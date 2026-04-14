Sầu riêng, mít ở Đồng Tháp có giá trị cao nhưng đầu ra vẫn chưa ổn định

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật- Sở Nông nghiệp- Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 134.900 ha cây ăn trái, với sản lượng trên 2,5 triệu tấn. Trong đó, mít có diện tích hơn 26.600 ha, sản lượng hơn 437.000 tấn; sầu riêng có diện tích hơn 32.000 ha, sản lượng hơn 556.000 tấn. Toàn tỉnh có hơn 1.100 mã số vùng trồng, gồm 180 mã số đối với mít và 350 mã số đối với sầu riêng để phục vụ xuất khẩu.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, việc tiêu thụ 02 mặt hàng này gặp một số khó khăn, nhất là tình trạng thiếu cơ sở kiểm nghiệm do nhiều đơn vị tạm dừng nhận mẫu (quá tải, bảo trì), dẫn đến ùn tắc. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đóng gói chưa kịp bổ sung đầy đủ hồ sơ, thủ tục như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Năng lực kiểm nghiệm hiện được xác định là “điểm nghẽn” lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tại tỉnh Đồng Tháp chưa có đơn vị thực hiện công tác kiểm nghiệm (chất cadimi) trực tiếp cho trái cây trước khi đưa đi xuất khẩu. Từ đó làm cho giá trái mít và sầu riêng không ổn định, thường xuyên gặp cảnh dội hàng, rớt giá. Đặc biệt trái mít có thời điểm chỉ còn vài nghìn đồng/kg, nhà vườn thua lỗ nặng.

Để đáp ứng điều kiện xuất khẩu, cơ quan chuyên môn khuyến nghị doanh nghiệp cần thiết lập và vận hành hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo nguyên tắc HACCP; các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, cập nhật và tuân thủ các quy định của Lệnh 280 cùng các quy định liên quan của phía Trung Quốc nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về đăng ký, quản lý và xuất khẩu thực phẩm

Ngoài ra, việc kiểm nghiệm Cadimi và Vàng O trong sản phẩm xuất khẩu cần được quan tâm, chấn chỉnh tình trạng quá tải; cần chú trọng phân tích dinh dưỡng đất nhằm bón phân hợp lý, hạn chế tích tụ kim loại nặng; tăng cường kiểm soát từ khâu trước thu mua; xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ từ phòng thí nghiệm, vùng trồng đến đóng gói, xuất khẩu. Đồng thời, nông dân sản xuất trái cây theo đúng quy trình kỹ thuật, ưu tiên nâng cao chất lượng thay vì chạy theo sản lượng.