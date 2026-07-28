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Công tác chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ Ba, 12:36, 28/07/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến hết tháng 6/2026, công tác chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC).

Sáng nay (28/7), Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tổ chức phiên họp thứ 35. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến hết tháng 6/2026, công tác chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt sau đợt thanh tra lần thứ 5 của EC. Trước khi EC thực hiện thanh tra lần thứ 5 (tháng 3/2026), tổng số nhiệm vụ chống khai thác IUU là 267 nhiệm vụ; trong đó, các địa phương được giao 151 nhiệm vụ; các Bộ, ngành được giao 116 nhiệm vụ. Đến ngày 31/5/2026, theo báo cáo của các đơn vị, các nhiệm vụ đều đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, 254 nhiệm vụ đã hoàn thành, 13 nhiệm vụ thường xuyên đang được các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện.

Sau khi EC kết thúc thanh tra lần thứ 5, ngày 25/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 34/CĐ-Tg chỉ đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện 35 nhiệm vụ. Đến nay, 21 nhiệm vụ đã hoàn thành, 14 nhiệm vụ thường xuyên đang được các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện.

Về công tác hoàn thiện thể chế, đến nay, khung pháp lý đã cơ bản đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU và tiếp tục được rà soát, hoàn thiện phù hợp với các quy định của quốc tế và các khuyến nghị của EC.

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Ảnh minh họa: TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương, ghi nhận những kết quả các địa phương, Bộ, ngành đạt được trong thực hiện các giải pháp phòng chống IUU.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển xác định từ nay đến hết ngày 31/8/2026 là thời gian cao điểm, cấp bách cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp tổng thể khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, liên thông dữ liệu đảm bảo “một dữ liệu - một hệ thống - một quy trình - một kết quả” quản lý thống nhất, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU từ Trung ương đến địa phương và phát triển ngành Thủy sản bền vững và hội nhập quốc tế. …

Ngày 24/6/2026, Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC đã có Công thư thông báo về kết quả thanh tra về công tác chống khai thác IUU tại Việt Nam. Theo đó, EC tiếp tục ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chống khai thác IUU tại Việt Nam và cho rằng Việt Nam đang triển khai các biện pháp đúng đắn, xử lý căn cơ các hành vi khai thác bất hợp pháp.

Tuy nhiên, EC tiếp tục đưa 38 khuyến nghị thuộc 5 nhóm vấn đề. Như vậy, qua đợt thanh tra lần thứ 5, EC đã chuyển trọng tâm khuyến nghị sang việc nâng cao hệ thống theo dõi, kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ pháp luật, kiểm soát truy xuất nguồn gốc đảm bảo ngăn chặn hiệu quả nguyên liệu thủy sản vi phạm khai thác IUU được đưa vào chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.

PV/VOV.VN
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