NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay

Nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, NHNN đã chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, NHNN đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế; có công văn số 2342/NHNN-CSTT ngày 30/3/2026 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) tập trung triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Ngày 9/4/2026, NHNN đã tổ chức cuộc họp với các NHTM để thống nhất việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; yêu cầu các NHTM giảm lãi suất tiền gửi của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân.

Ngay sau cuộc họp, nhiều NHTM đã chủ động, tích cực triển khai việc giảm lãi suất. Trong tháng 4/2026, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm; tuy nhiên, những ngày gần đây, xuất hiện hiện tượng cá biệt một số TCTD không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí, truyền thông phản ánh.

Trước diễn biến thị trường nêu trên, để quyết liệt triển khai chủ trương giảm mặt bằng lãi suất thị trường, tăng cường kỷ luật thị trường, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, NHNN đã chỉ đạo các NHNN chi nhánh tại các khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh NHTM trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Đồng thời, NHNN cũng chỉ đạo các NHNN Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh NHTM trên địa bàn để yêu cầu, quán triệt các chi nhánh NHTM thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất; đồng thời chỉ đạo các NHNN Khu vực tập trung tăng cường tổ chức kiểm tra việc giảm lãi suất của các NHTM, xử lý nghiêm các sai phạm.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay của thị trường và của từng TCTD, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các TCTD để có chính sách, biện pháp kịp thời nhằm yêu cầu TCTD thực hiện nghiêm chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời NHNN triển khai các giải pháp điều hành CSTT phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống TCTD. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm mặt bằng lãi suất của TCTD theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các TCTD.