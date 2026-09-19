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Phá dỡ khu HH Linh Đàm: Kiên quyết xử lý vi phạm, bảo đảm quyền lợi người dân

Thứ Bảy, 10:20, 19/09/2026
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VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phá dỡ khu HH Linh Đàm, xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Khắc phục hậu quả như thế nào?

Đáng chú ý, có 12 công trình và dự án nhà ở được cơ quan chức năng đề xuất hai nhóm phương án xử lý, trong đó có việc di dời, phá dỡ các công trình nhà ở vi phạm.

Các đây 10 năm, chị Nguyễn Hà Thu (ở Nam Định, Ninh Bình) mua được căn chung cư tại khu HH4 Linh Đàm. 10 năm sinh sống tại khu vực này, chị Thu vẫn khá ngỡ ngàng khi biết thông tin có thể phải di dời vì khu nhà sắp bị phá dỡ.

"Chúng tôi tìm một chốn an cư, rất nhiều người đã lựa chọn khu chung cư này để mua, để ở. Tất cả những sai phạm, trái phép về mật độ, về cư dân ở đấy thì chúng tôi đâu có biết. Chúng tôi mong muốn cách giải quyết làm sao lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của người dân", chị Thu bày tỏ.

pha do khu hh linh Dam kien quyet xu ly vi pham, bao dam quyen loi nguoi dan hinh anh 1
Phá dỡ khu HH Linh Đàm: Kiên quyết xử lý vi phạm, bảo đảm quyền lợi người dân

Khu HH Linh Đàm được Tập đoàn Mường Thanh mở bán từ năm 2015. Theo giấy phép xây dựng, các tòa nhà này được xây 27 tầng, nhưng thực tế chủ đầu tư đã xây tới 37 tầng với các tòa HH4, 41 tầng với các tòa HH1, HH2, HH3.

Bởi vậy, trong kế hoạch xử lý sai phạm tại các tòa nhà này, thành phố Hà Nội xác định sẽ căn cứ danh sách thống kê các căn hộ, toà nhà phải di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý theo hai nhóm giải pháp.

Theo đó, nhóm thứ nhất, chủ đầu tư có thể chuyển các căn hộ phải di dời sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Trong thời gian chờ xây dựng nhà mới, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác.

Nhóm thứ hai, đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, sau khi xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với các tổ chức, cá nhân để mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời.

Sau khi nhận tiền, người dân có thể chủ động mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do Thành phố giới thiệu, không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng, hoặc lựa chọn mua nhà theo nhu cầu.

Tuy vậy, một số người dân vẫn băn khoăn, với giá cả hiện nay, dù được đền bù theo giá thị trường, họ cũng rất khó có thể mua một căn hộ khác, chưa kể những xáo trộn về đi lại, học tập.

"Bây giờ bán, đi chỗ khác, lại sửa lại từ đầu, hoặc chờ hoàn tiền, nhưng nếu hoàn tiền thì bây giờ chắc chắn không mua được ở đâu cả. Lại thay đổi chỗ ăn chỗ ở, sinh hoạt, con cái, cả gia đình", một người dân sống tại khu HH Linh Đàm nói

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội), chủ trương của Thành phố Hà Nội nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm tại 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh là cần thiết và phù hợp với yêu cầu lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý xây dựng.

Theo luật sư Đăng Văn Cường, thay vì xử lý một cách cơ học toàn bộ, Thành phố cần phân loại, trừ khu vực cần phá dỡ để đảm bảo an toàn, những khu vực còn lại cần xem xét cấp sổ hồng, không để người dân phải chịu hậu quả của những sai phạm không phải do họ gây ra:

"Việc tháo dỡ một lượng công trình lớn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của rất nhiều hộ dân. Tôi cho rằng, phá dỡ chỉ nên là giải pháp cuối cùng đối với những hạng mục không thực sự để hợp thức hóa được và không thể khắc phục được.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý được các sai phạm, mà là phải xử lý sai phạm, đồng thời cũng giải quyết được lợi ích của người dân và trách nhiệm của doanh nghiệp và đảm bảo trật tự quản lý đô thị".

pha do khu hh linh Dam kien quyet xu ly vi pham, bao dam quyen loi nguoi dan hinh anh 2
Việc xử lý những công trình vi phạm tại HH Linh Đàm và các dự án liên quan đặt ra bài toán không chỉ về kỷ cương xây dựng, mà còn về quyền lợi của hàng nghìn người dân.

Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá, kế hoạch xử lý tại 12 dự án, công trình nhà ở trong hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh không gây sự bất lợi cho người dân, đồng thời thể hiện sự bình đẳng, sự cương quyết của chính quyền Thành phố trước những vi phạm về trật tự đô thị:

"Với cách xử lý như vậy, rất hoan nghênh Hà Nội đã nỗ lực giải quyết những tồn tại của lịch sử mà biết bao nhiêu năm nay vẫn nằm chình ình trên đất. Trong việc xử lý này chắc chắn chúng ta phải yêu cầu chủ đầu tư phải đứng ra, nỗ lực lớn nhất của mình, chứ đừng bắt chính quyền phải làm – để dọn sạch những vi phạm ở chỗ HH Linh Đàm".

Việc xử lý những công trình vi phạm tại HH Linh Đàm và các dự án liên quan đặt ra bài toán không chỉ về kỷ cương xây dựng, mà còn về quyền lợi của hàng nghìn người dân. Xử lý nghiêm các vi phạm là yêu cầu cần thiết để lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị.

Tuy nhiên, quá trình xử lý cần được thực hiện thận trọng, minh bạch; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, có phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí chỗ ở phù hợp, hạn chế tối đa những xáo trộn đối với cuộc sống người dân.

Kiên quyết với sai phạm, nhưng cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân - đó mới là điều dư luận mong mỏi, chờ đợi.

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Vi phạm tại chung cư HH Linh Đàm: Kéo dài càng lâu gây hậu quả càng nghiêm trọng và phức tạp

VOV.VN - Bài học rút ra là cần xử lý ngay không để sai phạm kéo dài gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Cần có quy định pháp luật về xử lý sai phạm đối với chủ đầu tư để bảo vệ lợi ích cho các hộ dân, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nói.

Quách Đồng/ VOV Giao thông
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