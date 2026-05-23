  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay

Thứ Bảy, 13:09, 23/05/2026
VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất huy động và cho vay, đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát trên toàn hệ thống.

Nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, NHNN đã chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, NHNN đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế; có công văn số 2342/NHNN-CSTT ngày 30/3/2026 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) tập trung triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Ngày 9/4/2026, NHNN đã tổ chức cuộc họp với các NHTM để thống nhất việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; yêu cầu các NHTM giảm lãi suất tiền gửi của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân.

Ngay sau cuộc họp, nhiều NHTM đã chủ động, tích cực triển khai việc giảm lãi suất. Trong tháng 4/2026, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm; tuy nhiên, những ngày gần đây, xuất hiện hiện tượng cá biệt một số TCTD không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí, truyền thông phản ánh.

Trước diễn biến thị trường nêu trên, để quyết liệt triển khai chủ trương giảm mặt bằng lãi suất thị trường, tăng cường kỷ luật thị trường, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, NHNN đã chỉ đạo các NHNN chi nhánh tại các khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh NHTM trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Đồng thời, NHNN cũng chỉ đạo các NHNN Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh NHTM trên địa bàn để yêu cầu, quán triệt các chi nhánh NHTM thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất; đồng thời chỉ đạo các NHNN Khu vực tập trung tăng cường tổ chức kiểm tra việc giảm lãi suất của các NHTM, xử lý nghiêm các sai phạm.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay của thị trường và của từng TCTD, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các TCTD để có chính sách, biện pháp kịp thời nhằm yêu cầu TCTD thực hiện nghiêm chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời NHNN triển khai các giải pháp điều hành CSTT phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống TCTD. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm mặt bằng lãi suất của TCTD theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các TCTD.

Trần Ngọc/VOV.VN
Loạt ngân hàng hạ lãi suất sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước
VOV.VN - Nhiều ngân hàng đã thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sau cuộc với Ngân hàng Nhà nước hôm 9/4 vừa qua.

Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất: Đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế
VOV.VN - Trong bối cảnh lãi suất cho vay và lãi suất huy động liên tục tăng, Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp ổn định mặt bằng lãi suất, thực hiện mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Cần giải pháp đồng bộ để giữ ổn định mặt bằng lãi suất
VOV.VN - Ổn định mặt bằng lãi suất là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Áp lực lạm phát, tỷ giá và nhu cầu vốn đòi hỏi giải pháp đồng bộ, dài hạn để vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa bảo đảm ổn định vĩ mô.

Các ngân hàng cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay
VOV.VN - Các ngân hàng thương mại vừa cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

