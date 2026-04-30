Quảng Ninh đảm bảo an ninh kinh tế trong kỳ nghỉ lễ

Tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, đặc thù sản xuất điện liên tục 24/24 giờ đặt ra yêu cầu cao về an ninh, an toàn trong mọi thời điểm, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ. Để đi trước một bước trong công tác phòng ngừa, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các quy định, cảnh báo nguy cơ, tình hình liên quan công tác đảm bảo ANTT, bảo đảm cho hệ thống vận hành an toàn, thông suốt, không để xảy ra sự cố, gián đoạn.

Kiểm tra hướng dẫn an toàn tại nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh

Ông Đỗ Tiến Hưng, Trưởng ca vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết: “Trước các dịp nghỉ lễ, Công ty cũng đều có Thông báo và bằng các văn bản và nhóm để gửi đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên về công tác phải đảm bảo an toàn giao thông, công tác an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết để mọi người đều nắm được và đảm bảo không xảy ra những bất kỳ những vấn đề gì phát sinh”.

Thực tế cho thấy, mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài dễ phát sinh những vấn đề băn khoăn, vướng mắc liên quan đến quan hệ lao động, chế độ lương, thưởng hoặc việc làm, thu nhập sau kỳ nghỉ. Chính vì vậy, lực lượng An ninh kinh tế đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp rà soát việc thực hiện chế độ chính sách, kịp thời tham mưu tháo gỡ mọi vấn đề có thể nảy sinh, qua đó góp phần giữ vững sự ổn định ngay từ nội bộ doanh nghiệp.

Ông Lưu Mạnh Cường, Tổ trưởng Máy PC2003, công trường khai thác than Hà Tu chia sẻ: “Trong dịp nghỉ lễ thì tiền lương, tiền thưởng năm nay được Công ty đảm bảo đầy đủ và đúng quy định nên chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm làm việc. Công ty đã tuyên truyền, nhắc nhở đến từng người lao động nên bản thân chúng tôi đã nắm rõ được những việc trên và đã triển khai đến từng anh em trong tổ máy để đảm bảo được môi trường an ninh trật tự tốt nhất trong dịp lễ”.

Công ty cổ phần than Hà Tu chăm lo đời sống cho công nhân trong dịp lễ

Với vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh không chỉ hỗ trợ về nghiệp vụ mà còn tham gia xây dựng các phương án bảo vệ tổng thể, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 16 lượt tuần tra, kiểm tra, trọng tâm vào việc kiểm soát ranh giới mỏ, quản lý chặt chẽ tài nguyên, than khoáng sản, trang thiết bị vật tư.

Trung tá Phan Tất Thành, Phó trưởng Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Từ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế đã chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp công tác cùng các tổ công tác trực tiếp xuống các địa bàn, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm như những doanh nghiệp sử dụng đông công nhân lao động tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh công nhân, hoặc những doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Ngoài ra, phòng an ninh kinh tế chủ động phối hợp với ban, ngành chức năng, các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường, đặc khu thường xuyên nắm chắc tình hình không chỉ ở thực địa mà còn trên không gian mạng để kịp thời phát hiện những tiềm ẩn, những dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự qua đó để chủ động, kịp thời xử lý các vụ việc, không để phát sinh thành các điểm nóng về an ninh trật tự".

Khi quyền lợi người lao động được đảm bảo, doanh nghiệp chủ động trong công tác quản lý và lực lượng chức năng kịp thời đồng hành, thì những vấn đề phát sinh phức tạp sẽ được nắm bắt và xử lý từ sớm.

Lực lượng An ninh kinh tế nắm tình hình tại các công trường khai thác than

“Chúng tôi xác định sự phối hợp giữa lực lượng Công an với Công ty không chỉ là những cơ chế về hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ, mà cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, đặc biệt, khi biến động về an ninh năng lượng, thì đây là “lá chắn thép” để giúp chúng tôi, thứ nhất là ổn định về sản xuất, thứ hai là đảm bảo được an ninh năng lượng trong nhiệm vụ tình hình này", ông Lê Quang Lợi, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Than Hà Tu cho biết.

Kỳ nghỉ lễ là dịp để mỗi người lao động tận hưởng sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Nhưng phía sau sự bình yên ấy là sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an, nòng cốt là lực lượng An ninh kinh tế, cùng sự phối hợp chặt chẽ từ doanh nghiệp để môi trường lao động, sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững.