Bí đao xanh rớt giá, nông dân vùng ven Đà Nẵng gặp khó khăn

Hiện nay, nhiều nông dân vùng ven các xã Duy Xuyên, Nam Phước, Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng đứng ngồi không yên vì giá bí đao xanh rớt thê thảm. Tại vùng trồng sau sạch ở xã Duy Xuyên, Nam Phước, những giàn bí đao, mướp đắng đang đến kỳ thu hoạch sai trĩu quả.

Ông Lư Văn Dũng, ở thôn Lang Châu Bắc, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng cho biết, vụ đông xuân năm nay gia đình ông canh tác hơn 6 sào bí đao xanh và các loại rau, chi phí đầu tư hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay giá bí đao xuống thấp, gia đình ông không đủ bù vốn.

Theo ông Dũng, trước đây giá bí đao bán ra thị trường 8.000 đến 10.000 đồng/kg nay giảm còn 2.000 kg nhưng chẳng có ai hỏi mua, các loại rau cải, ớt, bí đỏ cũng rớt giá thê thảm.

“Giá bí đao quá thấp có 2.000/kg nên nông dân họ hái bí về nhà trữ hoặc hái để trên bờ, thậm chí có số hộ không thu hoạch về. Phân bón tăng cao, ngày công bây giờ cũng cao, người nông dân sản xuất ra bán giá thấp nên thua lỗ. Năm nay nhà tôi thu hoạch khoảng 5 tấn bí đao, hiệu quả không cao nên cũng buồn. Mong lãnh đạo các cấp giúp người dân chuyển đổi cây trồng cho thu nhập cao, hoặc các doanh nghiệp giúp bao tiêu sản phẩm có đầu ra” - ông Dũng chia sẻ.

Bí đao được bà con nông dân thu hoạch chất đống, không có người hỏi mua

Giá bí đao, ớt xanh xuống thấp 4 đến 5 lần so với những năm trước, lại không có người mua nên người dân đành hái về chất đống ăn dần. Số còn lại không thu hoạch kịp đành để hư hỏng.

Bí đao được mùa nhưng rớt giá

Ông Phạm Minh Cần, ở xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên nông dân tăng diện tích trồng, đến ngày thu hoạch, giá các loại bí đao, bắp, ớt giảm sâu, nông dân gặp khó khăn.

Theo ông Cần: “Gia đình tôi chủ yếu làm nông nghiệp, trồng bí, ớt, bắp, rau đậu các loại. Nói chung nông sản hiện nay được mùa nhưng giá cả quá thấp. Năm 2025, bí đao 10.000/ kg giờ còn 2.000 đến 2.200/kg, ớt xanh bình quân 10.000/ kg giảm còn 400.000 đồng/kg, bắp đầu mùa một sào bán 5 triệu đồng, bây giờ còn 3 triệu đồng. Tất cả các mặt hàng nông sản giá thấp. Mong muốn giá cả ổn định để người dân đỡ bớt khó khăn”.

Ớt xanh giảm giá còn 4.000 đồng/kg

Mấy năm nay, nông dân xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại hoa màu có thời gian sinh trưởng ngắn như bầu, bí đao, đậu xanh, ớt, rau, đậu… Tuy nhiên, hiện giá vật tư, phân bón tăng cao khiến nông dân ngày càng thiếu mặn mà với đồng ruộng.

Rau đậu các loại giảm giá, nông dân gặp khó khăn

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng mong muốn, các ngành chức năng cần đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết với một số đơn vị để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm:

“Tại địa phương các loại cây trồng sinh trưởng phát triển khá tốt, tuy nhiên giá cả đầu vụ bấp bênh. Đối với địa phương, cùng với mặt trận đoàn thể tiếp tục đồng hành cùng nông dân, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn lân cận thu mua nông sản, làm sao kết nối thu mua cho nông dân. Mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan có chính sách cơ chế để thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên kết với các hộ nông dân, hợp tác xã giúp nông dân tổ chức sản xuất hiệu quả thời gian đến” - ông Nguyễn Chí Công cho biết.