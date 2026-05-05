中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản thúc đẩy số hóa sách giáo khoa

Thứ Ba, 15:53, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định sửa đổi Luật giáo dục trường học của nước này theo hướng đưa vào sử dụng sách giáo khoa số trong tất cả các cấp học phổ thông và đang nỗ lực để có thể áp dụng từ năm 2030.

Từ trước đến nay, việc sử dụng sách giáo khoa tại Nhật Bản chỉ giới hạn ở những ấn phẩm được in trên giấy, còn các tài liệu học tập được số hóa chỉ dừng ở mức “bổ trợ và thay thế”.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin (IT) phát triển mạnh mẽ hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi Luật giáo dục trường học, theo hướng mở rộng chủng loại sách giáo khoa phổ thông các cấp với 3 loại gồm sách in, sách kết hợp in và kỹ thuật số và sách giáo khóa số có thể đọc trên máy tính bảng và các thiết bị đầu cuối thông minh. Việc sửa đổi này được các chuyên gia giáo dục và các trường học đón nhận, hoan nghênh do những lợi ích thiết thực của nó.

nhat ban thuc day so hoa sach giao khoa hinh anh 1
Nhiều trường phổ thông của Nhật Bản đã sử dụng sách giáo khoa số từ năm 2018. Ảnh: Jiji Ptess

Theo các chuyên gia, do sách giáo khoa số có cả hình ảnh, bao gồm cả ảnh động, và âm thanh, sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận, ghi nhớ kiến thức cho học sinh, đặc biệt là ở các môn âm nhạc, hội họa và ngoại ngữ. Thậm chí, có nhiều cơ sở giáo dục đã sử dụng loại tài liệu mới này từ nhiều năm trước.

Ông Ebisawa Kotaro - Hiệu trưởng một trường tiểu học của Tokyo cho biết: “Từ 2 năm trước, trường chúng tôi đã cho sử dụng sách giáo khoa số trong việc dạy ngoại ngữ cho học sinh lớp 2. Hiện nay chúng tôi vẫn sử dụng song song cả sách in trên giấy. Tuy nhiên, sách giáo khoa số mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và giáo viên”.

Việc áp dụng sách giáo khóa số đồng loạt tại các cơ sở giáo dục của Nhật Bản sẽ phải trải qua một quá trình thẩm định nghiêm túc của một hội đồng khoa học ở cấp quốc gia về tính năng, tác dụng, ảnh hưởng… Chính phủ nước này cho biết sẽ nỗ lực để dự luật sửa đổi nêu trên sớm được thông qua và bắt đầu được thi hành từ năm 2030.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: giáo dục Nhật Bản chính phủ Nhật Bản sách giáo khoa Nhật Bản chương trình học Nhật Bản số hóa sách giáo khoa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản nâng cao và mở rộng hơn nữa vai trò tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Nhật Bản nâng cao và mở rộng hơn nữa vai trò tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Bước vào tháng 5, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam và Australia của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, với trọng tâm là bài thuyết trình chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhật Bản nâng cao và mở rộng hơn nữa vai trò tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Nhật Bản nâng cao và mở rộng hơn nữa vai trò tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Bước vào tháng 5, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam và Australia của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, với trọng tâm là bài thuyết trình chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhật Bản mong muốn nâng tầm quan hệ với Australia
Nhật Bản mong muốn nâng tầm quan hệ với Australia

VOV.VN - Tiếp sau thành công của chuyến thăm Việt Nam, ngày 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công du Australia.

Nhật Bản mong muốn nâng tầm quan hệ với Australia

Nhật Bản mong muốn nâng tầm quan hệ với Australia

VOV.VN - Tiếp sau thành công của chuyến thăm Việt Nam, ngày 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công du Australia.

Nhật Bản thành lập Hiệp hội nghiên cứu sự sống có trí tuệ ngoài hành tinh
Nhật Bản thành lập Hiệp hội nghiên cứu sự sống có trí tuệ ngoài hành tinh

VOV.VN - Trong khuôn khổ các nỗ lực chinh phục khoảng không vụ trụ, các nhà thiên văn học Nhật Bản vừa cho ra mắt một tổ chức đặc biệt.

Nhật Bản thành lập Hiệp hội nghiên cứu sự sống có trí tuệ ngoài hành tinh

Nhật Bản thành lập Hiệp hội nghiên cứu sự sống có trí tuệ ngoài hành tinh

VOV.VN - Trong khuôn khổ các nỗ lực chinh phục khoảng không vụ trụ, các nhà thiên văn học Nhật Bản vừa cho ra mắt một tổ chức đặc biệt.

ĐỜI SỐNG
Tin 24h
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ