Người làm muối ở Tân Thành vui vì trúng mùa, giá bán ổn định

Thứ Sáu, 15:49, 17/04/2026
VOV.VN - Cánh đồng muối ở xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) đang vào vụ thu hoạch trong điều kiện thời tiết thuận lợi, giá bán ổn định, người làm muối phấn khởi.


Toàn xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 300 hộ làm muối trên diện tích hơn 60 hecta, trong đó có 25 hecta muối trải bạt. Nhờ nắng gió ổn định, nước biển cùng với việc phân tầng độ mặn hợp lý, năng suất muối ở đây bình quân đạt khoảng 60 đến 70 tấn/hecta/tháng. Đặc biệt, năm nay cá cơm được mùa, nhu cầu mua muối phục vụ chế biến tăng, kéo theo giá muối tăng 300 đồng mỗi ký so với năm ngoái.

Người làm muối vui vì trúng mùa, giá bán ổn định

Hiện giá muối đất khoảng 1.000 đồng/kg, muối trải bạt khoảng 1.300 đồng/kg, người làm muối có thể thu vào gần 80 triệu đồng/ha, trừ hết chi phí lãi hơn một nửa, sống được với nghề.

Diêm dân Tân Thành đang thu hoạch muối

Gia đình anh Nguyễn Văn Phúc, ở thôn Thanh Phong, xã Tân Thành có 7 hecta muối cho biết: "Mấy năm gần đây tôi làm muối trải bạt, trải bạt mới làm muối sạch. Còn hồi đó làm muối đất, nói chung là vô đất rồi cào tạp chất, bùn sình, cũng khổ hơn bây giờ, nhưng đồng tiền bỏ ra lại ít, còn bây giờ lót bạt, nên đầu tư cũng rất là nhiều tiền. Yêu cầu muối mà có giá, trong vòng 1 – 1,5 năm có thể lấy lại được vốn".

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Tin liên quan

Một cá thể rùa biển quý hiếm mắc lưới đánh cá được thả về lại biển
VOV.VN - Cá thể rùa biển được xác định thuộc họ Vích (tên khoa học là Chelonia mydas), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn, tránh bị tuyệt chủng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận đã chi 2 tháng lương cho nhân viên

VOV.VN - Liên quan vụ việc hàng trăm nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Lâm Đồng (trước đây là tỉnh Bình Thuận) bị nợ lương nhiều tháng, chiều 15/4, lãnh đạo vị này cho biết đã chi trả 2 tháng lương cho nhân viên.

Rò rỉ bình ga lúc nấu ăn làm cháy tàu cá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 15/4, xảy ra một vụ cháy tàu cá trên vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

