Nhật Bản tìm nguồn cung dầu mỏ thay thế giữa lúc chiến sự Trung Đông nóng lên

Thứ Ba, 16:27, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình ở Iran ngày càng xấu đi và xu hướng chuyển sang các nguồn năng lượng thay thế bên ngoài Trung Đông, Nhật Bản cũng đã bắt đầu tìm kiếm giải pháp vận chuyển dầu thô được sản xuất tại dự án phát triển dầu khí Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông của Nga.

Trưa 5/5 (giờ địa phương), một tàu chở dầu thô được sản xuất từ ​​dự án phát triển dầu khí Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông Nga đã được vận chuyển đến nhà máy lọc dầu của Taiyo Oil - một nhà bán buôn dầu lớn, đặt tại thành phố Imabari, tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản. Công ty này đã mua dầu thô từ giàn khoan Sakhalin-2 kể từ tháng 6 năm ngoái và cho biết lần nhập khẩu này được tiến hành theo yêu cầu của Chính phủ Nhật Bản nhằm thay thế các nguồn cung năng lượng bên ngoài khu vực Trung Đông.

nhat ban tim nguon cung dau mo thay the giua luc chien su trung Dong nong len hinh anh 1
Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung dầu mỏ thay thế khi tình hình Trung Đông ngày càng xấu đi. Ảnh: NHK

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, đây là lần đầu tiên dầu thô từ dự án Sakhalin-2 được vận chuyển đến Nhật Bản kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Theo lộ trình, toàn bộ số dầu thô này sẽ được chuyển từ tàu chở dầu sang các bể chứa của nhà máy lọc dầu Taiyo Oil, ở tỉnh Ehime - nơi sẽ được sử dụng để sản xuất các sản phẩm dầu mỏ như naphtha, hay xăng…, trước khi đưa ra thị trường và đến tay người tiêu dùng.

Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm nhiều nguồn cung dầu thô khác nhau để thay thế bên ngoài khu vực Trung Đông. Trong một tuyên bố, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nhấn mạnh rằng: “Để đối phó với tình hình ngày càng xấu đi ở Trung Đông, Nhật Bản đã tiếp quản nguồn dầu thô được sản xuất cùng với khí đốt tại dự án Sakhalin-2. Đây là nguồn dầu thô không chịu lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine”.

Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự tại Trung Đông vào cuối tháng 2 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên đã phải sử dụng dầu từ kho dự trữ quốc gia và sử dụng dầu dự trữ của khu vực tư nhân nhằm giảm thiểu tác động của cuộc xung đột này. Cùng với đó, Nhật Bản cũng triển khai mạnh mẽ việc mua sắm dầu thô thông qua các tuyến đường thay thế từ Trung Đông mà không đi qua eo biển Hormuz, mở rộng nhập dầu từ các mỏ ở bang Texas, Mỹ và Azerbaijan.

Theo dự kiến ngay trong tháng 5 này, lượng dầu mà Nhật Bản mua được có thể đạt mức khoảng 60%. Bằng cách kết hợp với giải pháp giải phóng các kho dự trữ hiện có, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sẽ đảm bảo đáp ứng được lượng dầu cần thiết cho đến đầu năm 2027 tới.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Những chia rẽ sâu sắc xung quanh việc sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản

VOV.VN - Tiếp sau thành công của chuyến thăm Việt Nam, ngày 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công du Australia.

VOV.VN - Bước vào tháng 5, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam và Australia của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, với trọng tâm là bài thuyết trình chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

