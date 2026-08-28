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Nhận định chứng khoán 28/8: VN-Index hướng tới mốc 1.850 điểm

Thứ Sáu, 06:15, 28/08/2026
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VOV.VN - VN-Index duy trì đà tăng phiên thứ 6 liên tiếp, tiến sát vùng kháng cự 1.843 - 1.851 điểm. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến gần mốc 1.850 điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/8: Cơ hội tiềm năng với PVT và HDB

VN-Index sẽ tiến lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.850 điểm

VN-Index tiếp tục nối dài chuỗi tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/8 khi VIC tiếp tục sắm vai người hùng, đóng góp lượng lớn điểm số cho thị trường chung. Bên cạnh “ông lớn” nhà Vingroup, TCB, VPB và MSB là những “nhà băng” đáng tin cậy khi đóng cửa phiên với biên độ tăng điểm quanh ngưỡng 2%, góp một tay vào xung lực nới dài biên độ tăng điểm của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ xuất hiện nhiều hơn khi tâm lý thận trọng một lần nữa được xướng tên mỗi khi VN-Index leo lên những ngưỡng giá kháng cự. Sau 04 phiên nỗ lực duy trì thanh khoản khớp lệnh ở mức cao, thị trường có phần hạ nhiệt đáng kể khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-11,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (187 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (117 mã), tuy nhiên, phân bổ dòng tiền vào nhóm tăng điểm gấp 1,6 lần so với phía đối trọng. Chốt phiên giao dịch ngày 27/8, VN-Index kết phiên ở mức 1.831,56 điểm, tăng 10,24 điểm (0,56%).

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Chốt phiên giao dịch ngày 27/8, VN-Index kết phiên ở mức 1.831,56 điểm, tăng 10,24 điểm

Nhịp độ giao dịch hạ nhiệt trở lại khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-11,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 612 triệu cổ phiếu (-16,41%), tương đương giá trị đạt 16.046 tỷ đồng (-19,49%).

Độ mở thị trường nhiêng nhẹ về sắc đỏ khi có 19/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú (2,57%), Bất động sản (1,56%) và Gỗ (0,96%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-1,98%), Bất động sản Khu công nghiệp (-1,12%) và Cao su (-1,09%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 27/8.

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Nhận định chứng khoán 27/8: VN-Index hướng tới vùng 1.840-1.850 điểm

VOV.VN - VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng phiên thứ 5 liên tiếp, đóng cửa ngày 26/8 tại 1.821,32 điểm. Chuyên gia nhận định, chỉ số có thể hướng tới vùng kháng cự 1.840-1.850 điểm, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi và ưu tiên giải ngân khi thị trường rung lắc.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), mạch tăng kép dài phiên thứ 6 liên tiếp và đang giúp VN-Index dần tiếp cận mốc kháng cự 1.843 - 1.851 điểm. Sau phiên sắc xanh bùng nổ lan rộng liền trước thì phiên 27/8 VN-Index lại quay về nhịp tăng mà biên độ tăng chủ yếu bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong phiên này, cổ phiếu vốn hóa lớn VIC (2,61%) tiếp tục ghi dấu ấn chiếm tới 9,61 điểm tăng của thị trường chung. Trong khi đó, thanh khoản sụt giảm với khối lượng khớp lệnh phiên 27/8 thấp hơn (-11,6%) so với mức bình quân 20 phiên cho thấy đà tăng đang có tín hiệu chững lại sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp.

“Tín hiệu đảo chiều vẫn chưa xuất hiện và khả năng cao VN-Index sẽ tiến lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.850 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì chiến thuật nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế mở thêm vị thế mua mới khi VN-Index tiến dần tới ngưỡng kháng cự trên”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index duy trì quán tính tăng lên vùng 1.840-1.850 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index duy trì tín hiệu tích cực khi đóng cửa bằng nến xanh trên MA10 và MA20, cho thấy xu hướng ngắn hạn tiếp tục được củng cố. RSI(14) đạt 63 và MFI đạt 66, phản ánh động lượng giá và dòng tiền cùng cải thiện. Việc chỉ số đóng cửa gần vùng cao nhất phiên cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế.

Ở kịch bản trung lập, VN-Index dự kiến vận động giằng co tích lũy trong biên độ 1.815 - 1.840 điểm do chịu tác động từ tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ.

nhan dinh chung khoan 28 8 vn-index huong toi moc 1.850 diem hinh anh 2
VN-Index duy trì quán tính tăng lên vùng 1.840 - 1.850 điểm. (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn có thể nâng tỷ trọng vừa phải, ưu tiên mua khi điều chỉnh, hạn chế mua đuổi; cân nhắc chốt lời từng phần tại 1.850–1.860 điểm và chỉ gia tăng khi chỉ số vượt cản với tín hiệu đồng thuận. Nhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục tích lũy từng phần khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Công nghệ và Đầu tư công có nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý và thanh khoản cao”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản tiếp tục sụt giảm xuống dưới trung bình 20 phiên phản ánh dòng tiền suy yếu trước kỳ nghỉ lễ. Độ rộng thị trường đang có dấu hiệu thu hẹp nhưng tâm lý thị trường vẫn tích cực nên chỉ số sẽ duy trì quán tính tăng lên vùng 1.840-1.850 điểm trong phiên cuối tuần hôm nay 28/8 nhưng sẽ điều chỉnh trở lại sau đó. Khu vực 1.790 - 1.810 điểm đang là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số.

“Nhà đầu tư có thể xem xét chốt hạ phần tỷ trọng trong phiên cuối tuần để có sức mua trở lại trong trường hợp thị trường điều chỉnh. Đồng thời, nhà đầu tư có thể mua mới sau kỳ nghỉ lễ”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Diệp Diệp/VOV.VN
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