English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch KĐT Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 rộng hơn 560ha

Thứ Năm, 17:22, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả quỹ đất và phát triển không gian đô thị.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu số 1 Nam sông Đuống. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ tại khu vực phía Nam sông Đuống.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu, có diện tích khoảng 560,5 ha. Quy mô dân số dự kiến từ 70.000 đến 80.000 người.

bac ninh phe duyet quy hoach kDt cang hang khong quoc te gia binh 2 rong hon 560ha hinh anh 1
Toàn cảnh dự án sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Định hướng quy hoạch xác định đây là khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân, đồng thời đóng vai trò là không gian đô thị hỗ trợ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, khu đô thị sẽ bố trí đa dạng các loại hình sử dụng đất như đất ở, đất hỗn hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ, đất y tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, bãi đỗ xe, công viên cây xanh và mặt nước. Các chỉ tiêu quy hoạch được nghiên cứu theo tiêu chuẩn đô thị loại I, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Đồ án quy hoạch tập trung tổ chức không gian kiến trúc và hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Mỗi đơn vị ở sẽ được bố trí trạm y tế cùng các công trình văn hóa, thể dục thể thao, thương mại - dịch vụ theo quy chuẩn.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch đặt mục tiêu bảo đảm cấp nước sinh hoạt tối thiểu 120 lít/người/ngày đêm; thu gom, xử lý 100% chất thải rắn; đáp ứng đầy đủ nhu cầu cấp điện, viễn thông, bãi đỗ xe và kết nối giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đồ án cũng chú trọng các giải pháp phát triển đô thị xanh và bền vững. Trong đó, khuyến khích áp dụng các mô hình xử lý nước thải linh hoạt, xử lý tại nguồn bằng công nghệ sinh học trong khu dân cư; phát triển hạ tầng đô thị thấm nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm; đồng thời khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, phát triển giao thông thông minh và hệ thống trụ sạc xe điện.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú tổ chức lập đồ án quy hoạch; Sở Xây dựng thực hiện thẩm định. Thời gian hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Tiến Dũng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Bắc Ninh đặt mục tiêu về đích sớm Đề án thành phố trực thuộc Trung ương
Bắc Ninh đặt mục tiêu về đích sớm Đề án thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Bắc Ninh ước tăng 10,56%, xếp thứ 6 cả nước. Đây là nền tảng để tỉnh đẩy nhanh lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai các động lực phát triển mới.

Bắc Ninh đặt mục tiêu về đích sớm Đề án thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh đặt mục tiêu về đích sớm Đề án thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Bắc Ninh ước tăng 10,56%, xếp thứ 6 cả nước. Đây là nền tảng để tỉnh đẩy nhanh lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai các động lực phát triển mới.

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí
Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

VOV.VN - Qua quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bắc Ninh phát sinh 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, toàn bộ các cơ sở này đã được giao, điều chuyển hoặc xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm hạn chế xuống cấp, tránh lãng phí.

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

VOV.VN - Qua quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bắc Ninh phát sinh 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, toàn bộ các cơ sở này đã được giao, điều chuyển hoặc xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm hạn chế xuống cấp, tránh lãng phí.

Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I
Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

VOV.VN - Với quy mô gần 4 triệu dân, diện tích hơn 4.700km² cùng nhiều chỉ số kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Nội vụ phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, khẳng định bước phát triển toàn diện của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

VOV.VN - Với quy mô gần 4 triệu dân, diện tích hơn 4.700km² cùng nhiều chỉ số kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Nội vụ phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, khẳng định bước phát triển toàn diện của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng” sắp được đấu giá
Loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng” sắp được đấu giá

VOV.VN - Nằm trên các tuyến phố trung tâm ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, hàng loạt trụ sở cơ quan cũ bị bỏ hoang suốt nhiều năm đang được hoàn thiện quy hoạch để đưa ra đấu giá.

Loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng” sắp được đấu giá

Loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng” sắp được đấu giá

VOV.VN - Nằm trên các tuyến phố trung tâm ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, hàng loạt trụ sở cơ quan cũ bị bỏ hoang suốt nhiều năm đang được hoàn thiện quy hoạch để đưa ra đấu giá.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp