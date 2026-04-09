  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kinh tế Ấn Độ đối mặt rủi ro từ xung đột Trung Đông, song vẫn giữ đà tăng trưởng

Thứ Năm, 20:16, 09/04/2026
VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay cảnh báo triển vọng tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài khóa 2026 - 2027 (FY27) đang đối mặt với nhiều rủi ro gia tăng từ bất ổn toàn cầu và các yếu tố nội tại, dù nền kinh tế này vẫn được dự báo duy trì mức tăng trưởng tương đối cao.

Trong Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Ngân hàng Thế giới giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Ấn Độ ở mức 6,6% trong năm tài khóa hiện tại (4/2026-3/2027). Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh đà tăng trưởng có thể suy yếu nếu các rủi ro bên ngoài, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông liên quan đến Iran tiếp tục leo thang.

Một trong những lo ngại lớn nhất là nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Với việc nhập khẩu tới khoảng 90% nhu cầu dầu mỏ, Ấn Độ được đánh giá là một trong những nền kinh tế dễ tổn thương nhất trước các cú sốc nguồn cung năng lượng. Điều này không chỉ đẩy chi phí nhập khẩu tăng cao, mà còn gây áp lực trực tiếp lên lạm phát và làm trầm trọng thêm thâm hụt tài khoản vãng lai.

kinh te An Do doi mat rui ro tu xung dot trung Dong, song van giu da tang truong hinh anh 1
Ngân hàng Thế giới. (Ảnh: Shutterstock)

Theo báo cáo, lạm phát bán lẻ của Ấn Độ trong năm tài khóa hiện tại dự kiến ở mức 4,9%, do tác động kép từ giá lương thực, năng lượng tăng và áp lực mất giá của đồng rupee. Thực tế, thị trường tài chính đã phản ứng khi đồng nội tệ rơi xuống mức thấp kỷ lục. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cũng đưa ra cái nhìn thận trọng hơn khi dự báo tăng trưởng FY27 ở mức 6,9%, thấp hơn so với mức 7,6% của năm tài khóa trước, trong khi lạm phát bình quân được ước tính khoảng 4,6%.

Không chỉ chịu áp lực từ bên ngoài, Ngân hàng Thế giới cho rằng nền kinh tế Ấn Độ còn đối mặt với nhiều rủi ro khác như nhu cầu toàn cầu suy yếu, biến động trên thị trường tài chính, sự phục hồi chậm của đầu tư tư nhân và điều kiện khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Ngân hàng Thế giới cũng dự báo thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ trong năm tài khóa này sẽ tăng lên 1,8% GDP do hóa đơn nhập khẩu năng lượng cao hơn. Thâm hụt ngân sách cũng có thể nhích lên 7,6% GDP, khi chính phủ phải gia tăng chi cho trợ cấp nhiên liệu và phân bón, trong khi các biện pháp cắt giảm thuế nhằm hạ nhiệt giá cả lại làm giảm nguồn thu.

Dù vậy, WB nhấn mạnh Ấn Độ vẫn sở hữu nhiều “bệ đỡ” quan trọng, bao gồm nhu cầu nội địa mạnh, sản xuất chế tạo cải thiện và các chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn của chính phủ. Đặc biệt, dự trữ ngoại hối ở mức cao - khoảng 697 tỷ USD, cùng hệ thống ngân hàng được vốn hóa tốt sẽ đóng vai trò như “tấm đệm” giúp nền kinh tế chống chịu tốt hơn trước các cú sốc từ bên ngoài.

Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh, ngay cả trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, Ấn Độ vẫn nằm trong số những nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, để đạt hoặc vượt mục tiêu tăng trưởng 6,6%, các chuyên gia cho rằng Ấn Độ cần duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, giữ vững kỷ luật tài khóa và đẩy mạnh các cải cách cơ cấu.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tin liên quan

Ấn Độ đối mặt với khủng hoảng giấc ngủ

VOV.VN - Ấn Độ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng giấc ngủ ngày càng nghiêm trọng, khi tỷ lệ mất ngủ và rối loạn giấc ngủ gia tăng nhanh chóng dưới tác động của lối sống hiện đại.

Moody’s hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ do tác động xung đột Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Ratings mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong năm tài chính 2026-2027 xuống khoảng 6%, so với mức 6,8% trước đó, do lo ngại những tác động lan tỏa từ xung đột tại Trung Đông đối với nền kinh tế nước này.

Ấn Độ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân thứ ba

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Ấn Độ đã chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo INS Aridhaman, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực răn đe hạt nhân trên biển.

