Trạm xử lý nước thải tiền tỷ CCN Đại Lâm đắp chiếu, lãnh đạo Bắc Ninh chỉ đạo nóng

Lãnh đạo Bắc Ninh chỉ đạo nóng

Sau khi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) có bài viết “Trạm xử lý nước thái tiền tỷ ở cụm công nghiệp Đại Lâm (Bắc Ninh) “đắp chiếu” và Cụm công nghiệp Đại Lâm, Bắc Ninh: Đường nội bộ xuống cấp, khói đen từ nhà xưởng. Sau khi xem xét nội dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đã có chỉ đạo nóng.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND xã Tân Dĩnh, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang, cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nội dung Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh nêu trên. Kết quả giải quyết thông tin đến Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trước ngày 31/7/2026.

Toàn cảnh dự án

Theo tìm hiểu, Dự án trạm xử lý nước thải của Cụm công nghiệp (CCN) Đại Lâm được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tại Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 23/11/2018, với tổng giá trị dự toán hơn 11,55 tỷ đồng.

Dự án CCN Đại Lâm giai đoạn 1 khoảng 25ha, được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh Bắc Giang (cũ) và ngân sách huyện Lạng Giang (cũ), có công suất thiết kế 630 m³/ngày đêm. Dự án do UBND huyện Lạng Giang (cũ) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang là đơn vị thực hiện.

Ngày 9/9/2021, UBND huyện Lạng Giang tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Cải tạo, nâng cấp hệ thống quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải CCN Đại Lâm" với tổng mức đầu tư hơn 5,16 tỷ đồng. Đến ngày 25/10/2024, tổng mức đầu tư được điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 2,895 tỷ đồng theo Quyết định số 1922/QĐ-UBND. Hiện đơn vị được giao thực hiện là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện (nay là Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang).

Cũng trong tháng 9/2021, khi khảo sát việc vận hành thử, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (cũ) ghi nhận máy móc tại trạm có chạy nhưng lượng nước tiếp nhận không đáng kể. Tại thời điểm kiểm tra, mới có 3 trong số 12 cơ sở đang hoạt động đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom.

Tủ điện trung tâm chỉ huy của trạm xử lý nước thải của CCN Đại Lâm, nhiều thiết bị có dấu hiệu "hoen rỉ" do không được sử dụng, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên.

Hàng loạt bất cập khiến trạm không thể vận hành

Theo báo cáo số 08/BC-CNLG do đại diện Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Lạng Giang cung cấp về thực trạng tài sản trong CCN: Hệ thống thoát nước mưa, nước thải tại một số vị trí trong cụm công nghiệp Đại Lâm bị sụt lún, tắc nghẽn do hoạt động vận tải của một số doanh nghiệp dẫn đến nước thải, nước mưa không thể chảy về trạm xử lý nước thải để xử lý tập trung.

Ngoài ra theo ý kiến của một số doanh nghiệp, hệ thống thoát nước thải được thiết kế sử dụng cống tròn bê tông chịu lực ly tâm, trong quá trình thi công, đấu nối các cống tròn có thể không đảm bảo dẫn đến lượng nước thải của các doanh nghiệp bị rò rỉ ra bên ngoài không thể thu gom vào trạm xử lý nước thải.

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đa phần là hoạt động nhỏ lẻ, ngắt quãng, theo thời vụ nên lượng nước thải rất ít (chỉ khoảng 50,5m3/ngày đêm). Lượng nước thải chỉ đạt 8% công suất xử lý của trạm xử lý nước thải (trường hợp nước thải từ các doanh nghiệp không bị rò rỉ, có thể chảy hết vào trạm). Với lưu lượng nước thải không đủ để nuôi cấy vi sinh vì vậy trạm xử lý nước thải không thể hoạt động được.

Cổng nơi vào dự án

Đặc biệt, Chi nhánh Lạng Giang không được hỗ trợ cán bộ chuyên sâu để quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải. Hiện đơn vị phải thuê bảo vệ trong coi trạm xử lý nước thải trả lương 3 triệu đồng/tháng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trạm xử lý nước thải không đưa vào vận hành trong thời gian dài có gây lãng phí nguồn vốn đầu tư công hay không, lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang cho biết, quá trình triển khai dự án đã có sự điều chỉnh về quy mô đầu tư nhằm tránh lãng phí. Ban đầu dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 5,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, sau khi rà soát nhận thấy nếu tiếp tục đầu tư theo phương án cũ sẽ không hiệu quả, chủ đầu tư đã điều chỉnh, cắt giảm quy mô. Theo Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 25/10/2024, tổng mức đầu tư được điều chỉnh giảm xuống còn 2.895.000 đồng.

Lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang cho rằng, để đánh giá việc có hay không xảy ra lãng phí cần căn cứ vào mục tiêu đầu tư của dự án ngay từ thời điểm được phê duyệt chủ trương. Những cá nhân, đơn vị trực tiếp tham mưu, xây dựng dự án từ giai đoạn đầu sẽ nắm rõ nhất bối cảnh, mục tiêu và quá trình triển khai để làm rõ vấn đề này.

Vị lãnh đạo Chi nhánh này cũng cho biết do được điều động, bổ nhiệm về đơn vị từ tháng 3/2024 nên chỉ là người tiếp nhận dự án ở giai đoạn sau.

"Tôi không nắm được đầy đủ mục tiêu ban đầu của dự án cũng như quá trình hình thành, nên khó có thể đánh giá toàn diện về nội dung này", lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang nói.

Hạ tầng xuống cấp, đường nội bộ trong Cụm công nghiệp Đại Lâm nhiều đoạn lầy lội, ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Vật liệu, phế gỗ và hàng hóa được tập kết dọc đường nội bộ tại Cụm công nghiệp Đại Lâm, khiến khu vực sản xuất trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Hiện trường nhếch nhác, xuất hiện khói đen từ nhà xưởng

Thâm nhập vào khu sản xuất trong Cụm công nghiệp Đại Lâm, nhiều đoạn đường nội bộ đã bong tróc, lồi lõm. Tại những vị trí thấp, nước đọng thành vùng, có nơi chiếm một phần lối đi. Phương tiện phải giảm tốc hoặc tránh sang phần đường còn lại.

Xe tải và xe bồn qua lại làm bùn đất, nước bẩn bắn sang hai bên. Những đoạn khô hơn lại phủ bụi. Mỗi lượt phương tiện đi qua tiếp tục khuấy lớp bụi trên mặt đường rồi cuốn về phía các nhà xưởng.

Nhà xưởng, bãi tập kết vật liệu, phương tiện vận chuyển và các công trình phụ trợ nằm xen nhau. Tại không ít vị trí, đường hỏng, nước đọng, bùn đất và vật liệu vẫn xuất hiện trên lối đi chung.

Trong thời gian phóng viên khảo sát hiện trường, xuất hiện nhiều lượt xe bồn ra vào khu vực trạm trộn bê tông, xen lẫn xe chở cát, đá và vật liệu xây dựng. Bánh xe đi qua những đoạn ngập nước, kéo theo bùn đất sang các khu vực lân cận.

Video: Xuất hiện khói đen từ nhà xưởng nhiều ngày phóng viên ghi nhận được.

Ở một khu vực khác, khói đen liên tục thoát lên phía trên mái nhà xưởng. Khói kéo dài trong suốt thời gian phóng viên quan sát, lan theo chiều gió và kèm mùi khó chịu. Phía trong, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra, phương tiện chở nguyên liệu tiếp tục ra vào.

Hiện chưa có kết quả đo đạc để xác định thành phần khí thải hoặc mức độ ảnh hưởng tới môi trường. Tuy nhiên, hiện tượng khói đen xuất hiện kéo dài trong thời gian nhà xưởng hoạt động cần được cơ quan chuyên môn, ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tại nguồn phát sinh.