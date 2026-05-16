Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA

Đó là chia sẻ của lãnh đạo Cơ quan điều hành trung tâm này tại Chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA lần thứ 88 với chủ đề "Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM - Cơ hội nào cho doanh nghiệp?", do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức ngày 16/5.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM cho biết, khi ông cùng đoàn công tác TP.HCM đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, rất nhiều định chế tài chính, trong đó có những ngân hàng nước ngoài hàng đầu của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… muốn tham gia vào VIFC-HCMC. Tuy nhiên, khi đối chiếu với quy định hiện tại của Việt Nam thì các nhà đầu tư này đang vướng.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: Lệ Hằng

Cụ thể là theo quy định, muốn thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, ngân hàng mẹ phải được xếp hạng tín nhiệm quốc tế đánh giá ở mức cao từ AA trở lên. Quy định này hiện chỉ có JPMorgan là đáp ứng đủ, còn nhiều ngân hàng lớn khác như Bank of China; Bank of America; MUFG Bank, Ltd (thuộc Tập đoàn Mitsubishi UFJ) đều có mức xếp hạng tín nhiệm thấp hơn AA.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, sau khi rà soát, tất cả ngân hàng muốn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đều không đáp ứng được yêu cầu này. VIFC-HCMC kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh quy định để có thể thu hút nhiều ngân hàng quốc tế tham gia, mở rộng quy mô, thị trường để đa dạng nhà đầu tư và nguồn vốn huy động được vào VIFC-HCMC.

Đối với ngân hàng trong nước, mùa đại hội cổ đông thường niên năm 2026, có 7 ngân hàng lớn đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).