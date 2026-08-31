English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nông dân Đồng Tháp trồng ớt lãi hơn 10.000 đồng/kg

Thứ Hai, 10:30, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện nay, nông dân Đồng Tháp đang bước vào đợt thu hoạch ớt. Giá ớt thương phẩm được thương lái thu mua từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, tùy giống, tăng gần gấp đôi so với khoảng 2 tháng trước. Với mức giá này, nông dân có thể thu lãi hơn 10.000 đồng/kg.

Trong khi giá nhiều loại nông sản giảm, cây ớt tại tỉnh Đồng Tháp đang cho năng suất và giá bán khá cao, giúp nông dân có mức lợi nhuận tốt.

Hiện nay, nông dân Đồng Tháp đang bước vào đợt thu hoạch ớt. Giá ớt thương phẩm được thương lái thu mua từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, tùy giống, tăng gần gấp đôi so với khoảng 2 tháng trước. Với mức giá này, nông dân có thể thu lãi hơn 10.000 đồng/kg.

Theo các hộ trồng ớt, vụ này cây ớt phát triển tốt, năng suất và chất lượng trái đều khá cao. Bình quân một công ớt cho sản lượng hơn 900 kg mỗi đợt thu hoạch; trong một năm, sản lượng có thể đạt trên 2 tấn. Với giá bán hiện nay, người trồng ớt có thể đạt mức lợi nhuận trên 500 triệu đồng/ha/năm.

Đồng Tháp hiện là một trong những địa phương có diện tích ớt chuyên canh lớn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh duy trì hơn 4.000 ha ớt thương phẩm, được trồng và cho thu hoạch quanh năm.

Một trong những lợi thế của cây ớt là dễ trồng, thời gian canh tác tương đối ngắn và có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện đất đai, kể cả những vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Nhờ đó, cây ớt được nông dân phát triển tại nhiều địa phương, trong đó có vùng ven biển Gò Công và khu vực cù lao Tân Phú Đông.

Giá ớt thường biến động theo quy luật cung - cầu. Có thời điểm vào mùa khô, giá ớt tăng lên hơn 100.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng.

nong dan Dong thap trong ot lai hon 10.000 dong kg hinh anh 1
Các loại giống ớt hiện nay đều đạt năng suất và giá cao, nông dân phấn khởi

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhiều doanh nghiệp cung ứng giống ớt, như Công ty TNHH Giống cây trồng Sen Hồng, Công ty Giống Nông nghiệp Việt... cùng hàng chục đại lý phân phối tại các địa phương. Nguồn cung giống khá phong phú, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Với lợi thế về điều kiện canh tác, thị trường tiêu thụ và khả năng cho thu nhập cao, cây ớt đang tiếp tục được nhiều nông dân Đồng Tháp lựa chọn để phát triển sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác.

dang-uy-ubnd-phuong-nhan-quyet-dinh-phuong-an-toan-khu.jpg

Đồng Tháp: Nhiều xã, phường đón nhận danh hiệu “An toàn khu” dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “An toàn khu” trong kháng chiến.

Chu Trinh/VOV- ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Tháp: Khuyến cáo không giết mổ, sử dụng động vật nghi mắc bệnh dại
Đồng Tháp: Khuyến cáo không giết mổ, sử dụng động vật nghi mắc bệnh dại

VOV.VN - Do không biết chó mắc bệnh dại nên nhiều người dân ở tỉnh Đồng Tháp đã tự ý giết mổ và làm thức ăn. Đây là điều cảnh báo đến mọi người, không nên tiếp xúc và giết mổ động vật có biểu hiện bệnh này.

Đồng Tháp: Khuyến cáo không giết mổ, sử dụng động vật nghi mắc bệnh dại

Đồng Tháp: Khuyến cáo không giết mổ, sử dụng động vật nghi mắc bệnh dại

VOV.VN - Do không biết chó mắc bệnh dại nên nhiều người dân ở tỉnh Đồng Tháp đã tự ý giết mổ và làm thức ăn. Đây là điều cảnh báo đến mọi người, không nên tiếp xúc và giết mổ động vật có biểu hiện bệnh này.

Đồng Tháp chi gần 116 tỷ đồng chuẩn bị trường lớp năm học mới
Đồng Tháp chi gần 116 tỷ đồng chuẩn bị trường lớp năm học mới

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, công tác cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp đang được các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai, nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027. Ngày khai giảng năm học mới này có nhiều điểm trường mới vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đồng Tháp chi gần 116 tỷ đồng chuẩn bị trường lớp năm học mới

Đồng Tháp chi gần 116 tỷ đồng chuẩn bị trường lớp năm học mới

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, công tác cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp đang được các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai, nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027. Ngày khai giảng năm học mới này có nhiều điểm trường mới vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đồng Tháp tiếp tục sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp
Đồng Tháp tiếp tục sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp

VOV.VN - Ngày 25/8, ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, cho biết đến nay, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã hoàn thành công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục và sẵn sàng bước vào ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Nhiều cán bộ quản lý dôi dư có nhu cầu thôi việc.

Đồng Tháp tiếp tục sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Đồng Tháp tiếp tục sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp

VOV.VN - Ngày 25/8, ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, cho biết đến nay, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã hoàn thành công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục và sẵn sàng bước vào ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Nhiều cán bộ quản lý dôi dư có nhu cầu thôi việc.

Đồng Tháp: Chuyển nhiệm vụ dân vận về Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể
Đồng Tháp: Chuyển nhiệm vụ dân vận về Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

VOV.VN - Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng Tháp: Chuyển nhiệm vụ dân vận về Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

Đồng Tháp: Chuyển nhiệm vụ dân vận về Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

VOV.VN - Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp