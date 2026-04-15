Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận đã chi 2 tháng lương cho nhân viên

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Lâm Đồng vừa mới ký chi lương tháng 2 và 3/2026 với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Trước đó, như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, khoảng 250 nhân viên bệnh viện này đang gặp khó khăn vì chưa được nhận lương cơ bản từ tháng 2/2026. Ông Nguyễn Xuân Thống, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, xác nhận tình trạng chậm chi trả tiền lương cho khoảng 250 nhân viên và cho biết nguyên nhân là do đang chờ nguồn tiền từ Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, bệnh viện hiện có 298 lao động, bao gồm cả nhân viên và ban lãnh đạo, nhưng chỉ có 43 người được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Số nhân viên còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu của đơn vị, trong bối cảnh bệnh viện phải thực hiện cơ chế tự thu tự chi (tự chủ tài chính) lên tới 89%.