Ngày hội kết nối doanh nhân trẻ Đà Nẵng, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng.

Thứ Ba, 15:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (31/3), Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ “Ngày hội Kết nối doanh nhân trẻ Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2026” nhằm kết nối quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Tại chương trình, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; kết nối giao thương trực tiếp; chia sẻ cơ hội hợp tác; livestream bán hàng, cùng các hoạt động xúc tiến thương mại. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng và Sở Công thương thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác mở ra nhiều cơ hội liên kết và phát triển trong thời gian tới.

Ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng và Sở Công thương thành phố Đà Nẵng

“Ngày hội Kết nối doanh nhân trẻ Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2026” là hoạt động góp phần thúc đẩy giao thương, tăng cường liên kết và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

 Các đơn vị trưng bày sản phẩm tại Ngày hội kết nối doanh nhân trẻ Đà Nẵng.

Thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đóng góp hơn 60 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Hàng ngàn phần quà được trao tận tay đến người nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng.

Các đơn vị trưng bày sản phẩm tại Ngày hội kết nối doanh nhân trẻ Đà Nẵng

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là một chương trình tạo ra kết nối, tạo ra giá trị chung cho toàn thể cộng đồng doanh nhân trẻ Đà Nẵng nói riêng và cộng đồng doanh nhân Đà Nẵng nói chung. Đây là một chương trình chúng tôi xem là trọng tâm để tạo ra giá trị thiết thực, tạo ra không gian giữa người mua và người bán. Chúng tôi kết nối để cho doanh nghiệp địa phương tiêu thụ sản phẩm nội địa với nhau. Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng luôn luôn gắn liền với hoạt động kinh doanh cho hoạt động cộng đồng xã hội".

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Bí đao xanh rớt giá, nông dân vùng ven Đà Nẵng gặp khó khăn
VOV.VN - Vụ Đông xuân năm nay, người trồng bí đao, rau, đậu các loại ở các xã ven thành phố Đà Nẵng vui vì được mùa. Thế nhưng, giá bán thấp, người nông dân gặp khó khăn.

Đơn hàng tăng, doanh nghiệp tại Đà Nẵng tuyển thêm lao động

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng có nhiều đơn hàng mới nên nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao.

Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương 57 cán bộ đoàn tiêu biểu

VOV.VN - Ngày 20/3, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương Giải thưởng 26/3 và khai mạc Liên hoan "Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới" năm 2026.

