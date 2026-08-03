Nghệ An tăng tốc làm sạch hơn 82.000 mã số thuế, minh bạch dữ liệu người nộp thuế

Không chỉ nhằm xử lý các mã số thuế "treo", thông tin đăng ký không còn chính xác, chiến dịch còn hướng tới bảo vệ quyền lợi người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn.

Hơn 82.000 mã số thuế được rà soát, xử lý

Trong quản lý thuế hiện đại, dữ liệu chính xác là nền tảng để quản lý hiệu quả, nhận diện đúng rủi ro và bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại nhiều trường hợp mã số thuế không còn phản ánh đúng tình trạng hoạt động của người nộp thuế.

Có doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng mã số thuế vẫn tồn tại trên hệ thống; có cơ sở kinh doanh đã chuyển địa chỉ nhưng chưa cập nhật thông tin đăng ký; thậm chí có cá nhân sở hữu nhiều mã số thuế hoặc bị lợi dụng thông tin định danh để thành lập doanh nghiệp mà không hề hay biết. Những dữ liệu không chính xác này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý của cơ quan thuế mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính người dân và doanh nghiệp.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng phát biểu tại cuộc họp triển khai công tác rà soát, làm sạch mã số thuế trên địa bàn.

Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ với đầy đủ hợp đồng, chứng từ và hóa đơn hợp pháp vẫn có thể gặp vướng mắc khi đối tác đã ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đối với cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp, hệ lụy có thể chỉ được phát hiện khi phát sinh nghĩa vụ thuế, nợ thuế hoặc các vấn đề pháp lý liên quan.

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục trưởng Cục Thuế, Thuế tỉnh Nghệ An đang triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", tập trung xử lý người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Theo số liệu của Cục Thuế, đến ngày 31/3/2026, toàn tỉnh có 82.364 người nộp thuế thuộc diện cần rà soát, gồm 17.388 tổ chức, doanh nghiệp và 64.976 cá nhân, hộ kinh doanh.

Riêng tại Thuế cơ sở 1 có hơn 27.700 mã số thuế cần làm sạch, trong đó trên 4.000 mã số thuế chưa có thông tin người đại diện theo pháp luật. Nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên 10 năm, hồ sơ và dữ liệu lịch sử không còn đầy đủ, gây khó khăn cho quá trình xác minh và xử lý.

Tại Thuế cơ sở 8, hơn 15.700 mã số thuế thuộc trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng đang được tập trung rà soát.

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ người nộp thuế

Theo cơ quan thuế, mục tiêu của chiến dịch không chỉ là làm sạch dữ liệu mà còn tháo gỡ những tồn tại kéo dài cho người nộp thuế. Đối với các trường hợp đã ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn xử lý các nghĩa vụ còn tồn đọng và thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Những trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký sẽ được phối hợp xác minh để cập nhật đúng trạng thái.

Đáng chú ý, các trường hợp có dấu hiệu bị giả mạo hoặc lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng được rà soát nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, đồng thời hạn chế nguy cơ lợi dụng pháp nhân để thực hiện các hành vi gian lận.

Đối với những doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tiếp tục hoạt động nhưng mã số thuế bị chuyển trạng thái do không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ cập nhật thông tin, hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn đọng và thực hiện thủ tục đưa mã số thuế trở lại trạng thái hoạt động.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc làm sạch dữ liệu cần được thực hiện trên cơ sở phân loại đúng từng nhóm doanh nghiệp để có giải pháp xử lý phù hợp. Việc xử lý các mã số thuế "treo" không chỉ phản ánh đúng thực trạng doanh nghiệp đang hoạt động mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn, gian lận thuế.

Để xử lý khối lượng dữ liệu lớn, Thuế tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương, công an và các cơ quan liên quan trong quá trình đối chiếu, xác minh thông tin.

Ông Nguyễn Bằng Thắng, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An, cho biết giai đoạn từ 15/7 đến 31/10/2026 là thời điểm tăng tốc của chiến dịch. Cơ quan thuế sẽ tập trung nguồn lực xử lý hồ sơ tồn đọng, kiểm soát các trường hợp phát sinh mới và hạn chế tình trạng dữ liệu chưa chính xác tiếp tục tích tụ.

Dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026, chiến dịch được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế chính xác, đồng bộ, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý thuế theo phương thức quản lý rủi ro, đồng thời giảm những vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và hiện đại.