中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các biện pháp bình ổn giá nhiên liệu của Nhật Bản bắt đầu phát huy tác dụng

Thứ Tư, 19:19, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những diễn biến trên thị trường bán lẻ xăng dầu Nhật Bản hiện nay cho thấy các nỗ lực nhằm bình ổn giá nhiên liệu của chính phủ nước này đã mang lại những hiệu quả ban đầu.

Theo các số liệu thống kê vừa được công bố hôm 25/3, từ đầu tuần này, trên thị trường toàn quốc của Nhật Bản, giá trung bình của 1 lít xăng thông thường, tương đương với xăng A92 (RON 92) của Việt Nam, đã giảm mạnh tới 13,1 yên so với tuần trước. Đến thời điểm hiện tại, mức giá này đang là 177,7 yên/1 lít xăng.

Đây được coi là kết quả của các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng mạnh mà Chính phủ Nhật Bản đang áp dụng như mở kho dự trữ dầu chiến lược, sử dụng quỹ bình ổn giá nhiên liệu khẩn cấp để trợ giá xăng dầu ở mức 30,2 yên cho 1 lít xăng thông thường…

cac bien phap binh on gia nhien lieu cua nhat ban bat dau phat huy tac dung hinh anh 1
Giá xăng dầu bán lẻ tại Nhật Bản bắt đầu hạ nhiệt (Ảnh; Jiji Press)

Trong bối cảnh đó, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản thông báo bắt đầu từ ngày 26/3, chính phủ nước này sẽ nâng mức trợ giá nêu trên lên 48,1 yên. Đây là mức trợ giá nhiên liệu cao nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản. Với biện pháp bổ sung này, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ đạt được mục tiêu đã cam kết với người dân là duy trì mức giá trên dưới 170 yên/lít xăng thông thường, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục lan rộng và kéo dài.

Tuy nhiên, vẫn còn những diễn biến tiêu cực khi giá xăng bán lẻ tại một số địa phương của Nhật Bản vẫn ở mức rất cao. Trong đó, tại Okinawa - cực Nam Nhật Bản, mức giá của thời điểm hôm nay vẫn đang là 227,1 yên/lít xăng thông thường, còn tại các tỉnh Nagasaki và Miyazaki lần lượt là 187,2 và 186,3 yên/lít xăng. 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: bán lẻ xăng dầu Nhật Bản bình ổn giá nhiên liệu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản chuẩn bị xả kho dầu dự trữ quốc gia để bình ổn thị trường
Nhật Bản chuẩn bị xả kho dầu dự trữ quốc gia để bình ổn thị trường

VOV.VN - Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tiếp tục xả dầu từ kho dự trữ quốc gia từ ngày 26/3 tới. 

Nhật Bản chuẩn bị xả kho dầu dự trữ quốc gia để bình ổn thị trường

Nhật Bản chuẩn bị xả kho dầu dự trữ quốc gia để bình ổn thị trường

VOV.VN - Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tiếp tục xả dầu từ kho dự trữ quốc gia từ ngày 26/3 tới. 

Nội bộ Nhật Bản chia rẽ xung quanh vấn đề xuất khẩu vũ khí
Nội bộ Nhật Bản chia rẽ xung quanh vấn đề xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Xung quanh việc sửa đổi Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài theo hướng cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, trong dư luận và nội bộ chính giới nước này có một sự chia rẽ sâu sắc.

Nội bộ Nhật Bản chia rẽ xung quanh vấn đề xuất khẩu vũ khí

Nội bộ Nhật Bản chia rẽ xung quanh vấn đề xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Xung quanh việc sửa đổi Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài theo hướng cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, trong dư luận và nội bộ chính giới nước này có một sự chia rẽ sâu sắc.

Nhật Bản khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào về eo biển Hormuz
Nhật Bản khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào về eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên quan đến những đồn đoán về việc Nhật Bản đã đưa ra một số cam kết liên quan đến việc đảm bảo an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ vừa diễn ra, Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận.

Nhật Bản khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào về eo biển Hormuz

Nhật Bản khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào về eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên quan đến những đồn đoán về việc Nhật Bản đã đưa ra một số cam kết liên quan đến việc đảm bảo an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ vừa diễn ra, Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ