Nông dân trồng sầu riêng mang nỗi sầu chung

Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng Ri6. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000đ/kg nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000đ/kg.

Anh Khánh buồn bã tâm sự: “Sầu riêng là một loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi vô vụ làm trái đến thu hoạch thì mỗi cây chi phí cũng khoảng 1 triệu đồng. Với giá bán ở mức 30 ngàn/kg thì nếu trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.”

Việc tiêu thụ trái sầu riêng gặp khó khăn, giá thấp

Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào vụ thu hoạch và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và Vàng O. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ.

Anh Nguyễn Thanh Ngoan, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết: “Trái sầu đẹp thì tôi cũng mua 30.000 - 32.000 đồng/kg. Còn vườn hơi kém hơn chỉ mua khoảng 20.000 đồng/kg lý do tôi mua cào, mua xô, có trái là cắt tính tiền. Rồi sau đấy tôi mới ra đây mình đổ phân loại bán thôi, năm nay nhà vườn trồng sầu riêng bày ra đường bán nhiều. Có chủ vườn có khoảng chục tấn sầu riêng mà thương lái trả rẻ quá nên không bán, cắt ra đây bán dần”.

Thương lái và nhà vườn mang sầu riêng ra bán ven đường

Thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ ven các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe, vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm kg, tuy nhiên có bữa ế ẩm chỉ bán được vài chục kg.

“Thương lái mua giá ép với lại chọn lựa ký nên tôi ra ngồi đây bán lẻ. Ngồi đợi bán từ từ, có hôm bán được, hôm bán chậm. Nói chung trồng sầu riêng vừa bỏ công, tiền thuốc men đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà đành phải cố gắng", chị Giàu nói.

Giá sầu riêng xuống thấp nên nhiều nhà vườn thua lỗ.

Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 ha, đứng hàng thứ 2 trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc, ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.

