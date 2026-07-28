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Nhường đất làm sân bay, người dân ở Bắc Ninh vẫn thấp thỏm chờ đất tái định cư

Thứ Ba, 10:31, 28/07/2026
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VOV.VN - Sau khi bàn giao mặt bằng, gần 1.700 hộ dân tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đang mong mỏi từng ngày được bàn giao đất tái định cư do hạ tầng kỹ thuật chậm tiến độ so với cam kết.

Theo cam kết của nhà đầu tư, đến ngày 15/7, các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình phải cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để Nhà nước giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân trước ngày 31/7.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ vẫn chậm so với kế hoạch, trong khi hàng nghìn hộ dân đang từng ngày mong mỏi được nhận đất để ổn định cuộc sống.

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Toàn cảnh dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Hơn một tháng qua, gần 1.700 hộ dân thuộc phạm vi Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại các xã Gia Bình và Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đã bàn giao nhà, đất ở, chấp nhận chuyển đến nơi tạm cư để nhường mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia. Thế nhưng, khu tái định cư vẫn chưa hoàn thành theo cam kết, khiến nhiều người không khỏi sốt ruột.

Người dân vẫn thấp thỏm chờ đất tái định cư

Ở tuổi 83, cụ Nguyễn Văn Tâm, thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, cùng gia đình đang sống trong khu tạm cư do Nhà nước bố trí tại trụ sở cơ quan cũ. Mỗi gia đình chỉ được sắp xếp một căn phòng nhỏ, đủ phục vụ những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Theo cụ Tâm, nơi ở tạm cách xa con cháu nên việc đi lại, chăm sóc rất bất tiện. Tuổi cao, sức khỏe ngày càng giảm sút, điều cụ mong mỏi nhất lúc này là sớm được giao đất tái định cư để dựng căn nhà nhỏ, ổn định cuộc sống.

"Tuổi đã cao, sức đã yếu, tôi chỉ mong sớm có đất để dựng được căn nhà của mình. Chỉ lo mỗi khi trái gió trở trời, sức khỏe yếu đi thì không biết còn đủ sức để về ở trong ngôi nhà mới hay không", cụ Tâm chia sẻ.

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Cuộc sống của người dân xã Gia Bình (Bắc Ninh) ở nơi tạm cư nhường đất Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng tâm trạng, gia đình ông Hoàng Văn Thưởng cũng đang sinh sống tại khu tạm cư cùng mẹ già và hai cháu nhỏ mồ côi.

Ông Thưởng cho biết, khi mới chuyển đến, khu nhà đã xuống cấp do nhiều năm không sử dụng, cây cối um tùm. Sau thời gian cùng các hộ dân dọn dẹp, sửa sang, nơi ở tạm đã khang trang hơn. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt vẫn còn nhiều thiếu thốn khi nhiều gia đình phải ở chung một phòng, sử dụng chung khu bếp, khu vệ sinh và khu tắm giặt.

"Vì tiến độ dự án, người dân chúng tôi đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, rời nơi chôn rau cắt rốn để nhường đất cho dự án trọng điểm quốc gia. Có gia đình chỉ trong một năm phải nhiều lần di dời mộ tổ tiên. Giờ chúng tôi chỉ mong sớm được nhận đất tái định cư để xây nhà, ổn định cuộc sống, được trở về sống gần bà con, hàng xóm như trước", ông Thưởng bày tỏ.

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Người dân xã Gia Bình (Bắc Ninh) ở nơi tạm cư nhường đất Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Tại vị trí đất tái định cư của 3 khu dân cư Thủ Pháp, Lương Pháp và Mỹ Thôn thuộc thôn An Bình, dự kiến sẽ có khoảng hơn 3.000 lô đất được giao cho bà con vào cuối tháng 7/2026. Tuy nhiên, tại hiện trường thi công, công việc vẫn còn ngổn ngang.

Ông Đặng Văn Long, Trưởng thôn An Bình, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ qua khảo sát của nhân dân và chính quyền địa phương, các hạng mục của dự án chưa đáp ứng được yêu cầu.

Mặc dù nơi đây đã hình thành các tuyến đường, tuy nhiên hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, hố ga chưa có nắp đậy, khi có mưa một số tuyến đường lầy lội không thể đi lại, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân, nếu có bàn giao cho dân thì cũng không thể xây nhà. Bởi vậy người dân chưa thể nhận bàn giao.

Ông Long cùng toàn thể nhân dân mong muốn nhà thầu đẩy nhanh tiến độ sớm nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống theo đúng tinh thần “an cư lạc nghiệp”.

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Trụ sở cơ quan nhà nước được bố trí làm nơi tạm cư cho người dân

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tái định cư theo đúng cam kết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, thời gian qua, nhiều hộ dân đã chấp nhận thiệt thòi, hy sinh lợi ích riêng vì mục tiêu chung; đến nay, toàn bộ diện tích trong ranh APEC (các dự án phục vụ APEC) với diện tích khoảng 519 ha, liên quan 1.699 hộ dân, 6.800 nhân khẩu đã được di dời, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để triển khai thi công Dự án Cảng hàng không.

Nhân dân đang phải tạm cư, điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, vất vả; vì vậy, nhu cầu sớm được giao đất tái định cư để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống là hết sức cấp thiết.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh chia sẻ, động viên các hộ dân tại khu tạm cư

Sau nhiều cuộc họp, chỉ đạo các sở, ban, ngành, kiểm tra tháo gỡ khó khăn, đôn đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Song Giang (nhà đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tái định cư theo đúng cam kết (hoàn thành cơ bản hạ tầng tái định cư xong trước ngày 15/7/2026 để bàn giao đất cho các hộ dân trước 31/7/2026).

Tuy nhiên, hiện nay qua kiểm tra thực tế công trình, nhà đầu tư chưa thực hiện khối lượng hoàn thành dự án tái định cư theo đúng cam kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng, việc chậm trễ trên thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi công dự án làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân; tác động bất lợi đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với giai đoạn tiếp theo của dự án.

Điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Bắc Ninh, uy tín của tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc sớm hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật dự án tái định cư, bảo đảm đủ điều kiện bàn giao đất cho các hộ dân là hết sức cấp bách.

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Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra dự án khu tái định cư Đông Cứu 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Song Giang nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước mắt cần tập trung xây dựng biểu tiến độ thực hiện dự án, huy động tối đa trang thiết bị, máy móc, vật liệu, nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật các dự án tái định cư trước ngày 2/8/2026. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phối hợp để dự án đạt kết quả cao.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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