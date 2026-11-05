Mở rộng thị trường cho nông sản và văn hóa ẩm thực địa phương

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Agritrade), Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 12 - 15/11/2026 tại số 489 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn với sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ một số quốc gia, vùng lãnh thổ và 25 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại AgroViet 2026, khu gian hàng địa phương và hiệp hội là nơi trưng bày, quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực của nhiều địa phương trên cả nước. Đây cũng là cơ hội các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương, xúc tiến tiêu thụ nông sản như: Gạo nếp hương Bảo Lạc (Cao Bằng), thịt trâu sấy, thịt lợn sấy Điện Biên; gạo nếp Tan Pỏm, miến dong Bình Lư (Lai Châu), mật ong Sơn La, quế vỏ Bắc Hà (Lào Cai)...

Các triển lãm nông nghiệp tạo cơ hội xúc tiến tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban tổ chức sẽ đưa các đoàn hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại hội chợ. Hoạt động quảng bá, kết nối giao thương trong khuôn khổ AgroViet 2026 tạo điều kiện để các hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp kết nối với các nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ trong và ngoài nước; tạo động lực phát triển kinh tế gắn với giá trị bản địa tại quê hương. Các hoạt động tại hội chợ kỳ vọng tạo "điểm chạm" tới khách tham quan, khuyến khích họ tìm hiểu và ghé thăm trực tiếp các làng nghề hoặc tới tham quan các điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Dịp này, Ban tổ chức bố trí không gian quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm khoa học công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, đồng thời khảo sát, thu thập và phân loại dữ liệu khách tham quan để kết nối chính xác với các đơn vị tham gia.

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026 kỳ vọng thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan và giao dịch. Thông qua hội chợ, tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của các địa phương tiếp tục được quảng bá rộng rãi; tạo điều kiện kết nối, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản trong nước và xuất khẩu.