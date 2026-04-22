Tài xế và chủ xe bị phạt trên 118 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi

Trước đó, chiều ngày 21/4, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô biển số 50E-585.xx vi phạm tốc độ trên cao tốc.

Cụ thể, xe ô tô này lưu thông với tốc độ 103km/h, vượt quá quy định từ 10km/h đến 20km/h. Cảnh sát Giao thông đã dừng xe để xử lý vi phạm tại nút giao Quốc lộ 28, thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Qua làm việc, tài xế Đ.H.A (37 tuổi, trú xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) không có giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng lý xe theo quy định. Tổ Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với tài xế về 3 lỗi vi phạm nêu trên.

Phương tiện vi phạm. (Ảnh từ clip CSGT)

Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt 26,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và phương tiện vi phạm bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.

Đồng thời, Cảnh sát Giao thông cũng đã lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi để cho người không đủ điều kiện (không có giấy phép lái xe) điều khiển xe tham gia giao thông và đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông. Theo quy định, chủ xe sẽ bị xử phạt số tiền 92 triệu đồng.

Tổng số tiền mà tài xế và chủ phương tiện sẽ bị phạt là 118,5 triệu đồng.