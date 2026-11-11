Nông sản sạch TP.HCM gian nan tìm chỗ đứng trên kệ siêu thị hiện đại



Đầu tư lớn nhưng đầu ra vẫn là nỗi trăn trở

Theo ông Lâm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc, một sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo tiêu chuẩn cao, tốn rất nhiều chi phí, từ đất, giống, công chăm sóc đến chi phí vật tư sinh học, xét nghiệm đất, nước, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Kiều Anh

Khi triển khai Kế hoạch số 465 của thành phố về truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng, hợp tác xã và nông dân gặp nhiều trở ngại, vì có những vùng đất có nguy cơ bị thu hồi nên họ không dám đầu tư. Một khó khăn khác là chi phí để giữ được các tiêu chuẩn sản xuất. Từ việc sử dụng vật tư sinh học đến lấy mẫu xét nghiệm đất, nước và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo định kỳ đều tạo thêm gánh nặng cho người nông dân. Trong khi đó, nếu sản phẩm không tìm được đầu ra phù hợp, khoản đầu tư ấy khó chuyển thành giá trị kinh tế tương xứng.

Ông Lâm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc. Ảnh: Kiều Anh

Ông Tuấn chia sẻ thêm: "Chúng ta thấy rõ nghịch lý của thị trường: nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn cao, với chi phí lớn, nhưng nếu không kết nối được với các kênh siêu thị hiện đại mà phải tiêu thụ tại các chợ truyền thống, nông sản lại bị cào bằng về giá với những mặt hàng đang trôi nổi trên thị trường".

Với người sản xuất, điều đáng lo không chỉ là một vụ hàng bán ra giá thấp mà là công sức và chi phí để duy trì tiêu chuẩn không được thị trường ghi nhận sẽ khiến họ nản lòng, thậm chí không còn động lực tiếp tục thực hiện các quy trình sản xuất ở những mùa vụ sau.

Mở thêm cánh cửa cho nông sản

Câu chuyện của ông Tuấn cũng là một trong những vấn đề được đặt ra tại hội nghị, làm thế nào để sản phẩm của nông dân có thể đi xa hơn, tiếp cận những kênh phân phối phù hợp đúng giá trị của nó.

Về vấn đề này, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết ngành công thương thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ kết nối cung cầu sản phẩm OCOP với hệ thống phân phối hiện đại và các sàn thương mại điện tử. Sở cũng khuyến khích các doanh nghiệp bán lẻ dành khu vực riêng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM. Ảnh: Kiều Anh

"Để hỗ trợ Hội Nông dân trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp bán lẻ như Co.op, Bách Hóa Xanh, MM Mega Market bố trí khu vực riêng để trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP", ông Tú cho hay.

Cùng với giải pháp kết nối thị trường, Sở Công Thương cũng hướng dẫn nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp tham gia chương trình “Tích xanh trách nhiệm”. Chương trình được triển khai trên tinh thần tự nguyện, không phải là biện pháp hành chính và không đặt ra tiêu chuẩn mới cao hơn quy định pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa. Các đơn vị tham gia cần cam kết với hệ thống bán lẻ, minh bạch thông tin sản phẩm, đăng ký trên website chương trình và chủ động kiểm soát chất lượng.

Đổi mới để nâng giá trị trên từng diện tích đất

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, nông nghiệp thành phố cần có sự đổi mới toàn diện để thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông Lê Quốc Phong, Nghị quyết 09 đã xác định định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị sinh thái và xây dựng chuỗi giá trị cho các ngành hàng chủ lực. Thành phố cũng đang hoàn thiện quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, trong đó xác định các vùng, trục phát triển nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong. Ảnh: Kiều Anh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết, trong điều kiện quỹ đất nông nghiệp có giới hạn, thành phố không thể chỉ dựa vào việc mở rộng diện tích mà cần nâng cao giá trị trên từng diện tích đất hiện có. Muốn vậy, nông nghiệp thành phố phải gắn chặt hơn với khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng chuỗi giá trị và khai thác hiệu quả tiềm năng của các ngành hàng chủ lực cũng như những ngành hàng mới.

Để hiện thực hóa định hướng này, thành phố cần xây dựng hình mẫu người nông dân thế hệ mới, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và chủ động đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là phát triển hợp tác xã kiểu mới, tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và giữa các địa phương trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

"Việc tiêu thụ nông sản cần được thực hiện thông qua các hợp tác xã và liên kết với những doanh nghiệp có trách nhiệm, bảo đảm quy trình sản xuất. Khi đã tham gia liên kết, các bên cũng phải có trách nhiệm duy trì sự gắn bó, không vì thấy nơi khác trả giá cao hơn mà rời bỏ liên kết, rồi khi giá thấp hơn lại muốn quay trở lại. Điều quan trọng là sự bền bỉ và cam kết đồng hành lâu dài giữa các bên", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho hay.