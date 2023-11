Những chiêu "làm giá" hàng sale dịp Black Friday

Black Friday 2023 rơi vào ngày nào?

Black Friday thường được gọi là ngày thứ Sáu đen tối. Đây là ngày thứ 6 của tuần thứ tư của tháng 11, diễn ra sau lễ Tạ ơn 1 ngày vào mỗi năm. Đây chính là ngày mở đầu cho chuỗi ngày mua sắm tấp nập và nhộn nhịp với mức giá giảm bất ngờ.

Sở dĩ gọi là đen, vì trước đây các cửa hàng sẽ đánh dùng bút màu đen để ghi chú các khoản lợi nhuận. Còn màu đỏ để ghi những khoản lỗ thâm hụt. Càng nhiều màu đen trong sổ sách thì chứng tỏ càng có lời. Do đó chữ Black màu đen cũng từ đây mà ra. Nhầm ám chỉ ngày này các cửa hàng sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ khách hàng mua sắm.

Năm nay, Black Friday 2023 rơi vào ngày 24/11/2023. Trong ngày Black Friday, hầu hết các mặt hàng đều được giảm giá thấp nhất từ 10-30%, thậm chí nhiều thương hiệu còn giảm mạnh từ 70 – 80%, thậm chí lên đến 90%.

Black Friday 2023 nên mua gì?

Ngày hội giảm giá diễn ra, người tiêu dùng có thể săn được những mặt hàng với mức giá giảm bất ngờ lên tới 80-90%. Đặc biệt là những mặt hàng về thời trang, đồ công nghệ, đồ gia dụng,… Thế nên, với nhiều người Black Friday hàng năm là cơ để họ mua sắm nhiều món đồ với chi phí tiết kiệm nhất. Đây cũng là lý do vào ngày Thứ Sáu đen tối, hình ảnh hàng nghìn người dân ngồi chờ từ sáng sớm, hay cả trăm người tranh giành nhau những chiếc tivi giảm giá, cũng xuất hiện thường xuyên hơn.

Black Friday được coi là "cơn bão giảm giá" lớn nhất năm. Do đó, thay vì săn mua các món đồ khuyến mại giá trị nhỏ, Black Friday 2023 nhiều khách hàng ưu tiên mua hàng của các thương hiệu lớn trên thế giới và Việt Nam, được nhiều người công nhận về chất lượng. Dịp này, nhiều khách chú ý tới các sản phẩm trong lĩnh vực thời trang, công nghệ, đồ điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng...

Dịp Black Friday, hầu hết thương hiệu lớn đều sẽ thực hiện giảm giá sản phẩm, người tiêu dùng có thể tận dụng cơ hội để sở hữu các món đồ cao cấp với mức giá rẻ nhất có thể.

Hiện, cơ hội mua hàng của các thương hiệu lớn với giá hời đã tới. Thế nhưng, trước khi mua, người tiêu dùng cũng cần cân nhắc về nhu cầu sử dụng, tính ứng dụng của sản phẩm, tránh lãng phí trong bối cảnh kinh tế khó khăn phải "thắt lưng buộc bụng" như hiện nay.

Cẩn trọng những chiêu 'làm giá' hàng sale

Đối với những tín đồ mua sắm, Black Friday là cơ hội vàng để tìm kiếm những món đồ giảm giá khủng và sở hữu chúng với mức giá không thể rẻ hơn. Song, việc lên danh sách những món đồ cần mua là điều vô cùng cần thiết. Vì các chương trình giảm giá siêu sốc có thể khiến bạn choáng ngợp, phân vân và dễ dàng rơi vào tình trạng mua rất nhiều, trong đó có những món đồ rất ít sử dụng.

Ngoài ra, nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm mình định mua, so sánh giá và chất lượng sản phẩm giữa nhiều cửa hàng với nhau. Bởi, trên thị trường hiện nay có không ít cửa hàng lợi dụng hiệu ứng Black Friday để nâng giá lên thật cao sau đó áp dụng chương trình giảm giá xuống, trên thực tế giá gốc và giá sau giảm không chênh lệch nhau là mấy.

Nâng lên rồi giảm sốc: Đây là chiêu mà nhiều cửa hàng sử dụng nhất

Để thu hút thượng đế, nhiều cửa hàng thường nâng giá sản phẩm khuyến mại lên gấp 2, thậm chí gấp 3 lần, sau đó đề biển giảm sốc tới 50-70%.

Giảm 70% những hóa ra là "tới 70%" - chiêu này cũng thường thấy và không ít khách hàng bị đánh lừa khi lướt qua một số cửa hàng chăng biển to đùng con số 70%, mà không để ý đến từ "up to" (lên đến) bé xíu bên cạnh.

Giảm toàn hàng tồn kho, hàng xé mác - Black Friday cũng là dịp để những cửa hàng đẩy đồ "hết đát", "bán tống bán tháo" hàng tồn kho.

"Mua 1 tặng 1" là chiêu mà các cửa hàng, siêu thị vẫn thường áp dụng. Nhiều người vẫn hiểu là "mua 1 tặng 1" là mua 2 chiếc như nhau nhưng chỉ tính tiền 1. Nhưng thực chất, tại một số cửa hàng, hàng tặng lại là một sản phẩm khác, có mức giá rẻ hơn và chất lượng thường thấp kém.

Nhiều người mặc dù không có nhu cầu mua sắm, nhưng trước các quảng cáo hấp dẫn, đánh vào tâm lý ham rẻ, không ít người đã lao vào cơn sốt "săn" hàng giảm giá. Vì vậy, để tránh bị sập bẫy, những người chuyên "canh sale" cho biết, nên có thói quen lên mạng so sánh giá để biết được giá thực của sản phẩm cũng như lịch sử mức khuyến mãi của sản phẩm đó trước đây.

Đối với những người mua sắm qua online, hãy yêu cầu người bán cung cấp hình ảnh thực của sản phẩm do cửa hàng tự chụp hoặc quay lại. Ngoài ra, hay tham khảo các bình luận về cửa hàng hay sản phẩm trên mạng trước khi quyết định đặt mua.

Tốt nhất, người tiêu dùng nên đến các trung tâm thương mại hay các cửa hàng quen, có thương hiệu và uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.