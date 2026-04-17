Ninh Bình chốt hạn 20/4 chuyển chủ đầu tư dự án hạ tầng khu dân cư về cấp xã

Theo đó, các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và số 2 tỉnh làm chủ đầu tư, sẽ được chuyển giao về cho Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp quản lý và tiếp tục triển khai thực hiện.

Các dự án này bao gồm những công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án hoặc đang trong quá trình thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Trụ sở tỉnh Ninh Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và tham mưu việc điều chỉnh, chuyển giao chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 20/4/2026.

Đồng thời, các Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương cấp xã, phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.

Việc chuyển giao này được kỳ vọng sẽ tăng tính chủ động cho địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu dân cư trên địa bàn tỉnh.