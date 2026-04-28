Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát hiện tàu chở cát trái phép

Vào lúc 22h15' ngày 27/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực sông Cổ Chiên, Tổ công tác của Hải đội Biên phòng 1 thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện, kiểm tra sà lan mang biển kiểm soát BTr-8476 do N.V.S (sinh năm 1985) thường trú tại xã An Định, tỉnh Vĩnh Long điều khiển chở cát có dấu hiệu nghi vấn.

Phương tiện vận chuyển cát sông không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra, phương tiện này đang vận chuyển 122,5m³ cát san lấp. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số cát trên và một số giấy tờ có liên quan khác. Hiện Hải đội Biên phòng 1 đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng bơm hút, vận chuyển cát trái phép; tiến hành lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và xử lý theo đúng quy định, góp phần giữ gìn tài nguyên khoáng sản của quốc gia.