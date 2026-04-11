中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nút thắt truy xuất nguồn gốc và lời giải cho sầu riêng xuất khẩu

Thứ Bảy, 07:38, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, ngành sầu riêng Đắk Lắk – “thủ phủ” sầu riêng của cả nước đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn.

Từ những vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng, sản xuất phân tán, đến hệ thống quản lý thiếu đồng bộ… tất cả đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiểm soát chặt chẽ từ gốc, minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu. Việc Bộ Nông Nghiệp và Môi trường thực hiện “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản” đang được xem là lời giải cho nút thắt sầu riêng xuất khẩu hiện nay.

Đắk Lắk hiện có khoảng 42.000 ha sầu riêng, với hơn 26.000 ha cho thu hoạch, sản lượng trên 440.000 tấn, nhưng diện tích vùng được cấp mã mới chỉ có 7.400 ha. Nhiều sản phẩm vì thế chưa thể tham gia xuất khẩu chính ngạch, làm giảm giá trị ngành hàng. Một doanh nghiệp trồng và thu mua sầu riêng tại địa phương cho rằng, khó khăn không hoàn toàn đến từ phía thị trường nhập khẩu mà nằm ở cách triển khai trong nước.

“Ở Tây Nguyên, diện tích trồng xen này rất là lớn. Chúng ta không cấp mã vườn, không phải do Trung Quốc không cấp, mà do mình hiểu một cách máy móc, thành ra bị ngưng lại. Nghị định 2481, 2480 ghi rất rõ là do bên mình tự làm, tự báo cáo và Tổng cục Hải quan duyệt theo báo cáo lên. Vậy bây giờ nếu như bên trên không phù hợp, bất cập thì ở Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chỉnh sửa lại cho phù hợp" - đại diện một doanh nghiệp trồng và thu mua sầu riêng tại Đắk Lắk chia sẻ.  

Hệ thống truy xuất nguồn gốc được xem là bước chuyển từ quản lý sản xuất truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Mã số vùng trồng là điều kiện đầu tiên để truy xuất nguồn gốc, nhưng để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu bền vững, việc quản lý phải được thực hiện xuyên suốt toàn bộ chuỗi sản xuất. Các thị trường nhập khẩu hiện không chỉ yêu cầu thông tin sản phẩm đến từ đâu, mà  cần rõ về quy trình canh tác, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch, đóng gói và vận chuyển. 

Trước yêu cầu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thống nhất trên toàn quốc. Hệ thống này cho phép ghi nhận toàn bộ thông tin từ vùng trồng, quy trình sản xuất, đến chế biến và phân phối. Khi mỗi lô hàng được gắn với “hồ sơ số”, việc kiểm tra, truy vết và xác định trách nhiệm sẽ nhanh chóng, minh bạch hơn so với cách quản lý thủ công trước đây.

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk cho biết, việc chuyển sang truy xuất điện tử sẽ giúp kiểm soát xuyên suốt chuỗi sản xuất. Hiện hiệp hội đang phối hợp với các doanh nghiệp triển khai thí điểm, tiến tới hoàn thiện hệ thống này.

Theo ông Trung: “Chúng tôi cũng đã chọn ra những doanh nghiệp sẵn sàng tham gia áp dụng thí điểm. Bước đầu, lấy một doanh nghiệp làm thí điểm xuyên suốt để mà hiệu chỉnh các điều kiện kỹ thuật, sau đó mới tiến hành nhân rộng. Bản thân những doanh nghiệp đấy trước đây họ đã tổ chức những chuỗi liên kết rồi, thế nên khi triển khai thì không phải là vấn đề quá khó khăn. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng phải từng bước hiệu chỉnh, thích ứng phù hợp với ngành hàng sầu riêng. Nó rất là đặc thù từ góc độ kỹ thuật sản xuất đến góc độ thu mua, đến góc độ chế biến và xuất khẩu".

Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, để hệ thống này vận hành hiệu quả, thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở thay đổi thói quen sản xuất. Nông dân phải làm quen với nhật ký điện tử, tuân thủ quy trình; doanh nghiệp phải đầu tư và minh bạch dữ liệu; còn chính quyền địa phương đóng vai trò hướng dẫn, giám sát. 

Tuy nhiên, bà Thuỷ khẳng định địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoàn thiện dữ liệu hệ thống để có thể ứng dụng đồng bộ và rộng rãi.

“Hệ thống này thì chuẩn hóa được quy trình sản xuất cũng như là vùng trồng hiện nay mình cứ băn khoăn mãi, có những cái không minh bạch ảnh hưởng đến ngành hàng. Đồng thời hệ thống cũng giúp đỡ nâng cao được chất lượng và uy tín sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu truy xuất của thị trường xuất khẩu hiện nay; đồng thời từng bước cùng xây dựng được thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk nói chung và Việt Nam đang phát triển theo hướng bền vững" - bà Thủy nhấn mạnh.

Đắk Lắk hiện có khoảng 42.000 ha sầu riêng, nhưng diện tích được cấp mã số vùng trồng chỉ mới có 7.400 ha.

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia đang được triển khai thí điểm với ngành sầu riêng trước khi áp dụng rộng rãi từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước chuyển từ quản lý sản xuất truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn hệ thống truy xuất nguồn gốc không chỉ phục vụ công tác quản lý mà thực sự trở thành công cụ hữu ích, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao uy tín, vị thế sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế” - ông Long cho biết.

Từ những vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng đến yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng chặt chẽ, ngành sầu riêng Đắk Lắk đang đứng trước bước chuyển lớn. Khi hệ thống truy xuất nguồn gốc được triển khai đồng bộ, mỗi sản phẩm sẽ có “lý lịch” rõ ràng, minh bạch từ gốc. Đây chính là cơ sở để khẳng định chất lượng, nâng cao uy tín và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk nói riêng và sầu riêng Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: sầu riêng sầu riêng Đắk Lắk Đắk Lắk mã số vùng trồng giá sầu riêng sầu riêng xuất khẩu truy xuất nguồn gốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý hoạt động ngành hàng "tỷ đô" sầu riêng
Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý hoạt động ngành hàng “tỷ đô” sầu riêng

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quy chế quản lý hoạt động mua, bán sầu riêng trên địa bàn nhằm thiết lập kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người trồng và giữ vững uy tín ngành hàng được mệnh danh là “tỷ đô” của địa phương trên thị trường trong và ngoài nước. 

Chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc để phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh ngành hàng sầu riêng đang phát triển mạnh, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên.

Đắk Lắk kiểm tra mô hình sầu riêng trái vụ, nêu vướng mắc về mã số vùng trồng

VOV.VN - Ngày 6/3, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk cùng Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk và các nhà khoa học trong tỉnh đã kiểm tra thực tế mô hình sầu riêng trái vụ đầu tiên ở địa phương.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp