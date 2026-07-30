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Thuế Bắc Ninh công khai hơn 78.000 hộ kinh doanh cần rà soát, làm sạch mã số thuế

Thứ Năm, 15:05, 30/07/2026
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VOV.VN - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa công khai thông tin 78.341 hộ kinh doanh có mã số thuế cần rà soát, làm sạch theo Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Trong đó, có 17.430 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 03 và 60.911 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 06.

Việc công khai được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục trưởng Cục Thuế về triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Mục tiêu của chiến dịch là hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện các thủ tục thuế, giảm thiểu rủi ro pháp lý, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Danh sách chi tiết người nộp thuế tại đây.

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Theo đó, 17.430 hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng thái 03 là các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Bên cạnh đó, 60.911 hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng thái 06 là các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Đại diện Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau hơn một tháng triển khai chiến dịch trên địa bàn tỉnh, cơ quan thuế đã xử lý thành công 745 trường hợp thuộc trạng thái 03, chuyển sang trạng thái đóng mã số thuế theo quy định; đồng thời ban hành 930 thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh thuộc trạng thái 06, đến nay đã có 75 trường hợp được khôi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị người nộp thuế chủ động tra cứu tình trạng hoạt động của mã số thuế và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm quyền lợi và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
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