Người chăn nuôi ứng phó áp lực chi phí, cạnh tranh hàng ngoại

Trao đổi với phóng viên VOV tại triển lãm Vietstock 2026, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chưa có cơ sở khẳng định thịt nhập khẩu là nguyên nhân khiến giá thịt trong nước giảm.

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cùng các chuyên gia tham quan mô hình chăn nuôi tiên tiến quốc tế

Theo ông Phạm Kim Đăng, so với năm 2025, nhập khẩu thịt heo và thịt gia cầm đang giảm, trong khi thịt trâu, bò tăng do nguồn cung trong nước còn thiếu.

Những bất lợi chính của ngành nằm ở năng suất chăn nuôi nhỏ lẻ còn thấp, khó kiểm soát an toàn sinh học, dịch bệnh và sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu thức ăn nhập khẩu. Trong khi đó, giá thức ăn tăng do nguồn cung nguyên liệu thế giới chịu tác động của thời tiết và tình hình địa chính trị, làm gia tăng chi phí sản xuất trong nước.

Để cải thiện sức cạnh tranh, ngành cần nâng chất lượng con giống, phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm làm nguyên liệu thức ăn. Việc tổ chức lại sản xuất cũng cần đi cùng liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người chăn nuôi, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo ông Phạm Kim Đăng, trong 9 tháng năm 2026, ngành chăn nuôi tăng trưởng 4,98%, tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 6,83 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng chưa đồng nghĩa mọi hộ chăn nuôi đều có lãi. Bên cạnh phát triển sản xuất quy mô lớn, chính sách vẫn cần hỗ trợ hộ nhỏ lẻ duy trì sinh kế và nguồn cung thực phẩm tại chỗ.

“Bây giờ là thương mại toàn cầu, mình không thể cấm được. Có thị trường thì phải có nguồn cung, phải làm sao để tối ưu hóa, giảm giá thành, giảm chi phí. Đầu tiên là giống phải có năng suất cao, sản xuất tập trung hàng hóa và công nghiệp thì mới rẻ được. Rồi cần tính toán giảm giá nguyên liệu đầu vào, tự túc được nguyên liệu trong nước để giảm bớt việc nhập khẩu… ”, ông Đăng nói.

Một số tập đoàn chăn nuôi lớn ở Tây Ninh đến tham quan nghiên cứu và đẩy mạnh hoạt động kết nối tại Vietstock 2026

Triển lãm Vietstock 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 23/10 tại TP.HCM, Cục Chăn nuôi và Thú y kết nối doanh nghiệp, nhà quản lý và người chăn nuôi để trao đổi công nghệ, tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. Thách thức đặt ra là biến các giải pháp thành kết quả thực tế, giúp giảm chi phí, cải thiện thu nhập người chăn nuôi và nâng sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước.