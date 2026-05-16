Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA

Thứ Bảy, 21:30, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều ngân hàng nước ngoài muốn tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) nhưng còn vướng quy định xếp hạng tín nhiệm.

Đó là chia sẻ của lãnh đạo Cơ quan điều hành trung tâm này tại Chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA lần thứ 88 với chủ đề "Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM - Cơ hội nào cho doanh nghiệp?", do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức ngày 16/5.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM cho biết,  khi ông cùng đoàn công tác TP.HCM đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, rất nhiều định chế tài chính, trong đó có những ngân hàng nước ngoài hàng đầu của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… muốn tham gia vào VIFC-HCMC. Tuy nhiên, khi đối chiếu với quy định hiện tại của Việt Nam thì các nhà đầu tư này đang vướng. 

ngan hang nuoc ngoai muon vao vifc-hcmc vuong quy dinh xep hang tin nhiem aa hinh anh 1
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: Lệ Hằng

Cụ thể là theo quy định, muốn thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, ngân hàng mẹ phải được xếp hạng tín nhiệm quốc tế đánh giá ở mức cao từ AA trở lên. Quy định này hiện chỉ có JPMorgan là đáp ứng đủ, còn nhiều ngân hàng lớn khác như Bank of China; Bank of America; MUFG Bank, Ltd (thuộc Tập đoàn Mitsubishi UFJ) đều có mức xếp hạng tín nhiệm thấp hơn AA.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, sau khi rà soát, tất cả ngân hàng muốn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đều không đáp ứng được yêu cầu này. VIFC-HCMC kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh quy định để có thể thu hút nhiều ngân hàng quốc tế tham gia, mở rộng quy mô, thị trường để đa dạng nhà đầu tư và nguồn vốn huy động được vào VIFC-HCMC.

Đối với ngân hàng trong nước, mùa đại hội cổ đông thường niên năm 2026, có 7 ngân hàng lớn đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Chính sách ưu đãi thuế dành cho IFC tại Việt Nam hấp dẫn nhưng chưa đủ

VOV.VN - Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian cho thuê đất cho nhà đầu tư... Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế, những chính sách ưu đãi này cần thiết nhưng chưa đủ sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.

VOV.VN - Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian cho thuê đất cho nhà đầu tư... Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế, những chính sách ưu đãi này cần thiết nhưng chưa đủ sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.

IFC và HDBank hợp tác chiến lược, hỗ trợ DNNVV tiếp cận tài chính

VOV.VN - Ngày 11/5, IFC và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác chiến lược, thúc đẩy hỗ trợ các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNNVV) tiếp cận tài chính và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm tài trợ chuỗi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

VOV.VN - Ngày 11/5, IFC và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác chiến lược, thúc đẩy hỗ trợ các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNNVV) tiếp cận tài chính và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm tài trợ chuỗi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Khuyến khích doanh nghiệp, định chế tài chính San Francisco đầu tư vào VIFC

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn chính quyền thành phố San Francisco tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hợp tác và khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp, định chế tài chính của địa phương tham gia đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn chính quyền thành phố San Francisco tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hợp tác và khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp, định chế tài chính của địa phương tham gia đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tại Trung tâm VIFC

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, sáng 23/3 tại New York, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ với chủ đề thu hút nguồn vốn và thúc đẩy đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, sáng 23/3 tại New York, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ với chủ đề thu hút nguồn vốn và thúc đẩy đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Thêm ngân hàng muốn thành lập pháp nhân tại Trung tâm Tài chính VIFC

Nam A Bank sẽ thành lập một ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, hoạt động trong khuôn khổ VIFC, nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế.

Nam A Bank sẽ thành lập một ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, hoạt động trong khuôn khổ VIFC, nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế.

