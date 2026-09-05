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Ngân hàng Nhà nước đề xuất mức cho vay đối với dự án lớn ở Thủ đô

Thứ Bảy, 19:16, 05/09/2026
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VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về mức cấp tín dụng tối đa nhằm tháo gỡ nguồn vốn cho các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục đề nghị Thống đốc NHNN chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

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Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, khách hàng và dự án chỉ được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Trong đó, khách hàng phải có nhu cầu vay vốn để đầu tư các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị quyết 258.

Về hạn mức, dự thảo nêu rõ mức cấp tín dụng tối đa được đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp cấp tín dụng cho một khách hàng và người có liên quan, mức tối đa là 52% vốn tự có.

Mức cấp tín dụng vượt giới hạn sẽ được xác định theo Điều 5 Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg và chỉ áp dụng đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 258, thay vì áp dụng đại trà cho mọi khoản vay.

Bảo Ngọc/VOV1
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