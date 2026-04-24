中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngành chăn nuôi tìm đường tự chủ giữa áp lực thị trường và chi phí

Thứ Sáu, 18:58, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành chăn nuôi Việt Nam đã vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới ở nhiều chỉ tiêu, nhưng vẫn “kẹt” ở bài toán tự chủ. Phụ thuộc lớn vào nguyên liệu và con giống nhập khẩu khiến giá thành biến động, sức cạnh tranh suy giảm. Trong bối cảnh mới, yêu cầu tái cấu trúc theo hướng chủ động, bền vững đang trở nên cấp thiết.

 

Theo ông Phạm Kim Đăng, Cục phó Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), điểm nghẽn cốt lõi của ngành hiện nay nằm ở sự phụ thuộc lớn đầu vào từ nước ngoài. Riêng thức ăn chăn nuôi đã chiếm tới 60–70% giá thành sản xuất, trong khi 70–80% nguyên liệu như ngô, đậu tương, phụ gia vẫn phải nhập khẩu. Điều này khiến giá thành sản phẩm biến động theo thị trường thế giới, trực tiếp làm giảm sức cạnh tranh.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đã vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới ở nhiều chỉ tiêu, nhưng vẫn “kẹt” ở bài toán tự chủ

Không chỉ vậy, lĩnh vực con giống dù đã có bước tiến nhưng vẫn chưa tự chủ hoàn toàn. Nguồn giống gốc vẫn phải nhập khẩu định kỳ để duy trì năng suất, kéo theo chi phí cao và rủi ro phụ thuộc dài hạn.

Dẫu còn nhiều hạn chế, ngành chăn nuôi Việt Nam đã đạt quy mô đáng kể. Tổng đàn lợn đứng thứ 5 thế giới, sản lượng xếp thứ 6; đàn thủy cầm khoảng 103 triệu con, đứng thứ 2 toàn cầu; sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp hơn 21,5 triệu tấn, dẫn đầu ASEAN. Những con số này cho thấy năng lực sản xuất đã được nâng lên rõ rệt, đủ sức đáp ứng nhu cầu trong nước.

“Do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tăng rất nhanh trong thời gian qua, nên ngành buộc phải thay đổi. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ ở hộ dân, giờ đã chuyển sang làm quy mô lớn, sản xuất hàng hóa và công nghiệp hóa rõ rệt. Đến nay có thể nói ngành chăn nuôi đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cho hơn 100 triệu dân trong nước và khoảng 20 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Kết quả này cũng được quốc tế ghi nhận, đưa chăn nuôi Việt Nam lên vị trí đáng kể trên bản đồ ngành chăn nuôi thế giới”, ông Đăng nhận định.

Ở góc nhìn ngành gia cầm, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho rằng, lĩnh vực này đang chịu áp lực kép từ cả trong nước và quốc tế. Biến động địa chính trị, đặc biệt xung đột Trung Đông, khiến chi phí logistics, thức ăn và vật tư đầu vào tăng 15–20%, làm suy giảm hiệu quả sản xuất, thậm chí gián đoạn xuất khẩu. Trong khi đó, giá bán trong nước nhiều thời điểm xuống dưới giá thành, khiến người chăn nuôi thua lỗ.

Ngành chăn nuôi gia cầm đối diện với rất nhiều khó khăn trong thời gian qua 

Cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt khi doanh nghiệp FDI nắm lợi thế về công nghệ, giống và quản trị. Ngành giống gia cầm, nhất là gà lông trắng và vịt cao sản, vẫn phụ thuộc nhập khẩu, làm giảm khả năng chủ động của doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, điểm sáng là xu hướng liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp và nông dân đang hình thành rõ nét, cùng với việc ứng dụng công nghệ số, AI trong chăn nuôi giúp nâng cao năng suất và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Trong bối cảnh đó, định hướng của ngành là chuyển từ tăng trưởng theo số lượng sang nâng cao giá trị. Trọng tâm là phát triển giống trong nước, đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu thức ăn nội địa, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời chú trọng an toàn thực phẩm và giảm phát thải. Mở rộng thị trường sang các nước châu Á, như: Nhật Bản, Singapore cũng được xem là hướng đi khả thi để giảm phụ thuộc.

Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, thú y, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản (ILDEX Vietnam 2026) vì vậy được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối doanh nghiệp, cập nhật công nghệ và thúc đẩy liên kết chuỗi. Không chỉ dừng ở xúc tiến thương mại, sự kiện còn góp phần định hình lại chiến lược phát triển ngành chăn nuôi trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

“Chúng tôi kỳ vọng hội chợ lần này không chỉ để tham quan cho biết, mà thực sự sẽ tạo ra những ‘cú bắt tay tỷ đô’ giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, và cả giữa các doanh nghiệp nội với nhau. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp và cơ quan quản lý ngồi lại, hiểu nhau hơn, từ đó tạo ra sức mạnh chung cho toàn ngành. Chúng tôi tin rằng triển lãm ngành chăn nuôi lần này, sẽ đạt được những kỳ vọng đó”, ông Sơn nói. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải đáp các thông tin cho các đơn vị

Triển lãm ILDEX Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/5/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM quy tụ hơn 250 đơn vị tham gia và 10.000 khách tham quan đến từ 40 quốc gia. Đây không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, công nghệ mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác đầu tư trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Tag: Ngành chăn nuôi Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Môi trường Triển lãm ILDEX Vietnam 2026 thị trường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Giá dê thương phẩm tại Đồng Tháp cao nhất trong mấy chục năm qua
Giá dê thương phẩm tại Đồng Tháp cao nhất trong mấy chục năm qua

Giá dê thương phẩm tại Đồng Tháp cao nhất trong mấy chục năm qua

Giá dê thương phẩm tại Đồng Tháp cao nhất trong mấy chục năm qua

VOV.VN - Trong khi nhiều vật nuôi khác có giá thấp, đầu ra bấp bênh, thì đàn dê ở tỉnh Đồng Tháp lại “hút hàng”, sốt giá, thậm chí đạt mức cao nhất trong mấy chục năm qua.

Phát triển chăn nuôi hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm
Phát triển chăn nuôi hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm

Phát triển chăn nuôi hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm

Phát triển chăn nuôi hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm

VOV.VN - Giải pháp phát triển chăn nuôi hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm là hướng đi tất yếu, giúp nâng cao giá trị, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và mở rộng thị trường.

Clip du khách Tây chăn vịt theo nhạc ở Quảng Trị khiến dân mạng cười bò
Clip du khách Tây chăn vịt theo nhạc ở Quảng Trị khiến dân mạng cười bò

Clip du khách Tây chăn vịt theo nhạc ở Quảng Trị khiến dân mạng cười bò

Clip du khách Tây chăn vịt theo nhạc ở Quảng Trị khiến dân mạng cười bò

VOV.VN - Không chỉ du khách Tây nhún nhảy theo nhạc khi cho vịt ăn, mà đàn vịt dường như cũng hoạt động theo nhạc điệu, tạo nên sự ăn ý khiến ai xem clip cũng bật cười.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp