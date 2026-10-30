Nông nghiệp đóng vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đóp góp hơn 11% GDP

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế của Việt Nam, đóng góp 11,64% GDP, với kim ngạch xuất khẩu hơn 70 tỷ USD và tạo sinh kế cho hơn 14 triệu hộ dân nông thôn. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp chịu tác động trực tiếp và nặng nề từ biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Trong năm 2025, tình hình thiên tai diễn biến khắc nghiệt với tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ; hơn 545.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 5,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, tổng thiệt hại kinh tế gần 99.000 tỷ đồng.

Ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho rằng, từ thực tiễn đặt ra yêu cầu cấp thiết chuyển từ hỗ trợ khắc phục hậu quả sau rủi ro sang chủ động quản trị rủi ro. Trong đó, bảo hiểm nông nghiệp là công cụ tài chính quan trọng, góp phần chuyển giao rủi ro từ người sản xuất sang doanh nghiệp bảo hiểm, và xa hơn là thị trường tái bảo hiểm và thị trường tài chính quốc tế.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Nghị định số 58 của Chính phủ với các quy định đặc thù, phù hợp với điều kiện và rủi ro trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, qua tổng kết, đánh giá giai đoạn 2018-2025 vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng. Nguyên nhân do năng lực tài chính, mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm còn hạn chế và nhận thức của người dân về bảo hiểm nông nghiệp chưa cao. Từ những tồn tại, khó khăn, Bộ Tài chính đã phối hợp trình Chính phủ ban hành Nghị định số 346 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm nông nghiệp.

Thành phố Cần Thơ đứng thứ hai vùng ĐBSCL về sản lượng lúa và gần 94.000 ha nuôi trồng thủy sản, tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cá tra, tôm càng xanh. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố được định hướng trở thành cực tăng trưởng sinh thái, văn minh, hiện đại, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, thành phố có thế mạnh về sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn chịu nhiều tác động từ thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Do đó, bảo hiểm nông nghiệp là giải pháp cần thiết nhằm chia sẻ rủi ro, bảo vệ thành quả sản xuất và ổn định thu nhập cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, thành phố sẽ triển khai đồng bộ và hiệu quả Nghị định số 346 của Chính phủ bảo đảm đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế, để đưa chính sách vào thực tiễn, góp phần giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, ổn định sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Thành phố Cần Thơ đứng thứ hai vùng ĐBSCL về sản lượng lúa

Nghị định số 346 của Chính phủ đã bổ sung nhiều quy định mới, cụ thể hơn, cơ bản hướng đến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp thời gian qua. Ông An Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những điểm đáng chú ý của nghị định là mở rộng đối tượng bảo hiểm, bổ sung 7 loại hình bảo hiểm và quy định cụ thể hơn về phương thức xác định thiệt hại. Đây là những nội dung quan trọng bởi việc xác định mức độ thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp vốn là một trong những khâu khó khăn nhất khi triển khai bảo hiểm.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo ông Khanh, Nghị định mới đã mở rộng phạm vi sang 4 lĩnh vực gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. Đối với chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm, mức hỗ trợ theo quy định mới được nâng lên, trong đó hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 95%, hộ không thuộc diện nghèo được hỗ trợ 50% và các tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 30%. Đây là cơ chế góp phần khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng danh mục gần 170 sản phẩm bảo hiểm thuộc 4 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính đã giới thiệu Nghị định 346 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời các doanh nghiệp, diễn giả đã nêu những định hướng, công tác phối hợp triển khai để đưa bảo hiểm nông nghiệp thực sự trở thành chỗ dựa cho người nông dân khi gặp rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.