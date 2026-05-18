中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nông dân trồng sầu riêng mang nỗi sầu chung

Thứ Hai, 16:14, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sầu riêng được xem là “cây tỷ phú” do mang lại nguồn thu nhập cao, tuy nhiên mùa sầu riêng năm nay nông dân trồng sầu riêng ở vùng ĐBSCL lại mang nỗi sầu chung do trái sầu riêng rớt giá, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng.

Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng Ri6. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000đ/kg nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới  30.000đ/kg.

Anh Khánh buồn bã tâm sự: “Sầu riêng là một loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi vô vụ làm trái đến thu hoạch thì mỗi cây chi phí cũng khoảng 1 triệu đồng. Với giá bán ở mức 30 ngàn/kg thì nếu trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.”

nong dan trong sau rieng mang noi sau chung hinh anh 1
Việc tiêu thụ trái sầu riêng gặp khó khăn, giá thấp

Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào vụ thu hoạch và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và Vàng O. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ.

Anh Nguyễn Thanh Ngoan, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết: “Trái sầu đẹp thì tôi cũng mua 30.000 - 32.000 đồng/kg. Còn vườn hơi kém hơn chỉ mua khoảng 20.000 đồng/kg lý do tôi mua cào, mua xô, có trái là cắt tính tiền. Rồi sau đấy tôi mới ra đây mình đổ phân loại bán thôi, năm nay nhà vườn trồng sầu riêng bày ra đường bán nhiều. Có chủ vườn có khoảng chục tấn sầu riêng mà thương lái trả rẻ quá nên không bán, cắt ra đây bán dần”.

nong dan trong sau rieng mang noi sau chung hinh anh 2
Thương lái và nhà vườn mang sầu riêng ra bán ven đường

Thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ ven các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe, vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm kg, tuy nhiên có bữa ế ẩm chỉ bán được vài chục kg.

“Thương lái mua giá ép với lại chọn lựa ký nên tôi ra ngồi đây bán lẻ. Ngồi đợi bán từ từ, có hôm bán được, hôm bán chậm. Nói chung trồng sầu riêng vừa bỏ công, tiền thuốc men đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà đành phải cố gắng", chị Giàu nói.

nong dan trong sau rieng mang noi sau chung hinh anh 3
Giá sầu riêng xuống thấp nên nhiều nhà vườn thua lỗ.

Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 ha, đứng hàng thứ 2 trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc, ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: sầu riêng đồng bằng sông cửu long cần thơ trái sầu riêng rớt giá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Con đường sầu riêng” miền Tây giữa mùa giá rớt
“Con đường sầu riêng” miền Tây giữa mùa giá rớt

VOV.VN - Giá sầu riêng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thời gian gần đây giảm mạnh, khiến nhiều nhà vườn phải chuyển sang hình thức bán lẻ ven đường để tìm đầu ra cho sản phẩm, hạn chế thua lỗ. Hoạt động này thu hút khá đông người dân và du khách, tạo nên hình ảnh được gọi là “con đường sầu riêng” trên mạng xã hội.

“Con đường sầu riêng” miền Tây giữa mùa giá rớt

“Con đường sầu riêng” miền Tây giữa mùa giá rớt

VOV.VN - Giá sầu riêng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thời gian gần đây giảm mạnh, khiến nhiều nhà vườn phải chuyển sang hình thức bán lẻ ven đường để tìm đầu ra cho sản phẩm, hạn chế thua lỗ. Hoạt động này thu hút khá đông người dân và du khách, tạo nên hình ảnh được gọi là “con đường sầu riêng” trên mạng xã hội.

Loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm
Loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm

VOV.VN - Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát cadimi và bất cập mã số vùng trồng. Cơ quan chức năng đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.

Loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm

Loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm

VOV.VN - Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát cadimi và bất cập mã số vùng trồng. Cơ quan chức năng đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.

Đồng Tháp kiến nghị lấy mẫu xét nghiệm sầu riêng, mít
Đồng Tháp kiến nghị lấy mẫu xét nghiệm sầu riêng, mít

VOV.VN - Trước tình trạng giá sầu riêng, mít giảm mạnh, tiêu thụ gặp khó trong thời gian gần đây, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chỉ đạo tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm sầu riêng, mít phục vụ xuất khẩu.

Đồng Tháp kiến nghị lấy mẫu xét nghiệm sầu riêng, mít

Đồng Tháp kiến nghị lấy mẫu xét nghiệm sầu riêng, mít

VOV.VN - Trước tình trạng giá sầu riêng, mít giảm mạnh, tiêu thụ gặp khó trong thời gian gần đây, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chỉ đạo tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm sầu riêng, mít phục vụ xuất khẩu.

Tháo gỡ ách tắc kiểm nghiệm để giữ thị trường xuất khẩu sầu riêng
Tháo gỡ ách tắc kiểm nghiệm để giữ thị trường xuất khẩu sầu riêng

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị chuyên môn và các cơ sở kiểm nghiệm nông sản về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.

Tháo gỡ ách tắc kiểm nghiệm để giữ thị trường xuất khẩu sầu riêng

Tháo gỡ ách tắc kiểm nghiệm để giữ thị trường xuất khẩu sầu riêng

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị chuyên môn và các cơ sở kiểm nghiệm nông sản về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.

Xe container chở sầu riêng ùn ứ ở Dầu Giây: Chính quyền khẩn cấp giải tỏa
Xe container chở sầu riêng ùn ứ ở Dầu Giây: Chính quyền khẩn cấp giải tỏa

VOV.VN - Chiều 6/5, lực lượng Công an phường Dầu Giây, TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã phối hợp, hướng dẫn đưa các xe container chở sầu riêng vào bên trong bến xe Dầu Giây, giải tỏa ùn ứ khu vực phía bên ngoài bến.

Xe container chở sầu riêng ùn ứ ở Dầu Giây: Chính quyền khẩn cấp giải tỏa

Xe container chở sầu riêng ùn ứ ở Dầu Giây: Chính quyền khẩn cấp giải tỏa

VOV.VN - Chiều 6/5, lực lượng Công an phường Dầu Giây, TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã phối hợp, hướng dẫn đưa các xe container chở sầu riêng vào bên trong bến xe Dầu Giây, giải tỏa ùn ứ khu vực phía bên ngoài bến.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp