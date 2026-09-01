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Phạt 1,5 tỷ đồng cá nhân thao túng cổ phiếu MTG, cấm giao dịch 3 năm

Thứ Ba, 11:14, 01/09/2026
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VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt bà Phạm Thị Mỹ Diệu 1,5 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu MTG của Công ty cổ phần MT Gas, đồng thời cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm. Một cá nhân cho mượn tài khoản phục vụ hành vi thao túng cũng bị đình chỉ và cấm giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan cổ phiếu MTG của Công ty cổ phần MT Gas. Theo đó, ngày 25/8/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 522/QĐ-XPHC xử phạt bà Phạm Thị Mỹ Diệu, trú tại phường Chánh Hưng, TP.HCM, số tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN xác định trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024, bà Diệu đã sử dụng 2 tài khoản chứng khoán, liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu MTG nhằm tạo cung, cầu giả tạo đối với cổ phiếu này. Hành vi trên được xác định vi phạm quy định của Luật Chứng khoán về nghiêm cấm thao túng thị trường chứng khoán. Ngoài mức phạt tiền 1,5 tỷ đồng, bà Diệu còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn 21 tháng. Kết quả kiểm tra và tính toán của cơ quan quản lý cho thấy chưa phát sinh khoản thu trái pháp luật từ hành vi thao túng của bà Diệu.

Cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm

Cùng ngày, căn cứ quyết định xử phạt, UBCKNN ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBCK áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với bà Phạm Thị Mỹ Diệu. Theo đó, bà Diệu bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 28/8/2026. Trong cùng thời hạn, bà Diệu cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán. Các biện pháp này được áp dụng theo Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

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Cổ phiếu MTG của Công ty cổ phần MT Gas giao dịch trên UPCoM. Một cá nhân vừa bị UBCKNN xử phạt 1,5 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu này trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2024.

Cho mượn tài khoản để thao túng cổ phiếu cũng bị xử lý

Liên quan vụ việc, UBCKNN đồng thời xử lý ông Trần Xuân Dũng, trú tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM, do cho người khác mượn tài khoản chứng khoán và tài khoản này được sử dụng trong quá trình thao túng cổ phiếu MTG. Theo Quyết định số 523/QĐ-XPHC ngày 25/8/2026, ông Dũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng, kể từ ngày 28/8/2026. Cơ quan quản lý xác định ông Dũng đã cho bà Phạm Thị Mỹ Diệu mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch trong giai đoạn từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024. Việc sử dụng tài khoản này dẫn đến hành vi thao túng thị trường đối với cổ phiếu MTG.

Kết quả kiểm tra hiện chưa có cơ sở xác định ông Dũng có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm. Ngoài hình thức đình chỉ giao dịch, theo Quyết định số 525/QĐ-UBCK, ông Trần Xuân Dũng còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 28/8/2026. Ông Dũng cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn 2 năm.

Như vậy, vụ việc cổ phiếu MTG không chỉ dẫn tới chế tài đối với cá nhân trực tiếp thực hiện các giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, mà người cho mượn tài khoản để phục vụ chuỗi giao dịch thao túng cũng bị áp dụng các biện pháp xử lý và hạn chế hoạt động trên thị trường chứng khoán.

 

Vương Lâm/VOV.VN
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