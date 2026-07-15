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Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn

Thứ Tư, 17:56, 15/07/2026
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VOV.VN - Bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tăng lên 79,7 điểm trong quý II/2026.

Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn.

So với 72,7 điểm của quý I, chỉ số niềm tin kinh doanh đã tăng 7 điểm, chỉ còn cách 0,3 điểm so với mức cao nhất trong 7 năm (80,0 điểm) được ghi nhận vào cuối năm 2025. Đà tăng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin đầu tư, khi các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục xem Việt Nam là một trong những điểm đến tăng trưởng hấp dẫn nhất Đông Nam Á và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường.

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Biểu đồ Chỉ số Niềm tin Kinh doanh quý 2/2026 của doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Ảnh: EuroCham)

Kết quả khảo sát có 63% doanh nghiệp châu Âu ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. So với cách đây ba tháng, tỷ lệ này đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét về hiệu quả kinh doanh, lượng đơn hàng mới và sức mua duy trì ổn định. 

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra những động lực kinh doanh cụ thể đứng sau xu hướng lạc quan này. Trong số các doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện trong quý vừa qua, 36% cho biết doanh thu tăng và lợi nhuận vận hành vượt kỳ vọng nội bộ. 32% đánh giá triển vọng tích cực hơn nhờ lượng đơn hàng gia tăng và ký kết được nhiều hợp đồng mới, trong khi 24% ghi nhận sức mua của thị trường nội địa phục hồi rõ rệt. Đà tăng trưởng tương đối đồng đều ở các lĩnh vực sản xuất, du lịch, bất động sản và các ngành hướng đến xuất khẩu cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang tăng tốc trên nhiều động lực cùng lúc. 

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Kết quả khảo sát chỉ số Niềm tin Kinh doanh của doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam trong quý 2/2026 (Ảnh: EuroCham)

Diễn biến tích cực của Chỉ số Niềm tin Kinh doanh cho thấy Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa ổn định trong khu vực, ngay cả khi kinh tế thế giới còn nhiều bất định. Đánh giá từ EuroCham cho thấy, sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp, cùng với các động lực tăng trưởng nội tại, đang góp phần củng cố niềm tin đầu tư và mở ra dư địa phát triển bền vững trong các quý tiếp theo.

 

Lệ Hằng-CTV Ngọc Anh-Trúc Mai/VOV-TP.HCM
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