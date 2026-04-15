Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận đã chi 2 tháng lương cho nhân viên

Thứ Tư, 21:46, 15/04/2026
VOV.VN - Liên quan vụ việc hàng trăm nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Lâm Đồng (trước đây là tỉnh Bình Thuận) bị nợ lương nhiều tháng, chiều 15/4, lãnh đạo vị này cho biết đã chi trả 2 tháng lương cho nhân viên.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Lâm Đồng vừa mới ký chi lương tháng 2 và 3/2026 với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Trước đó, như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, khoảng 250 nhân viên bệnh viện này đang gặp khó khăn vì chưa được nhận lương cơ bản từ tháng 2/2026. Ông Nguyễn Xuân Thống, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, xác nhận tình trạng chậm chi trả tiền lương cho khoảng 250 nhân viên và cho biết nguyên nhân là do đang chờ nguồn tiền từ Bảo hiểm xã hội.

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận

Cụ thể, bệnh viện hiện có 298 lao động, bao gồm cả nhân viên và ban lãnh đạo, nhưng chỉ có 43 người được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Số nhân viên còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu của đơn vị, trong bối cảnh bệnh viện phải thực hiện cơ chế tự thu tự chi (tự chủ tài chính) lên tới 89%. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận bệnh viện ở Lâm Đồng nợ lương lương ngân sách Nhà nước
Rò rỉ bình ga lúc nấu ăn làm cháy tàu cá ở Lâm Đồng
Rò rỉ bình ga lúc nấu ăn làm cháy tàu cá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 15/4, xảy ra một vụ cháy tàu cá trên vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Rò rỉ bình ga lúc nấu ăn làm cháy tàu cá ở Lâm Đồng

Rò rỉ bình ga lúc nấu ăn làm cháy tàu cá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 15/4, xảy ra một vụ cháy tàu cá trên vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Du lịch Lâm Đồng linh hoạt tour đường bộ, làm mới điểm đến đón sóng du khách
Du lịch Lâm Đồng linh hoạt tour đường bộ, làm mới điểm đến đón sóng du khách

VOV.VN - Đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và hè 2026, du lịch Lâm Đồng mới tung nhiều sản phẩm độc đáo nối liền rừng và biển. Dù sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, tỉnh vẫn linh hoạt đẩy mạnh tour đường bộ, kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ lợi thế địa hình đa dạng.

Du lịch Lâm Đồng linh hoạt tour đường bộ, làm mới điểm đến đón sóng du khách

Du lịch Lâm Đồng linh hoạt tour đường bộ, làm mới điểm đến đón sóng du khách

VOV.VN - Đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và hè 2026, du lịch Lâm Đồng mới tung nhiều sản phẩm độc đáo nối liền rừng và biển. Dù sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, tỉnh vẫn linh hoạt đẩy mạnh tour đường bộ, kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ lợi thế địa hình đa dạng.

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết
Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

