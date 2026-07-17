Phó Thủ tướng: Hưng Yên phải khai thác tối đa dư địa của các trụ cột tăng trưởng

Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy cho biết, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt mức hai con số (10,72%), vượt kịch bản đề ra, thuộc tốp 5 cả nước.

Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 42.930,5 tỷ đồng, đạt 51% dự toán. Toàn tỉnh giải ngân được 16.589,7 tỷ đồng, đạt 40,3% so với kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao, trên mức bình quân chung của cả nước. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên; trong đó định hình rõ 3 vùng quy hoạch phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Hưng Yên

Tại cuộc làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương cho rằng tỉnh Hưng Yên còn nhiều dư địa phát triển, nhất là công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại - dịch vụ, kinh tế số, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, công nghiệp văn hóa và du lịch. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, các bộ, ngành đề nghị tỉnh tập trung khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; nâng cao chất lượng thu hút FDI theo hướng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng lớn; đồng thời chuẩn bị tốt hạ tầng, quỹ đất, nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng số để đón các dự án chiến lược...

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hưng Yên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời nhấn mạnh tỉnh Hưng Yên duy trì đà tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực. Công tác giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên về thực hiện các giải pháp tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý một số hạn chế cần sớm khắc phục như tăng trưởng khu vực dịch vụ chưa đạt kỳ vọng; tiến độ một số dự án còn chậm, nhất là giải phóng mặt bằng; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn lớn; việc xử lý các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy còn gặp vướng mắc; chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị Hưng Yên tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ; chủ động rà soát, nhận diện các động lực tăng trưởng mới. Phó Thủ tướng nêu rõ: Hưng Yên phải khai thác tối đa dư địa của các trụ cột tăng trưởng; cần quan tâm đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục đào tạo, nhất là phát triển nguồn nhân lực để xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô.

Triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 sau điều chỉnh, khai thác dư địa các ngành lĩnh vực để tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong GRDP. Tỉnh cần nghiên cứu tìm lối đi riêng, dựa vào lợi thế như vị trí giáp thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để phát triển dịch vụ logistics, phát triển công nghiệp xây dựn,g chế biến chế tạo cũng như phát triển ngành nông nghiệp chế biến công nghệ cao.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

Khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, nhất là năng lượng sạch, nghiên cứu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng vùng đồng bằng sông Hồng;

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với bảo đảm chất lượng dự án, công trình và an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; Đổi mới căn bản mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận và phương pháp thu hút đầu tư; không quá chú trọng vào số lượng mà cần tập trung vào chất lượng, tập trung vào mời gọi, thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn có tính chất dẫn dắt, tạo động lực lan tỏa, có sức ảnh hưởng lớn;

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các nhiệm vụ, dự án tồn đọng, bao gồm cả các dự án cấp tỉnh, xã, gồm cả các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách nhà nước; Đẩy nhanh tiến độ thành lập 36 xã có tiềm năng định hướng lên phường để thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị của tỉnh đạt trên 50%, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp xã, quy hoạch đô thị bảo đảm đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị đa mục tiêu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị tỉnh Hưng Yên quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bảo đảm người dân chưa có đủ điều kiện để sở hữu nhà được tiếp cận quỹ nhà ở cho thuê giá hợp lý; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên bố trí dành quỹ đất thỏa đáng để phát triển nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp, khu chế xuất; khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030;

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể của tỉnh và vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh. Triển khai quyết liệt kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Có giải pháp nâng cao tỷ trọng kinh tế số để trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh; Bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội văn hóa giáo dục y tế dân tộc tôn giáo bảo đảm các cái dịch vụ thiết yếu chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cần chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027.