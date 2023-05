Người tiêu dùng TP.HCM muốn mở rộng mô hình “Phiên chợ Xanh - Tử tế”

Trong 2 ngày cuối tuần 13 - 14/5 tại TP.HCM, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức nhiều hoạt động trong “Phiên chợ Xanh- Tử tế”. Những hoạt động này đánh dấu cột mốc phiên chợ thứ 300 đã được tổ chức thành công trong 7 năm nay. Đáng mừng hơn là phiên chợ đã trở thành một địa chỉ tin cậy của các DN nông nghiệp uy tín, các bạn trẻ khởi nghiệp nông nghiệp và người tiêu dùng TP.HCM.

Điểm hẹn xanh của người tiêu dùng

Vài năm nay, cứ cuối tuần là chị Nguyễn Thị Bích Hồng ở Quận 7 đi gần 10km đến “Phiên chợ Xanh- Tử tế” ở số 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, để mua thực phẩm cho cả tuần. Chị hài lòng nhất là các loại rau xanh, trái cây được trồng hoàn toàn hữu cơ, cắt khỏi vườn và giữ khô đem đến chợ, thịt cá được sơ chế sẵn và có đầy đủ thông tin…

Mỗi cuối tuần đi Phiên chợ Xanh- Tử tế đã trở thành niềm vui của nhiều bà nội trợ.

Theo chị Hồng, người tiêu dùng thành phố rất quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm, hay tìm kiếm đặc sản vùng miền có thương hiệu rõ ràng nên ngày càng tìm đến phiên chợ này.

“Mỗi người bán hàng ở đây như là đại diện cho một địa phương để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, an toàn của vùng miền. TP.HCM rất cần những điểm như phiên chợ xanh này vì có những người ở xa cũng khó tới nên cần mở rộng hơn”, chị Hồng góp ý.

Còn anh Nguyễn Xuân Nhi ở tận quận Bình Tân nên cả tháng mới có thể đến chợ phiên một lần. Nhưng mỗi lần đi anh đều chở theo con trai, vừa để mua thực phẩm vừa để chỉ cho con xem tận mắt các món đặc sản vùng miền, khi chợ có cả người bán hàng đến từ Sơn La, Lai Châu… anh Nhi chỉ mong những chợ phiên tương tự thế này được mở ở nhiều điểm trong thành phố.

“Mình muốn đưa gia đình, nhất là con trai đi chợ này để trải nghiệm thực tế các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, đặc sản vùng miền và mua sắm đồ dùng. Mình và nhiều người mong muốn mở rộng những chợ phiên xanh như thế này, thu hút nhiều người hơn, nhất là giới trẻ để biết các sản phẩm được sản xuất ra như thế nào”, anh Nhi bày tỏ.

Không thể thống kê được kể từ khi chợ mở ra từ 7 năm trước đến nay đã có bao nhiêu lượt khách đến chợ, chỉ biết rằng, người tiêu dùng rủ nhau đến chợ ngày càng đông. Kinh nghiệm của những người đi chợ là phải đi thật sớm mới có thể mua được hết các món mình cần, vì những thực phẩm, rau củ quả tươi rất nhanh hết hàng.

Nhiều bạn trẻ khởi nghiệp nông nghiệp tìm được sự hỗ trợ từ Phiên chợ.

Sản phẩm được kiểm duyệt trước khi vào chợ

Từ khi xuất hiện “Phiên chợ Xanh- Tử tế”, DN, cơ sở sản xuất, chế biến và các bạn trẻ khởi nghiệp từ nông nghiệp cũng đến với chợ ngày càng đông. Riêng trong năm nay có đến 80 DN, HTX đặc sản làng nghề, hộ nông dân từ 29 tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Chủ nhiều gian hàng tại chợ là những cá nhân xuất sắc đoạt giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp hàng năm và được các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ kiểm tra sát sao quy trình sản xuất, phát triển kinh doanh... Chính sự hỗ trợ này đã giúp các HTX, hộ nông dân mang đến sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Anh Lê Văn Hòa bán các loại đặc sản miền Trung tại “Phiên chợ Xanh- Tử tế” cho biết, các cơ sở đến đây không chỉ vì doanh thu, lợi nhuận mà trước hết là vì muốn giới thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng TP.HCM. “Cứ cuối tuần là cơ sở đưa sản phẩm lên chợ bán, chủ yếu mang tính quảng bá còn doanh thu mỗi phiên mỗi khác. Tôi rất mong phiên chợ này được duy trì để mọi người có cơ hội tiếp cận những sản phẩm xanh và sạch, giúp cải thiện môi trường, giúp nâng cao sức khỏe”, anh Hòa đề đạt.

Rau xanh trồng hữu cơ tại Phiên chợ Xanh- Tử tế rất hút hàng.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA - điều hành “Phiên chợ Xanh- Tử tế” suốt 7 năm qua cam kết, các sản phẩm được kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi được bán tại phiên chợ. Sản phẩm đạt một số tiêu chí nhất định, đáp ứng tính an toàn cho người sử dụng, có đầy đủ các giấy chứng nhận về chỉ số an toàn. “Tất cả những tiêu chí an toàn, nguồn gốc của sản phẩm đều được kiểm tra ngặt nghèo khi vào phiên chợ. Quan điểm của ban điều hành là đem bữa ăn tươi, ngon, an lành, chất lượng đến cho người dân”, bà Kim Anh nói.

Có thể nói, hơn 7 năm qua và cả sau này tại nội thành TP.HCM, mô hình “Phiên chợ Xanh- Tử tế” đã trở thành một nơi cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, kết nối DN tham gia giới thiệu sản phẩm…Cũng từ đây, Ban tổ chức phiên chợ đưa các DN đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tham quan những khu sản xuất nông sản lớn, gặp gỡ các đối tác trong và ngoài nước…để có thêm cơ hội phát triển. Phiên chợ còn là một điểm “xanh quyến rũ” với người dân TP.HCM, nhất là những người quan tâm đến an toàn cho sức khoẻ./.