中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tài xế và chủ xe bị phạt trên 118 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi

Thứ Tư, 14:11, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một xe ô tô vi phạm khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, chiều ngày 21/4, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô biển số 50E-585.xx vi phạm tốc độ trên cao tốc.

Cụ thể, xe ô tô này lưu thông với tốc độ 103km/h, vượt quá quy định từ 10km/h đến 20km/h. Cảnh sát Giao thông đã dừng xe để xử lý vi phạm tại nút giao Quốc lộ 28, thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Qua làm việc, tài xế Đ.H.A (37 tuổi, trú xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) không có giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng lý xe theo quy định. Tổ Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với tài xế về 3 lỗi vi phạm nêu trên.

tai xe va chu xe bi phat tren 118 trieu dong vi vi pham nhieu loi hinh anh 1
Phương tiện vi phạm. (Ảnh từ clip CSGT)

Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt 26,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và phương tiện vi phạm bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.

Đồng thời, Cảnh sát Giao thông cũng đã lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi để cho người không đủ điều kiện (không có giấy phép lái xe) điều khiển xe tham gia giao thông và đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông. Theo quy định, chủ xe sẽ bị xử phạt số tiền 92 triệu đồng. 

Tổng số tiền mà tài xế và chủ phương tiện sẽ bị phạt là 118,5 triệu đồng.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: cao tốc xe ô tô chủ xe xử phạt vi phạm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Làm rõ thông tin một số trạm y tế ở Lâm Đồng chưa cấp phát thuốc cho dân

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản khẩn đề nghị UBND các xã: Tuy Phong, Liên Hương, Phan Rí Cửa và Vĩnh Hảo (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) báo cáo làm rõ nội dung phản ánh của người dân về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản khẩn đề nghị UBND các xã: Tuy Phong, Liên Hương, Phan Rí Cửa và Vĩnh Hảo (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) báo cáo làm rõ nội dung phản ánh của người dân về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Biển thuận, ngư dân Lâm Đồng bội thu

VOV.VN - Những ngày này, nhịp sống tại các địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người bán, người mua tập trung từ sáng sớm. Bên cạnh hoạt động mua bán, vận chuyển, ngư dân còn tất bật đưa lên tàu những vật liệu làm cội chà để làm “nhà” cho cá.

VOV.VN - Những ngày này, nhịp sống tại các địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người bán, người mua tập trung từ sáng sớm. Bên cạnh hoạt động mua bán, vận chuyển, ngư dân còn tất bật đưa lên tàu những vật liệu làm cội chà để làm “nhà” cho cá.

Nữ công nhân tử vong sau va chạm với xe khách

VOV.VN - Sáng 21/4, Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách khiến một nữ công nhân tử vong.

VOV.VN - Sáng 21/4, Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách khiến một nữ công nhân tử vong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục