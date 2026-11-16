Nghị quyết 171 mở quỹ đất, gỡ nút thắt nguồn cung nhà ở

Mở cơ chế, nhưng dự án vẫn vướng thủ tục

Thị trường bất động sản đang đối mặt với tình trạng mất cân đối nguồn cung. Trong khi phần lớn sản phẩm mới tập trung ở phân khúc trung và cao cấp, người có nhu cầu ở thực, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình, ngày càng khó tìm được căn hộ phù hợp khả năng tài chính.

Nguồn cung căn hộ năm 2026 được dự báo đạt hơn 35.000 căn tại Hà Nội và hơn 30.000 căn tại TP.HCM. Trong cuối năm 2026, thị trường tiếp tục đón nhận lượng lớn sản phẩm từ các dự án nhà ở xã hội và thương mại được tháo gỡ pháp lý. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 25%-39%. Trong khi đó, khoảng 80% nguồn cung mới thuộc phân khúc hạng A và B, cho thấy nguồn cung tăng chưa đồng nghĩa với việc người mua có thêm nhiều lựa chọn vừa túi tiền.

Nghị quyết 171/2024/QH15, có hiệu lực đã mở thêm cơ chế cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án nhà ở thương mại trên một số loại đất không phải đất ở nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Theo TS. Sử Ngọc Khương, cơ chế này tạo thêm cơ hội khai thông những quỹ đất trước đây bị vướng về loại đất, mở rộng không gian phát triển nhà ở, nhất là tại các khu vực ngoại thành còn dư địa và đang được đầu tư hạ tầng.

Song TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Đầu tư, Savills Việt Nam cho rằng, một trong những điểm nghẽn của thị trường không hẳn là thiếu đất mà là chưa có cơ chế phù hợp để chuyển hóa một số quỹ đất thành dự án nhà ở thương mại.

Ông Khương nhận định: “Thị trường không hoàn toàn thiếu nguồn lực đất đai, mà một trong những điểm nghẽn trọng yếu là chưa có cơ chế phù hợp để chuyển hóa các quỹ đất thành dự án. Khi quá trình xử lý thủ tục pháp lý càng kéo dài, gánh nặng chi phí vốn của doanh nghiệp càng lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mà cuối cùng còn có thể làm tăng giá thành nhà ở bán ra cho người mua”.

Thực tế triển khai tại TP.HCM cho thấy, quy mô quỹ đất được đưa vào diện thí điểm khá lớn nhưng tiến độ chuyển hóa thành dự án vẫn là vấn đề cần quan tâm. Theo thông tin tại buổi khảo sát của Ban Đô thị HĐND TP.HCM ngày 15/10/2026, thành phố đã thông qua danh mục 389 khu đất thực hiện thí điểm nhưng mới có hơn 30 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày 30/10, HĐND TP.HCM tiếp tục thông qua danh mục 147 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, tổng diện tích khoảng 854,28ha. Tuy nhiên, việc một khu đất có tên trong danh mục không đồng nghĩa dự án đương nhiên được chấp thuận đầu tư hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Doanh nghiệp vẫn phải hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính và xây dựng.

Quỹ đất mở rộng, nhà vừa túi tiền có tăng?

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, chuyên gia thị trường nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, ngoài pháp lý, năng lực tài chính và khả năng triển khai của chủ đầu tư cũng quyết định tiến độ dự án. Nếu doanh nghiệp không đủ nguồn lực hoặc chưa giải quyết được các thủ tục liên quan, quỹ đất dù đã được đưa vào danh mục vẫn khó sớm trở thành nguồn cung.

Một vấn đề khác là mở rộng quỹ đất chưa chắc đồng nghĩa với việc thị trường sẽ có thêm nhiều nhà ở giá phù hợp. Giá bán còn phụ thuộc vào chi phí nhận chuyển nhượng đất, nghĩa vụ tài chính, đầu tư hạ tầng, xây dựng và chi phí vốn.

Còn T.S Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Bất động sản Việt Nam nhận định, từ danh mục thí điểm đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường vẫn cần trải qua nhiều thủ tục, có trường hợp kéo dài 5-7 năm. Vì vậy, cần làm rõ cơ chế xác định giá đất, tiền sử dụng đất để doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí và phương án đầu tư.

Ông Lượng chi rằng: “Việc mở rộng phát triển nhà ở ra khu vực ngoại thành cũng cần gắn với hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện và tiện ích thiết yếu. Nếu chỉ có thêm quỹ đất nhưng thiếu kết nối hạ tầng, khả năng hấp thụ sản phẩm sẽ bị hạn chế. Bên cạnh đó, cần phân loại các khu đất theo mức độ sẵn sàng về pháp lý, khả năng kết nối hạ tầng và tính khả thi của phương án đầu tư. Những dự án đã đáp ứng điều kiện, có năng lực tài chính và phương án triển khai rõ ràng cần được tập trung tháo gỡ thủ tục để sớm đưa vào thực hiện”.

Nhìn tổng thể, Nghị quyết 171 đã mở thêm hướng tháo gỡ một điểm nghẽn pháp lý quan trọng trong phát triển nhà ở thương mại. Tuy nhiên, hiệu quả chính sách không nên chỉ đo bằng số khu đất được đưa vào danh mục mà phải được đánh giá bằng số dự án hoàn thiện thủ tục, số căn nhà thực sự được xây dựng và đưa ra thị trường, đặc biệt là những sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của người dân.