Nông dân Đồng Tháp trồng ớt lãi hơn 10.000 đồng/kg

Trong khi giá nhiều loại nông sản giảm, cây ớt tại tỉnh Đồng Tháp đang cho năng suất và giá bán khá cao, giúp nông dân có mức lợi nhuận tốt.

Hiện nay, nông dân Đồng Tháp đang bước vào đợt thu hoạch ớt. Giá ớt thương phẩm được thương lái thu mua từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, tùy giống, tăng gần gấp đôi so với khoảng 2 tháng trước. Với mức giá này, nông dân có thể thu lãi hơn 10.000 đồng/kg.

Theo các hộ trồng ớt, vụ này cây ớt phát triển tốt, năng suất và chất lượng trái đều khá cao. Bình quân một công ớt cho sản lượng hơn 900 kg mỗi đợt thu hoạch; trong một năm, sản lượng có thể đạt trên 2 tấn. Với giá bán hiện nay, người trồng ớt có thể đạt mức lợi nhuận trên 500 triệu đồng/ha/năm.

Đồng Tháp hiện là một trong những địa phương có diện tích ớt chuyên canh lớn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh duy trì hơn 4.000 ha ớt thương phẩm, được trồng và cho thu hoạch quanh năm.

Một trong những lợi thế của cây ớt là dễ trồng, thời gian canh tác tương đối ngắn và có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện đất đai, kể cả những vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Nhờ đó, cây ớt được nông dân phát triển tại nhiều địa phương, trong đó có vùng ven biển Gò Công và khu vực cù lao Tân Phú Đông.

Giá ớt thường biến động theo quy luật cung - cầu. Có thời điểm vào mùa khô, giá ớt tăng lên hơn 100.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng.

Các loại giống ớt hiện nay đều đạt năng suất và giá cao, nông dân phấn khởi

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhiều doanh nghiệp cung ứng giống ớt, như Công ty TNHH Giống cây trồng Sen Hồng, Công ty Giống Nông nghiệp Việt... cùng hàng chục đại lý phân phối tại các địa phương. Nguồn cung giống khá phong phú, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Với lợi thế về điều kiện canh tác, thị trường tiêu thụ và khả năng cho thu nhập cao, cây ớt đang tiếp tục được nhiều nông dân Đồng Tháp lựa chọn để phát triển sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác.