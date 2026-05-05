Nhật Bản thúc đẩy số hóa sách giáo khoa

Từ trước đến nay, việc sử dụng sách giáo khoa tại Nhật Bản chỉ giới hạn ở những ấn phẩm được in trên giấy, còn các tài liệu học tập được số hóa chỉ dừng ở mức “bổ trợ và thay thế”.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin (IT) phát triển mạnh mẽ hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi Luật giáo dục trường học, theo hướng mở rộng chủng loại sách giáo khoa phổ thông các cấp với 3 loại gồm sách in, sách kết hợp in và kỹ thuật số và sách giáo khóa số có thể đọc trên máy tính bảng và các thiết bị đầu cuối thông minh. Việc sửa đổi này được các chuyên gia giáo dục và các trường học đón nhận, hoan nghênh do những lợi ích thiết thực của nó.

Nhiều trường phổ thông của Nhật Bản đã sử dụng sách giáo khoa số từ năm 2018. Ảnh: Jiji Ptess

Theo các chuyên gia, do sách giáo khoa số có cả hình ảnh, bao gồm cả ảnh động, và âm thanh, sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận, ghi nhớ kiến thức cho học sinh, đặc biệt là ở các môn âm nhạc, hội họa và ngoại ngữ. Thậm chí, có nhiều cơ sở giáo dục đã sử dụng loại tài liệu mới này từ nhiều năm trước.

Ông Ebisawa Kotaro - Hiệu trưởng một trường tiểu học của Tokyo cho biết: “Từ 2 năm trước, trường chúng tôi đã cho sử dụng sách giáo khoa số trong việc dạy ngoại ngữ cho học sinh lớp 2. Hiện nay chúng tôi vẫn sử dụng song song cả sách in trên giấy. Tuy nhiên, sách giáo khoa số mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và giáo viên”.

Việc áp dụng sách giáo khóa số đồng loạt tại các cơ sở giáo dục của Nhật Bản sẽ phải trải qua một quá trình thẩm định nghiêm túc của một hội đồng khoa học ở cấp quốc gia về tính năng, tác dụng, ảnh hưởng… Chính phủ nước này cho biết sẽ nỗ lực để dự luật sửa đổi nêu trên sớm được thông qua và bắt đầu được thi hành từ năm 2030.