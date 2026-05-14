Nông sản Việt gấp rút thích ứng Nghị định 280 của Trung Quốc từ 1/6/2026

Ngày 14/5, tại Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị “Cập nhật và phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã mở ra nhiều cơ hội cho nông sản, thực phẩm Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường khu vực và thế giới. Tuy nhiên, cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn, bao gói và quản lý chất lượng sản phẩm.

Việc đáp ứng các quy định SPS hiện không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Đối với với thị trường Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hệ thống quản lý thực phẩm nhập khẩu đang được siết chặt theo hướng minh bạch và đồng bộ hơn.

Đáng chú ý, ngày 14/10/2025, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành Nghị định số 280 về đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, thay thế Lệnh số 248 trước đây. Quy định mới tác động trực tiếp đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, chế biến của Việt Nam đang hoặc sẽ xuất khẩu sang thị trường này.

Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quan trọng của Việt Nam

Bên cạnh đó, các quy định mới liên quan đến đăng ký cơ sở sản xuất, kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật, ghi nhãn, bao gói, truy xuất nguồn gốc theo Thông báo số 219 ngày 07/11/2025, Thông báo số 27 ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc và các quy định liên quan khác cần được cập nhật, phổ biến kịp thời, đầy đủ và thống nhất tới các địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, nếu doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, điều kiện sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng theo yêu cầu mới thì nguy cơ gián đoạn xuất khẩu là rất lớn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định nâng cao năng lực thực thi SPS là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển từ tư duy “đáp ứng yêu cầu thị trường” sang “chủ động xây dựng năng lực cạnh tranh bằng tiêu chuẩn, chất lượng và tính minh bạch”.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, doanh nghiệp cần chủ động rà soát toàn bộ chuỗi sản xuất, chuẩn hóa hồ sơ và cập nhật thường xuyên các quy định SPS để tránh nguy cơ gián đoạn xuất khẩu.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, Trung Quốc hiện tăng cường kiểm soát đối với nhiều nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như thủy sản, gạo, rau củ sấy khô, bột gia vị, sữa, tổ yến và dầu thực vật. Đáng chú ý, có 18 nhóm thực phẩm bắt buộc phải có thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Ngoài các yêu cầu về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu cũng phải kê khai chính xác mã đăng ký GACC trên hồ sơ hải quan. Trường hợp khai báo sai hoặc không đáp ứng yêu cầu mới có thể bị từ chối thông quan hoặc đình chỉ xuất khẩu.

Văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát chất lượng từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến, đóng gói; đồng thời chủ động theo dõi các cảnh báo SPS và quy định mới từ thị trường nhập khẩu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì xuất khẩu bền vững.