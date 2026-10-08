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Cải chính

Nông dân Cà Mau trăn trở về đầu ra nông sản, kiến nghị gỡ "nút thắt vốn xanh”

Thứ Năm, 18:43, 08/10/2026
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VOV.VN - Ngày 8/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2026, chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”.


Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp của bà con. Đồng thời, ông chỉ rõ những hạn chế như sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, khó tiếp cận vốn, đất đai và chịu ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu, sạt lở.

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Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UDND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành trả lời thẳng, đúng trọng tâm với tinh thần "nghe để giải quyết", hướng tới xây dựng lực lượng nông dân có kiến thức và khát vọng làm giàu.

Tại buổi đối thoại, đại biểu Nguyễn Hoàng Quốc (xã Long Điền) kiến nghị về thủ tục tiếp cận "tín dụng xanh" và giải pháp đơn giản hóa quy trình vay vốn không tài sản bảo đảm.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cà Mau, cho biết tín dụng xanh ưu tiên nguồn vốn cho dự án bảo vệ môi trường nhưng người vay vẫn phải đáp ứng điều kiện cốt lõi.

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Đại diện nông dân đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Về vướng mắc tài sản thế chấp, đại diện ngân hàng thông tin mức cho vay không tài sản bảo đảm theo Nghị định 55 đã được nâng lên linh hoạt: cá nhân, hộ gia đình tối đa 300 triệu đồng; tổ hợp tác, hộ kinh doanh tối đa 500 triệu đồng; hợp tác xã tối đa 5 tỷ đồng; dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao lên đến 70% - 80% giá trị dự án. Các khoản vay nhỏ từ 200 - 400 triệu đồng tùy tổ chức tín dụng cũng không bắt buộc cung cấp phương án sử dụng vốn và tài liệu chứng minh tài chính.

Nông dân Nguyễn Thanh Tòng (xã Hòa Bình) bày tỏ trăn trở về đầu ra cho 4 sản phẩm chủ lực (tôm, cua, lúa gạo, muối) khi tỷ lệ chế biến sâu còn thấp, tiêu thụ phụ thuộc thương lái.

Trả lời nội dung này, Phó Giám đốc Sở Công Thương Dương Vũ Nam cho biết tỉnh đang chuyển dịch sang "sản xuất theo nhu cầu thị trường" để tổ chức lại chuỗi giá trị. Cà Mau ưu tiên thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ chế biến sâu, hỗ trợ vốn nâng cấp máy móc và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

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Ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương trả lời về băn khoăn của nông dân về đầu ra nông sản.

Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp chế biến, hợp tác xã và nông dân. Thực hiện tốt liên kết sẽ đảm bảo đầu ra và nâng cao được giá trị nông sản cho nông dân.

Ngoài những nội dung trên, các đại biểu nông dân cũng đặt nhiều câu hỏi về hạ tầng giao thông, thủy lợi, chính sách phát triển sản phẩm OCOP,... Đại diện Sở NN&MT cùng các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải đáp, đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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