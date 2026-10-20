Ngành tài chính tham vấn đối tác Trung Quốc, Hoa Kỳ trước thềm APEC 2027

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức APEC

Sáng 20/10, trước phiên họp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) năm 2026 diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và tham vấn về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng Bộ Tài chính Trung Quốc đã tổ chức thành công chuỗi hội nghị trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 (FMP 2026), góp phần quan trọng vào hợp tác kinh tế - tài chính khu vực cũng như thành công chung của Năm APEC 2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc.

Đối với các định hướng ưu tiên cho Tiến trình FMP 2027, với vai trò là Chủ nhà năm 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết trong phiên họp toàn thể, Việt Nam sẽ đề xuất các chủ đề ưu tiên đã được Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở bám sát Kế hoạch Hành động Incheon, bảo đảm tính kế thừa và thống nhất với chương trình nghị sự chung của APEC.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính Trung Quốc tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn của phía Trung Quốc cho Việt Nam.

Phái đoàn Bộ Tài chính Trung Quốc.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động, bài bản của Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an khẳng định ủng hộ các định hướng ưu tiên của Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để duy trì tính liên tục, hiệu quả của hợp tác APEC. Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi về các nội dung hợp tác tài chính song phương cùng quan tâm.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, tin cậy và thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính giữa hai Bộ, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuyển giao và đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 của Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam-Hoa Kỳ

Chiều 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với bà Erin Browne, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề quốc tế, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính song phương và tham vấn về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Erin Browne tại buổi làm việc.

Đánh giá cao đà phát triển tích cực và thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào quan hệ hợp tác chung giữa hai quốc gia.

Trên nền tảng hợp tác tốt đẹp đó, hướng tới vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam dự kiến đề xuất 4 nhóm chủ đề ưu tiên bám sát Kế hoạch Hành động Incheon và tầm nhìn APEC; đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ từ phía Hoa Kỳ để hoàn thiện các nội dung này.

Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía Hoa Kỳ, bà Erin Browne cảm ơn Bộ Tài chính Việt Nam đã chủ động chia sẻ và đánh giá cao các định hướng ưu tiên của Việt Nam. Thứ trưởng Erin Browne khẳng định Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để cụ thể hóa các định hướng này thành kế hoạch hành động chi tiết; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trao đổi về hợp tác song phương, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị phía Hoa Kỳ quan tâm thúc đẩy đàm phán cấp kỹ thuật về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế song phương; chia sẻ kinh nghiệm và cơ chế sàng lọc công nghệ đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; ủng hộ lập trường của Việt Nam trong tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART); cũng như sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn duy trì môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ hoạt động lâu dài.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng gửi lời mời Thứ trưởng Erin Browne sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự các hội nghị trong khuôn khổ Năm APEC 2027.