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Phó Thủ tướng: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Thứ Sáu, 12:56, 30/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (30/10), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông lâm thủy sản.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 10 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 63 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt hơn 84% mục tiêu kế hoạch năm, dự kiến cả năm đạt 75 tỷ đô la Mỹ.

Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 44% tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại nông lâm thủy sản ước đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Có được kết quả đó là do trong thời gian qua, việc cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh, đặc biệt là vấn đề truy xuất nguồn gốc và hợp tác trong xuất khẩu sầu riêng rất thuận lợi, thủ tục mã số vùng trồng ; công tác kiểm định được giải quyết cơ bản; vấn đề để truy xuất nguồn gốc và mà cái mã số vùng trồng bây giờ là rất là quyết liệt.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng với các bộ, ngành về tình hình sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông lâm thủy sản.

Về khó khăn, vướng mắc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết: Thị trường xuất nhập khẩu tập trung cao, nhưng cũng dễ bị tác động, trong đó phụ thuộc vào một số thị trường rất lớn. Giá nguyên liệu tăng, vận chuyển tăng. Liên kết sản xuất, thu mua, chế biến, phân phối còn yếu. Sản xuất còn phân tán, hợp đồng bao tiêu chưa bền vững. Rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khi trong khi năng lực tuân thủ chưa đồng đều...

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành phân tích sâu thêm một số khó khăn, thách thức như bối cảnh tình hình có thể tác động đến tình hình sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông lâm thủy sản, nguyên nhân của tồn tại, vướng mắc, vấn đề quy hoạch sản phẩm, ngành hàng, vấn đề truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng…

Đánh giá cao những nỗ lực của ngành nông nghiệp và môi trường, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lưu ý những tồn tại cần thẳng thắn chỉ rõ như: Thị trường trong nước có tính thời vụ với điệp khúc được mùa mất giá. Thị trường xuất khẩu không đồng đều và luôn bị tác động bởi những chính sách cạnh tranh quốc tế, quy định nhập khẩu hoặc các rào cản kỹ thuật của các nước càng ngày càng khắt khe. Liên kết sản xuất và năng lực bảo quản, chế biến còn yếu, kho bãi, logistics, chi phí cao.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông lâm thủy sản.

Từ thực trạng đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải chủ trì quyết liệt hơn nữa các giải pháp, phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, cân đối nguồn cung, dự báo sản lượng và mùa vụ, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn, đàm phán mở cửa thị trường và tháo gỡ các rào cản kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp để chuẩn hóa, số hóa kết nối dữ liệu vùng nguyên liệu là vùng trồng, chăn nuôi rồi cơ sở đóng gói, đặc biệt là truy xuất nguồn gốc, tránh tình trạng là gian lận.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục tháo gỡ các rào cản kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành để nâng cao năng lực cảnh báo; phải sớm nghiên cứu để thành lập sàn giao dịch nông, lâm, thủy sản để giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp; khẩn trương trình để sửa ban hành nghị định về khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu quy hoạch tổng thể; đánh giá đầy đủ toàn diện các nguyên nhân một số mặt hàng nông sản giảm sâu, chuẩn bị đầy đủ nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán; chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát kế hoạch sản xuất các mùa vụ, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực, nắm chắc năng lực các kho lạnh, sơ chế, đóng gói, vận chuyển, chủ động phương án xử lý khi thị trường có biến động, quản lý chặt mã số vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vân Hồng/VOV1
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