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Phát hiện, xử lý nhiều tàu cá vi phạm trên biển Vĩnh Long

Thứ Ba, 18:00, 29/09/2026
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VOV.VN - Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này vừa tuần tra và phát hiện nhiều phương tiện khai thác thủy sản vi phạm khi hoạt động trên biển. Công tác xác minh, xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Qua công tác tuần tra của Hải đội Biên phòng 1 phối hợp với Đồn Biên phòng Hàm Luông (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) tại vùng biển ven bờ của tỉnh ở  tọa độ 10°01,42’N - 106°53,34’E, đã phát hiện hai tàu cá mang số hiệu KG-90864-TS và KG-93110-TS đang hoạt động khai thác thủy sản bằng hình thức lưới kéo (giã cào đôi).

Qua kiểm tra, vào rạng sáng 28/9, lực lượng tuần tra xác định hai tàu cá gồm: tàu KG-90864-TS có chiều dài lớn nhất 19,95 mét, hành nghề lưới kéo, do ông N.T.Đ, (sinh năm 1985, thường trú tại ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng; tàu KG-93110-TS có chiều dài lớn nhất 17,90 mét, hành nghề lưới kéo, do ông C.T.H, (sinh năm 1963, thường trú tại ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) làm chủ, đồng thời cũng là thuyền trưởng, có hành vi khai thác thủy sản sai vùng khai thác, hoạt động bằng nghề lưới kéo tại khu vực vùng ven bờ biển tỉnh Vĩnh Long. Hải đội Biên phòng 1 đang củng cố hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ huy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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Nhiều tàu cá hoạt động ban đêm có vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản để xử lý

Cũng trong ngày 28/9, tại khu vực rạch Khâu Băng, thuộc thủy phận ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long; tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Cổ Chiên tiến hành kiểm tra tàu cá mang biển kiểm soát BT-01064-TS do ông T.V.H, (sinh năm 1988, thường trú tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ, đồng thời cũng là thuyền trưởng.

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Một phương tiện vận chuyển chất hóa lỏng không rõ xuất xứ, nguồn gốc

 

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Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý đúng quy định 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên phương tiện có 1.300 lít chất lỏng màu nâu nhạt (theo trình bày của ông H, số chất lỏng trên là dầu diesel). Tuy nhiên, ông H. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa.

Đồn Biên phòng Cổ Chiên đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trước đó ngày 27/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa sông Hàm Luông, Đồn Biên phòng Hàm Luông phát hiện hai tàu cá mang số hiệu TV-2139-TS và TV-20300-TS do ông N.V.N, (sinh năm 1995, thường trú tại xã Long Hữu, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ, đang hoạt động khai thác thủy sản sai nghề so với nghề đăng ký trong giấy phép khai thác thủy sản; vụ việc Đồn Biên phòng Hàm Luông đã lập biên bản và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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