Nhiều dấu hiệu bất ổn của kinh tế Nhật Bản



Trong những bất ổn của kinh tế Nhật Bản, đang nổi lên 3 vấn đề lớn là đồng nội tệ mất giá nghiêm trọng, chỉ số chứng khoán bấp bênh và vật giá tiếp tục leo thang. Liên quan đến đồng JPY, từ hôm 30/6 - ngày cuối cùng quý I trong năm tài chính 2026 của Nhật Bản, đồng tiền này đã mất giá mạnh so với đồng USD và một số ngoại tệ chủ lực khác, lập kỷ lục trong gần 40 năm qua với trên 162 JPY/USD và ngay từ ngày hôm sau, tỷ giá này đang áp sáp mức 163 JPY/USD.

Tỷ giá giữa JPY và USD đang áp sát mức 163 Yen - Ảnh: NHK

Liên quan thị trường chứng khoán, sau khi lập một kỷ lục vượt mọi thời đại với mức trên 72.366 JPY vào hôm 25/6, chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei trên sàn giao dịch Tokyo bất ngờ lao dốc ngay ngày hôm sau, tụt xuống mức gần 69.361 JPY và sau đó tiếp tục “nhảy múa” không có quy luật. Mở đầu phiên giao dịch sáng nay (2/7), Nikkei đã lại mất thêm gần 1.557 điểm, tụt xuống mức 68.918 JPY.

Trong khi đó, những “cơn bão giá” tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng, không chỉ đe dọa đời sống của người dân, mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế, bao gồm cả vĩ mô và vi mô.

Theo công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Data Bank, bắt đầu từ 1/7, tại thị trường Nhật Bản có thêm tới 2.269 mặt hàng thực phẩm thiết yếu lên giá, với mức tăng trung bình khoảng 14%. Nếu tính chung từ tháng 1 đến tháng 10/2026, có tới 9.361 mặt hàng thực phẩm chủ yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản.

Chỉ số Nikkei niêm yết tại Sàn gian dịch Tokyo sang 2/7/2026 - Ảnh: NHK

Theo các chuyên gia kinh tế và thị trường, ba vấn đề nêu trên có mối tương quan hữu cơ, tác động qua lại và ảnh hưởng sâu rộng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế Nhật Bản. Sự bất ổn của 3 yếu tố này còn chỉ ra những nhược điểm trong sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.

Giới chuyên môn cũng nhận định, nếu không được giải quyết kịp thời, những vấn đề này sẽ trở thành mối đe dọa với an ninh kinh tế - một mục tiêu hàng đầu mà Tokyo đang theo đuổi hiện nay.