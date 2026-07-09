Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch KĐT Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 rộng hơn 560ha

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu số 1 Nam sông Đuống. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ tại khu vực phía Nam sông Đuống.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu, có diện tích khoảng 560,5 ha. Quy mô dân số dự kiến từ 70.000 đến 80.000 người.

Toàn cảnh dự án sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Định hướng quy hoạch xác định đây là khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân, đồng thời đóng vai trò là không gian đô thị hỗ trợ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, khu đô thị sẽ bố trí đa dạng các loại hình sử dụng đất như đất ở, đất hỗn hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ, đất y tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, bãi đỗ xe, công viên cây xanh và mặt nước. Các chỉ tiêu quy hoạch được nghiên cứu theo tiêu chuẩn đô thị loại I, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Đồ án quy hoạch tập trung tổ chức không gian kiến trúc và hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Mỗi đơn vị ở sẽ được bố trí trạm y tế cùng các công trình văn hóa, thể dục thể thao, thương mại - dịch vụ theo quy chuẩn.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch đặt mục tiêu bảo đảm cấp nước sinh hoạt tối thiểu 120 lít/người/ngày đêm; thu gom, xử lý 100% chất thải rắn; đáp ứng đầy đủ nhu cầu cấp điện, viễn thông, bãi đỗ xe và kết nối giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đồ án cũng chú trọng các giải pháp phát triển đô thị xanh và bền vững. Trong đó, khuyến khích áp dụng các mô hình xử lý nước thải linh hoạt, xử lý tại nguồn bằng công nghệ sinh học trong khu dân cư; phát triển hạ tầng đô thị thấm nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm; đồng thời khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, phát triển giao thông thông minh và hệ thống trụ sạc xe điện.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú tổ chức lập đồ án quy hoạch; Sở Xây dựng thực hiện thẩm định. Thời gian hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.