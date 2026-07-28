English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng: Tạo chuyển biến thực chất trong chống khai thác IUU trước ngày 30/8

Thứ Ba, 13:30, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành và 22 địa phương ven biển tập trung cao độ, xử lý dứt điểm các tồn tại trước ngày 30/8, coi đây là giai đoạn quyết định để Việt Nam đạt mục tiêu được Ủy ban châu Âu (EC) gỡ cảnh báo "thẻ vàng" trong năm 2026.

Vẫn còn nhiều "điểm nghẽn" trong thực thi

Sáng 28/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 34 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và được trực tuyến với đầu cầu 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương được kiện toàn; thể chế tiếp tục được hoàn thiện; công tác quản lý đội tàu, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm được tăng cường.

Đến nay, Chính phủ đã hoàn thành 254/267 nhiệm vụ được giao trước đợt thanh tra lần thứ 5 của EC và hoàn thành 21/35 nhiệm vụ theo Công điện số 34 ban hành sau đợt thanh tra, các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai.

pho thu tuong tao chuyen bien thuc chat trong chong khai thac iuu truoc ngay 30 8 hinh anh 1
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 34 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Hiện cả nước có hơn 80.300 tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; 99,6% tàu cá từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Tỷ lệ tàu mất kết nối VMS và tàu vượt ranh giới khai thác đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã triển khai 138 chuyến tuần tra, kiểm tra hơn 2.500 tàu cá, xử phạt 261 tàu với tổng số tiền khoảng 4,6 tỷ đồng. Đặc biệt, số vụ tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài giảm còn 8 vụ, giảm 86,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù ghi nhận những kết quả tích cực, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết EC vẫn chỉ ra nhiều tồn tại trong khâu tổ chức thực thi pháp luật, nhất là xử lý các trường hợp mất kết nối VMS, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, liên thông dữ liệu và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Hiện vẫn còn hơn 2.000 tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ, 292 tàu mất kết nối trên 10 ngày và 189 tàu vượt ranh giới khai thác cho phép. Đây đều là những nội dung mang tính quyết định đối với mục tiêu gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.

pho thu tuong tao chuyen bien thuc chat trong chong khai thac iuu truoc ngay 30 8 hinh anh 2
Ông Phạm Mạnh Hùng là Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tham dự phiên họp

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng biên phòng đang duy trì thường xuyên 52 tàu làm nhiệm vụ tại các khu vực biển trọng điểm giáp Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Campuchia và khu vực Vịnh Bắc Bộ nhằm kiểm soát, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, 286 trạm kiểm soát biên phòng được tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; phối hợp với các địa phương và Tập đoàn Viettel đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá, phục vụ công tác quản lý, giám sát tàu cá.

Thời gian qua các lực lượng đã phát hiện, xử lý 494 vụ vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản với 504 tàu, 525 đối tượng, tổng số tiền xử phạt hơn 13,6 tỷ đồng. Đồng thời cam kết hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống của Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/8, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Hoàn thành các khuyến nghị của EC trước ngày 30/8

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu, từ nay đến ngày 30/8 phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác IUU. Đối với các bộ, ngành, Phó Thủ tướng giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tuần này, phải trình Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động khắc phục toàn diện các khuyến nghị của EC với lộ trình, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương.

pho thu tuong tao chuyen bien thuc chat trong chong khai thac iuu truoc ngay 30 8 hinh anh 3
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu, từ nay đến ngày 30/8 phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác IUU.

Ngay trong tuần tới, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, phát động đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Trên cơ sở kế hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài từ năm 2024 đến nay; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, bảo đảm 100% tàu cá đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hai tập đoàn viễn thông xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên phạm vi cả nước, từng bước chấm dứt phương thức quản lý thủ công.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì lực lượng tại các vùng biển trọng điểm và khu vực giáp ranh để ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; Bộ Công an tập trung điều tra, xử lý các đường dây tổ chức đưa tàu cá khai thác trái phép ở nước ngoài; Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp thông qua các kênh ngoại giao để xử lý các vụ việc liên quan đến ngư dân, tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho các địa phương phục vụ công tác quản lý.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.

Vân Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Biên phòng Gia Lai đồng hành cùng ngư dân chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU
Biên phòng Gia Lai đồng hành cùng ngư dân chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Biên phòng Gia Lai đồng hành cùng ngư dân chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU

Biên phòng Gia Lai đồng hành cùng ngư dân chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Gỡ 'thẻ vàng' IUU, TP.HCM tính phương án phạt tại chỗ tàu cá vi phạm
Gỡ 'thẻ vàng' IUU, TP.HCM tính phương án phạt tại chỗ tàu cá vi phạm

VOV.VN - Trong công tác chống khai thác IUU ở TP.HCM, điểm nhấn là định hướng đưa cơ chế xử phạt tàu cá vi phạm vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố giám sát chặt 4.445 phương tiện và không có tàu bị nước ngoài bắt giữ.

Gỡ 'thẻ vàng' IUU, TP.HCM tính phương án phạt tại chỗ tàu cá vi phạm

Gỡ 'thẻ vàng' IUU, TP.HCM tính phương án phạt tại chỗ tàu cá vi phạm

VOV.VN - Trong công tác chống khai thác IUU ở TP.HCM, điểm nhấn là định hướng đưa cơ chế xử phạt tàu cá vi phạm vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố giám sát chặt 4.445 phương tiện và không có tàu bị nước ngoài bắt giữ.

Gỡ “thẻ vàng” IUU: Gia Lai xử phạt trên 9,5 tỷ đồng về vi phạm trên biển
Gỡ “thẻ vàng” IUU: Gia Lai xử phạt trên 9,5 tỷ đồng về vi phạm trên biển

VOV.VN - Góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu, lực lượng Biên phòng Gia Lai tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp tại địa phương. Từ tháng 7/2025 đến nay, đã xử lý hơn 370 trường hợp, phạt trên 9,5 tỷ đồng.

Gỡ “thẻ vàng” IUU: Gia Lai xử phạt trên 9,5 tỷ đồng về vi phạm trên biển

Gỡ “thẻ vàng” IUU: Gia Lai xử phạt trên 9,5 tỷ đồng về vi phạm trên biển

VOV.VN - Góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu, lực lượng Biên phòng Gia Lai tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp tại địa phương. Từ tháng 7/2025 đến nay, đã xử lý hơn 370 trường hợp, phạt trên 9,5 tỷ đồng.

Không chỉ gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam còn hướng tới nghề cá bền vững
Không chỉ gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam còn hướng tới nghề cá bền vững

VOV.VN - Việt Nam không coi việc thực hiện các khuyến nghị phòng, chống IUU chỉ nhằm mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, mà xác định đây là vấn đề phát triển bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế lâu dài cho người dân, đồng thời là trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Không chỉ gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam còn hướng tới nghề cá bền vững

Không chỉ gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam còn hướng tới nghề cá bền vững

VOV.VN - Việt Nam không coi việc thực hiện các khuyến nghị phòng, chống IUU chỉ nhằm mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, mà xác định đây là vấn đề phát triển bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế lâu dài cho người dân, đồng thời là trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU
Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 dự kiến sẽ làm việc với tỉnh Đắk Lắk từ ngày 13/3 đến hết ngày 14/3/2026 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" IUU.

Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 dự kiến sẽ làm việc với tỉnh Đắk Lắk từ ngày 13/3 đến hết ngày 14/3/2026 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" IUU.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp