Nghịch lý biệt thự, liền kề triệu đô cho thuê giá rẻ vẫn ế ẩm

Biệt thự, liền kề “chật vật” tìm khách thuê

Chị Đỗ Mai Lan ở phường Hồng Hà, Hà Nội cho biết, cuối năm 2024 chị mua căn nhà liền 61m2 với giá hơn 7 tỷ đồng tại đại đô thị ở Hưng Yên, giáp danh Hà Nội. Dù nằm ở vị trí gần với đường lớn trong đại đô thị, nhưng gần 2 năm nay, căn nhà liền kề của chị gần như để không.

Chị cho biết, dự định hoàn thiện và đầu tư nội thất để cho thuê. Tuy nhiên, sau khi tính toán, với số tiền hoàn thiện và đầu tư nội thất tầm 1 tỷ đồng, chị chỉ cho thuê được với giá 7 – 8 triệu/tháng. Tính toán không có lợi nhuận nên chị chấp nhận để không, chờ cơ hội tăng giá.

“Nhà tôi để không gần 2 năm nay rồi, giờ đầu tư nội thất cho thuê, nhưng cũng rất khó tìm khách vì cư dân về đây ở chưa nhiều”, chị Lan chia sẻ.

Nhiều biệt thự, liền kề để không chưa có người ở

Anh Hà Trung, một môi giới bất động sản ở khu vực phía Đông Hà Nội cho biết, nguyên nhân khiến những căn biệt thự, liền kề ở đây có giá hàng chục tỷ đồng phải cho thuê với mức giá rẻ là do xa trung tâm, chưa có nhiều người về ở.

“Giá thuê ở đây rất rẻ, thậm chí rẻ ngang căn hộ chung cư, tại vì cư dân chưa về ở nhiều nên rất vắng, chỉ đông đúc vào những ngày cuối tuần và nghỉ lễ vì khách du lịch đến chơi”, anh Trung cho biết.

Theo khảo sát, thị trường cho thuê biệt thự, liền kề không chỉ khu vực phía Đông Hà Nội có mức giá thuê thấp, tại các khu vực khác nằm xa trung tâm nội thành cũng ghi nhận mức giá thuê thấp. Nhiều căn biệt thự thô có giá bán trên thị trường từ 15 - 45 tỷ đồng nhưng chỉ được cho thuê với giá 8 - 10 triệu đồng/tháng, đối với các căn đã hoàn thiện sẽ cao hơn từ 3 - 5 triệu đồng/tháng.

Ông Phạm Văn Thái, Giám đốc sàn giao dịch bất động sản cho biết, hiện thị trường bất độn sản thấp tầng khu vực phía Đông Hà Nội tương đối “sốt” trên thị trường mua bán và đầu tư. Có nơi mức giá liên tục lập đỉnh mới.

“Nếu như giá bán thể hiện kỳ vọng của tương lai, thì giá thuê lại phản ánh đúng tình hình thực tế của thị trường. Theo đó, mức giá thuê sẽ được xác định dựa trên mật độ dân số, lượng văn phòng, tiện ích xung quanh, mức độ tiêu dùng…”, ông Thái phân tích.

Tâm lý chờ tăng giá

Theo báo cáo mới nhất của Avison Young Việt Nam, phân khúc biệt thự, liền kề đang duy trì mức giá cao kỷ lục trên diện rộng, phản ánh sức cầu vẫn bền bỉ trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế.

Cụ thể, tại khu vực nội đô và các vành đai phát triển như vành đai 3,5, giá trung bình của dòng sản phẩm này hiện đã lên tới khoảng 9.600 USD/m2, tương đương khoảng 253 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, tại một số khu vực có mật độ dân cư cao và hạ tầng hoàn thiện giá chào bán có thể tiệm cận ngưỡng 13.000 USD/m2, tương đương khoảng 342 triệu đồng/m2, đưa phân khúc nhà liền thổ tiến gần hơn tới nhóm tài sản siêu giá trị.

Phân khúc biệt thự, liền kề đang duy trì mức giá cao

Tuy nhiên, trái ngược với mức giá cao ngất ngưởng, nhiều căn biệt thự, liền kề khu vực xa trung tâm đang được cho thuê với giá rất rẻ nhưng vẫn ở trong tình trạng ế ẩm, khó thu hút khách thuê.

Các chuyên gia nhận định rằng, giá thuê bất động sản thấp tầng có thể chưa có nhiều biến động trong ngắn hạn và sẽ phụ thuộc vào sự hoàn thiện của các cơ sở hạ tầng, giao thông và dịch vụ xung quanh, cũng như số lượng cư dân chuyển đến sinh sống và sử dụng dịch vụ.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội cho rằng, nguyên nhân của tình trạng nhiều căn biệt thự, liền kề đang được cho thuê với giá rẻ là do các căn nhà nằm tại những khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ hoặc xa trung tâm nên chưa thu hút đông người dân về ở nên khó cho thuê.

“Việc tưởng chừng như vô lý lại trở nên hợp lý khi những căn nhà tại các khu đô thị đa phần đều chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chưa hình thành cộng đồng cư dân đủ mạnh để hỗ trợ kinh doanh dẫn đến tình trạng ế ẩm, phải giảm giá để thu hút khách. Nếu các khu đô thị vùng ven sớm được đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, mức giá sẽ tăng lên và thu hút được khách thuê”, ông nhìn nhận.

Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, giá thuê biệt thự và liền kề, tương tự như giá bán, phụ thuộc nhiều vào chất lượng hoàn thiện và mức độ trang bị nội thất của căn nhà. Điều này dẫn đến nhu cầu thuê nhà chưa tương xứng và làm giảm sức hấp dẫn đối với người thuê.

Bà Nguyễn Hoài An nhận định, trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông kết nối khu trung tâm với các khu vực ngoại thành sẽ tạo cú hích, thúc đẩy sự phát triển cả về quy mô và chất lượng nhà ở tại các khu vực này cũng như đẩy mặt bằng giá bán của thấp tầng tăng trong tương lai.