Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,58% trong quý II/2026



Dịch vụ dẫn dắt, công nghiệp chuyển mình

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Quảng Ninh: cảng bến tấp nập khách lên tàu thăm vịnh Hạ Long hoặc đến các đảo Cô Tô, Vân Đồn; các con phố đêm rực sáng bởi pháo hoa và dòng người hoà mình vào lễ hội, sự kiện. Điểm nhấn của dịp nghỉ lễ “đón đầu mùa hè” năm nay là đêm Carnaval Hạ Long “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” với khoảng 80.000 khán giả. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính cả hai kỳ nghỉ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, khách du lịch tới Quảng Ninh đạt hơn 1,34 triệu lượt, doanh thu 4.165 tỷ đồng.

Nhiều sản phẩm du lịch, sự kiện văn hoá tổ chức từ đầu mùa hè thu hút lượng lớn khách du lịch đến Quảng Ninh

"Quảng Ninh vừa có du lịch biên giới, du lịch biển và cả du lịch văn hoá, đây là điểm đến có rất nhiều sự lựa chọn đa dạng. Dịp lễ này thì tất cả các điểm đến đều đông nhưng các dịch vụ đều tốt, gia đình tôi rất hài lòng", chị Đoàn Thị Hoa Lý, du khách từ Hà Nội nhận xét.

Những con số ấn tượng trong “cú đúp” nghỉ lễ là lát cắt của bức tranh kinh tế khởi sắc trong suốt 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh. Với tổng lượng du khách đạt 8,2 triệu lượt; doanh thu lũy kế hơn 21.600 tỷ đồng, du lịch dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng chính của toàn tỉnh.

Cùng với đó, sản xuất công nghiệp cũng ghi dấu ấn đáng chú ý. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 14,48%. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh nhất với 39,89%, cho thấy Quảng Ninh đang tiếp tục hình thành cơ cấu kinh tế mới bên cạnh các trụ cột than, điện truyền thống. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt gần 1.600 (vượt kịch bản 6 tháng); kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3 tỷ USD. Đặc biệt, tốc độ thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh trong 4 tháng đầu năm 2026 cũng đầy ấn tượng, đạt gần 24.400 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái) và hoàn thành 61% kịch bản thu của cả 6 tháng đầu năm. Hoạt động đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có việc khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, công trình hạ tầng giao thông được kỳ vọng tái định hình không gian phát triển của tỉnh và toàn vùng.

Công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng của Quảng Ninh với mức tăng 39,89% trong 4 tháng

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định: "Tam giác kinh tế Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội sẽ được kết nối bằng hệ thống giao thông bộ và tới đây là đường sắt một cách đồng bộ, hiện đại. Quảng Ninh có hàng không, có cảng biển, đường thủy nội địa, cao tốc đường bộ rồi nhưng tới đây sẽ có thêm đường sắt. Đường sắt vận chuyển chuyên hành khách từ Hà Nội và đường sắt cho hàng hóa kết hợp với hành khách. Đây là những yếu tố hết sức thuận lợi liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Ninh trong thời gian tới".

Cuộc nước rút của quý II

Tuy vậy, bức tranh sáng không che khuất những gam màu trầm. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I/2026 của Quảng Ninh chỉ là 9,81%, chưa đạt kịch bản mục tiêu 12,08% đề ra từ đầu năm. Hai ngành truyền thống là than và điện cùng sụt giảm: sản lượng than giảm 4,86%, sản lượng điện giảm 2,64% so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công cũng chưa đạt như kế hoạch đề ra. Dù giải ngân gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái (đạt hơn 5.600 tỷ đồng) nhưng nhóm dự án đang thi công chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất mới đạt 23%. “Nút thắt” là GPMB khi còn hơn 1.700 ha đất liên quan đến hơn 5.800 tổ chức, hộ gia đình chưa hoàn thành thu hồi.

Địa phương liên tục gặp mặt, trao đổi với khối doanh nghiệp tư nhân, từ nhà đầu tư FDI đến doanh nghiệp trong các lĩnh vực cụ thể

Quảng Ninh đặt ra lộ trình rõ ràng: đến 30/6 phải đạt 50% kế hoạch giải ngân, đến 30/9 đạt 80% và hoàn thành 100% cuối năm. Riêng quý II, tỉnh cần giải ngân khoảng 10.560 tỷ đồng, tức mỗi tháng trong tháng 5 và tháng 6 phải “bơm ra” khoảng 2.450 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn nhiều so với bất kỳ tháng nào từ đầu năm.

Để làm được điều này, GPMB được xác định là “khâu đột phá then chốt”. Song song là cơ chế kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng hấp thụ tốt và xử lý nghiêm, thay thế các nhà thầu yếu kém. Ngành công nghiệp bám sát các sản phẩm còn dư địa tăng trưởng cao. Quảng Ninh cũng sẽ sớm tổ chức khởi công dự án nuôi biển công nghệ cao đầu tiên của tỉnh; đồng thời tận dụng cao điểm mùa du lịch hè để mở rộng dịch vụ, cung cấp thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Du lịch, dịch vụ được kỳ vọng giữ đà tăng trong quý II

Về mục tiêu cả năm, ông Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tỉnh Quảng Ninh khi xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước phấn đấu đảm bảo tăng trưởng tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Quốc hội. "Tuy nhiên, UBND tỉnh đã chỉ đạo phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm nay đạt mốc 100.000 tỷ đồng, đưa Quảng Ninh vào top các tỉnh thành của “câu lạc bộ 100.000 tỷ”. Đây là quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Quảng Ninh", ông Lâm nhấn mạnh.

Tỉnh Quảng Ninh đang nâng cấp đô thị, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I

Trong quý II/2026, mục tiêu tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh là 12,58%, từ đó đưa tốc độ tăng trưởng GRDP nửa đầu năm nay đạt 11,07%. Đặc biệt, khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, địa phương đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và đáp ứng đủ tiêu chí ngay trong năm nay. Thu ngân sách vượt tiến độ, làn sóng doanh nghiệp mới, du lịch phục hồi mạnh đều là những “bước đà” vững chắc để Quảng Ninh bứt tốc cho mục tiêu này.