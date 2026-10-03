Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: GDP 9 tháng tăng cao, quý 4 phải tăng tốc 12,5%

Quý IV cần tăng trưởng 12,5%

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương sáng nay (3/10), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Tình hình kinh tế tháng 9, quý III và 9 tháng đạt kết quả tích cực, tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.

Cụ thể, tăng trưởng GDP 9,95% của quý III, 9 tháng là 9,01%, trong đó mức tăng trưởng của 9 tháng chỉ thấp hơn mức tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 kể từ năn 2011 tới nay.

Đà tăng trưởng đã được duy trì tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, có 12/34 địa phương đạt tăng trưởng 2 con số trong 9 tháng. Trong đó, có 7/10 địa phương trọng điểm đạt tốc độ tăng trưởng cao. Chẳng hạn, Quảng Ninh (quy mô thứ 7, tăng 12,54% dẫn đầu cả nước), Hải Phòng (quy mô thứ 3, tăng 12,08% xếp thứ 3 cả nước), Bắc Ninh (quy mô thứ 5, tăng 11,81% xếp thứ 4 cả nước)...

Đáng chú ý, hai đầu tàu kinh tế là TP.HCM và Hà Nội đạt mức tăng trưởng lần lượt là 9,06% và 8,85%, cao hơn khoảng 0,7 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 6 tháng.

Mặc dù khẳng định xu thế tích cực của nền kinh tế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng thẳng thắn chỉ rõ: Nền kinh tế còn nhiều khó khăn, dư địa điều hành kinh tế vĩ mô, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng chịu nhiều áp lực. Tăng trưởng GDP 9 tháng vẫn thấp hơn 0,99 điểm phần trăm so với mục tiêu cả năm 2026.

“Có 24/34 địa phương, trong đó có các địa phương trọng điểm tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn lên quý IV”, ông Tuấn nói, đồng thời cho rằng, “Quý IV cần tăng trưởng 12,5%”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương sáng 3/10. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay, dư địa điều hành kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, khi mà lạm phát tháng 9 ước tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 5,08% so với cùng kỳ; bình quân 9 tháng tăng 4,52%, tương đương mục tiêu cả năm (khoảng 4,5%)…

Các địa phương phải có cam kết về kết quả, tiến độ

Dù nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục kiên định, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát…

Chặng nước rút cuối năm: Thủ tướng yêu cầu ngành, địa phương có giải pháp cho tăng trưởng VOV.VN - Sáng nay (3/10) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành cùng 34 tỉnh, thành phố.

“Phải xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ của tất cả các bộ, địa phương”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh và cho rằng, các địa phương tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm, nhất là Hà Nội, TP.HCM cần phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu; các địa phương tăng trưởng 9 tháng cao hơn mục tiêu thì cần nỗ lực duy trì đà tăng trưởng để đạt và vượt mục tiêu.

“Các địa phương chủ động xử lý thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền, các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương thì chủ động có đề xuất cụ thể. Các địa phương và các ngành phải phấn đấu đạt tăng trưởng quý IV”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.

Trước đó, khi phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương phải thực hiện các giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu yêu cầu cụ thể: Các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và các cơ chế đặc thù thế nào. Trong 3 tháng cuối năm, từng ngành, từng địa phương có thể tạo thêm động lực tăng trưởng từ đâu, nguồn lực, giải pháp thực hiện thế nào. Giải pháp nào có thể làm ngay để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút và thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xử lý triệt để các dự án tồn tại, vướng mắc.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương phải có cam kết về kết quả, tiến độ và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.