Ninh Bình chốt hạn 20/4 chuyển chủ đầu tư dự án hạ tầng khu dân cư về cấp xã

Thứ Sáu, 09:40, 17/04/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản thống nhất chủ trương chuyển chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu (điểm) dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và số 2 tỉnh làm chủ đầu tư, sẽ được chuyển giao về cho Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp quản lý và tiếp tục triển khai thực hiện.

Các dự án này bao gồm những công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án hoặc đang trong quá trình thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư.

ninh binh chot han 20 4 chuyen chu dau tu du an ha tang khu dan cu ve cap xa hinh anh 1
Trụ sở tỉnh Ninh Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và tham mưu việc điều chỉnh, chuyển giao chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 20/4/2026.

Đồng thời, các Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương cấp xã, phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.

Việc chuyển giao này được kỳ vọng sẽ tăng tính chủ động cho địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Ninh Bình lập tổ công tác liên ngành chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình kiên quyết không cấp phép khai thác cát biển ven bờ

VOV.VN - Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu phát triển vật liệu xây dựng theo hướng xanh, bền vững; đồng thời kiên quyết không cấp phép khai thác cát biển ven bờ, dừng các dự án không đạt chuẩn môi trường, tiêu hao năng lượng lớn.

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép cây Muội hồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển 6 cây Muội hồng khai thác trái phép từ rừng tự nhiên trong đêm.

