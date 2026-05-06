Xe container chở sầu riêng ùn ứ ở Dầu Giây: Chính quyền khẩn cấp giải tỏa

Liên quan đến việc những ngày qua hàng trăm xe container chở sầu riêng tập trung tại khu vực bến xe Dầu Giây, phường Dầu Giây, TP Đồng Nai để đợi lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, gây ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi có văn bản của UBND phường Dầu Giây về việc phối hợp xử lý tình trạng xe container dừng, đỗ không đúng quy định, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc và đã giải tỏa được tình trạng nêu trên nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Cụ thể, những phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại một số nơi trong khu dân cư A1C1, khu Trung tâm Hành chính của phường.

Đồng Nai xử lý tình trạng nhiều xe container chở sầu riêng dừng, đỗ không đúng quy định

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn những phương tiện này di chuyển về tuyến đường mới (phía sau cây xăng Huyền Hậu, thuộc khu phố Lập Thành, phường Dầu Giây) để đảm bảo an toàn giao thông.

Để tránh lập lại hình vi trên, lực lượng chức năng cũng đã dựng các rào chắn tại những nút giao đi vào đường song hành Quốc lộ 1, không để các xe container đi vào dừng, đỗ sai quy định.