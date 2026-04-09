Vĩnh Long đẩy mạnh sản xuất sầu riêng đạt chuẩn hướng tới xuất khẩu bền vững

Sầu riêng từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh Vĩnh Long nhờ lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp kết hợp với kinh nghiệm canh tác lâu đời của người nông dân. Hiện toàn tỉnh có hơn 8.100ha sầu riêng, tập trung tại các xã Quới Thiện, Cái Nhum, Tân Phú với sản lượng thu hoạch đạt trên 62.000 tấn. Nhiều giống sầu riêng chất lượng cao như Ri6, Dona, Musang King hay Black Thorn đã được đưa vào canh tác, đáp ứng thị hiếu đa dạng của thị trường.

Đáng chú ý, việc sản xuất theo tiêu chuẩn sạch đang được địa phương đặc biệt quan tâm. Đến nay, Vĩnh Long đã có hơn 265 ha đạt chứng nhận VietGAP. Toàn tỉnh hiện có 72 mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc và 14 mã số cơ sở đóng gói, tạo tiền đề vững chắc để trái sầu riêng vươn ra biển lớn theo đường chính ngạch.

Hiện toàn tỉnh có hơn 8.100ha sầu riêng, tập trung tại các xã Quới Thiện, Cái Nhum, Tân Phú.

Không dừng lại ở việc bán trái tươi, ngành sầu riêng Vĩnh Long đang có bước chuyển mình mạnh mẽ trong chuỗi giá trị. Thay vì phụ thuộc vào thương lái và thị trường truyền thống, các doanh nghiệp và hợp tác xã tại đây đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ chế biến sâu. Các sản phẩm như sầu riêng cấp đông, kem sầu riêng, sầu riêng sấy thăng hoa và bánh phồng sầu riêng đã ra đời, giúp gia tăng giá trị thương mại và giải quyết bài toán tiêu thụ lúc cao điểm vụ mùa.

Tại buổi làm việc sáng 9/4 của UBND tỉnh với các sở, ngành và các doanh nghiệp về phát triển ngành hàng này, các đại biểu cũng chỉ ra những điểm nghẽn về mối liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã đôi khi còn lỏng lẻo, tình trạng hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu vẫn xảy ra do thiếu các hợp đồng bao tiêu chặt chẽ và tính đồng nhất về chất lượng sản phẩm chưa cao.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 9/4.

Để đưa trái sầu riêng đi xa hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Châu Văn Hòa yêu cầu các ngành, các cấp cần triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm: khẩn trương rà soát, quy hoạch vùng trồng gắn với thế mạnh của từng địa phương, kiên quyết ngăn chặn tình trạng chuyển đổi cây trồng tự phát tại những khu vực không đủ điều kiện. Mục tiêu đến năm 2035, Vĩnh Long đạt tối thiểu 10.000 ha sầu riêng, trong đó ưu tiên phát triển từ 1.000 - 2.000ha theo hướng hữu cơ.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương phải đẩy mạnh số hóa quản lý, xây dựng bản đồ số vùng trồng để theo dõi sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và minh bạch thông tin thị trường. Các đơn vị cần phấn đấu đạt 100% mã số vùng trồng cho các diện tích quy hoạch, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của các hợp tác xã trong việc làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp nhằm đảm bảo ký kết hợp đồng bao tiêu bền vững.

Với sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền đến người nông dân, Vĩnh Long kỳ vọng sẽ xây dựng được hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng chuyên nghiệp, an toàn và đủ sức cạnh tranh tại các thị trường quốc tế.