Các biện pháp bình ổn giá nhiên liệu của Nhật Bản bắt đầu phát huy tác dụng

Theo các số liệu thống kê vừa được công bố hôm 25/3, từ đầu tuần này, trên thị trường toàn quốc của Nhật Bản, giá trung bình của 1 lít xăng thông thường, tương đương với xăng A92 (RON 92) của Việt Nam, đã giảm mạnh tới 13,1 yên so với tuần trước. Đến thời điểm hiện tại, mức giá này đang là 177,7 yên/1 lít xăng.

Đây được coi là kết quả của các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng mạnh mà Chính phủ Nhật Bản đang áp dụng như mở kho dự trữ dầu chiến lược, sử dụng quỹ bình ổn giá nhiên liệu khẩn cấp để trợ giá xăng dầu ở mức 30,2 yên cho 1 lít xăng thông thường…

Trong bối cảnh đó, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản thông báo bắt đầu từ ngày 26/3, chính phủ nước này sẽ nâng mức trợ giá nêu trên lên 48,1 yên. Đây là mức trợ giá nhiên liệu cao nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản. Với biện pháp bổ sung này, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ đạt được mục tiêu đã cam kết với người dân là duy trì mức giá trên dưới 170 yên/lít xăng thông thường, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục lan rộng và kéo dài.

Tuy nhiên, vẫn còn những diễn biến tiêu cực khi giá xăng bán lẻ tại một số địa phương của Nhật Bản vẫn ở mức rất cao. Trong đó, tại Okinawa - cực Nam Nhật Bản, mức giá của thời điểm hôm nay vẫn đang là 227,1 yên/lít xăng thông thường, còn tại các tỉnh Nagasaki và Miyazaki lần lượt là 187,2 và 186,3 yên/lít xăng.